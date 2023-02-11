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Geç kaldınız beyim yine geç kaldınız!

Tayvan Hükümeti Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin hemen ardından 2 milyon dolar nakit yardımda bulundu, 130 kişilik arama kurtarma ekibini de anında yerle bir olan şehirlerimize gönderdi.

Tayvan'ın kadın Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, Türkiye'ye ulaşır ulaşmaz kurtarma ekibiyle video konferans yaptı onlara şöyle dedi: “1999'da Tayvan'da yaşadığımız büyük depremde Türkiye bize ilk yardım elini uzatan ülke oldu. Şimdi bu iyiliğe karşılık veriyoruz…”

Tsai, 7 Şubat'ta bir açıklama daha yaptı, sembolik de olsa maaşını Türkiye'deki depremzedelere bağışladığını söyledi. Onu Başkan Yardımcısı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı, bakanlar ve Tayvan milletvekilleri izledi.

Bu davranış üzerine Tayvanlılar da harekete geçti, ülke çapında yardım kampanyası başlatıldı.

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İngiliz Hükümeti 7 Şubat'ta depremzedeler için televizyonlarda yardım kampanyası başlatılmasını kararlaştırdı. Hükümet, kampanyalara 5 milyon sterlin ekleme yapılacağını açıkladı. İskoçya da 500 bin sterlin bağışlayacağını duyurdu.

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Kars'ta yaşayan 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan, 8 Şubat'ta düvesini sattı. Elinde sıkı sıkı tuttuğu parasını cebine bile koymadan depremzedelere bağışladı.

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Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu 8 Şubat'ta, “Ülke olarak çok zor günler yaşıyoruz. Ancak biz büyük bir devlet, büyük bir milletiz. Bu felaketi metanetle, teenniyle, birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız” diyerek Ermeni Cemaati'nin depremzedeler için topladığı 2.5 milyon lirayı bağışladı.

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Avrupa Birliği 8 Şubat'ta karar aldı Türkiye için ‘Bağışçılar Konferansı' düzenlenecek.

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Bayer, Kızılay ve Ahbap'ın afet bölgelerindeki çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 8 Şubat'ta 1 milyon euro bağışta bulundu. Yapılan açıklamada, “Ayrıca, dünya genelinde tüm Bayer çalışanlarının katılacağı bir bağış kampanyası düzenleyerek 1 milyon euro ek bağış sağlıyoruz” denildi.

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Edirne'de 81 yaşındaki Selim Güngör 8 Şubat'ta umre için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışladı.

Böyle milyon tane örnek var. Depremi duyar duymaz harekete geçti dünyalı insanlar…

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9 Şubat saat 13:00… İYİ Parti milletvekilleri maaşlarını depremzedelere bağışladı.

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9 Şubat saat 14:00… CHP milletvekilleri maaşlarını depremzedelere bağışladı.

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9 Şubat, saat 16:00… TBMM Başkanı Mustafa Şentop milletvekillerine çağrıda bulunarak, “En az birer maaşlarınızı AFAD'a yardım olarak bağışlayın” dedi. Şentop, üç maaşını bağışladığını söyledi.

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9 Şubat saat 21:00… Diğer partilerin milletvekilleri birer maaşlarını bağışladı.

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10 Şubat saat 14:00… Hazine Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'da bir maaşını depremzedeler için aşevine bağışladı.

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Depremde selde, yangında karda, aramada kurtarmada, yardımda bağışta hep geç kalan, iş işten geçtikten sonra lafını illa söyletenler yine geç kaldı!

E yapmışlar işte denilebilir.

Yapmışlar da taa 8 bin kilometre uzaktaki Tayvanlı milletvekillerinden günler sonra!

Söylenecek laf çok…

Plan, program, hazırlık yapmada, refleks göstermedeki halimizin özeti ise ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!

Yani, geç kaldınız beyim yine geç kaldınız.