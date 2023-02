PAYLAŞIM Yazıları büyüt

İnşallah!

Türkiye'de ne kadar şeker fabrikası, çimento tesisi, elektrik dağıtım şirketi, serbest bölge, askeri elektronik sanayi şirketi, marina, yat işletmesi, plaj, kupon arazi, emeklilik şirketi, sigorta şirketi, doğalgaz dağıtım şirketi, madenler ve işleme tesisleri, her derenin üzerine kurulan yüzlerce HES, sosyal tesis, boru sanayi tesisi, Et Balık Kurumu, et kombinası…

Büyük Ankara Oteli, Büyük Efes Oteli, Büyük Tarabya Oteli, Çelik Palas Oteli, İstanbul Hilton Oteli, Kuşadası Tatil Köyü, Ereğli Demir ve Çelik tesisi, yağ şirketi, Eti'nin tüm tesisleri, Kemerköy, Çatalağzı, Kangal, Seyitömer, Soma, Tunçbilek, Yatağan ve Yeniköy termik santralleri…

Gübre fabrikası, çelik tesisi, HAVELSAN, Kıbrıs Türk Hava Yolları, Tuz rafinerisi, Manisa Pamuklu mensucat, meyve işleme tesisi, kimya sanayi tesisi, PETKİM, OYAK inşaat, SEKA, SÜMER Holding…

Bandırma, Derince, İskenderun, Mersin, Samsun, Çeşme, Dikili, Kuşadası, Galataport, Taşucu, Tekirdağ, Trabzon limanları, sigara fabrikaları, TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası ve onlarca bankadaki devletin hissesi, hatta ülkenin bulgur işleme tesisi…

Daha neler neler, hepsi tek kalemde satıldı!

***

Memleketin Ordusu'na kumpas kuranlara ‘zırhlı Mercedes' verildi. Atatürkçü subayları iftiralarla zındanlara atanlara alkış tutuldu, sahip çıkanlara iftiralar atıldı. Pislik ortaya çıkınca da olanları seyredenler sütten çıkmış ak kaşık numarasına yattı.

***

Devletin kılcal damarlarına kadar sızılırken havalara bakıp ‘ne istediler de vermedik' diyenler, herifler darbe yapmaya kalkışınca alayına ve hatta fırsat bu fırsat alakası olmayanlara da ‘terörist' dediler.

***

Son 20 yılda 177 maddelik Anayasa'nın mıncıklanmadık maddesi kalmadı, 134 hükmü tek tek değiştirildi!

***

Yasa yapmakla bile uğraşmaya gerek kalmadı, memleket tek bir kişinin imzaladığı kanun hükmünde kararnamelerle idare edilir hale getirildi.

***

“Amerika teröristi vermiyor, bahaneler uyduruyor. O zaman sen de bizden hiçbir teröristi alamazsın. Bu fakir bu görevde olduğu sürece bu teröristi (o sıralar cezaevinde olan rahip Burunson) alamazsın” deniliyordu.

Derken Trump bir takım imalarda bulundu, papaz efendi anında cezaevinden çıkarıldı. Sanırsın burası Muz cumhuriyeti, özel uçağına kadar uğurlandı!

Adamlar Cemal Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan konsolosluğunda kesti, parçaladı, eritti! Olay ortaya çıktı, dava açıldı. Araplar, elimizdeki ses kayıtlarını istedi. Tek adam Erdoğan kükredi, “Verelim de bir de bunları yok mu edeceksiniz? Bunlar dünyayı, insanları enayi zannediyor” dedi.

Bir süre sonra Suudiler'den ters bir rüzgar esti. Bırak ses kayıtlarını, dava dosyası komple Araplar'a gönderildi, bizdeki dava kapatıldı.

***

Mahalle muhtarlığı seçimi değil genel seçim ve İstanbul'da belediye başkanlığı seçimi tek bir hamleyle iptal edildi!

***

Kafaya göre bir gün falanca ülkeyi çok sevip kardeşim, dostum dediler. Gece yatıp sabah kalktık o kardeş ‘düşman' olmuş!

***

Dün ‘hain, terörist, işbirlikçi, bölücü' olanlar bugün can ciğer kuzu sarması oldu.

***

Bugün ‘PKK ile aynı' denilen HDP ile Dolmabahçe Sarayı'nda anlaşma imzalandı.

***

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu gibi isimlerle ‘beraber yürüyüp, yağan yağmurda ıslanırken' sorun yoktu. Aralar limoni olunca, böyle kaç kişi varsa hepsi işbirlikçi hain oldu.

Daha sayayım mı?

20 yıldır eksiği var fazlası yok, aynen böyle!

Dün yanlış olan, bugün doğru sayıldı. Dün iyi olan ertesi gün kötü, hukuk kişiye göre bazen hukuk, çoğu zaman da guguk oldu yani.

***

Türkiye 2002'den bu yana tek parti iktidarı AKP tarafından CNİÖ modeli ile (Canım Nasıl İsterse Öyle) yönetiliyor!

Ve önceki gün…

AKP Genel Başkanı, memleketi ‘tek başına' idare eden Erdoğan şöyle dedi:

“Tek parti zihniyetini sandığa gömeceğiz!”

Hadi inşallah…