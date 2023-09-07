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Kılıçdaroğlu’na uygun atasözü!

TÜİK'in enflasyonu ENAG'ın enflasyonunu sollayıp geçince iktidar sessizliğe bürünürken muhalefet bayrak açtı. TÜİK geçmişte talimatla enflasyonu düşük gösterdi. Emekliye, memura, işçiye, dul ve yetimlere ona göre zam yapıldı, haksızlık giderilmeli deniyor şimdi.

Doğru, millet ‘dönen dolaplar' yüzünden cacık oldu!

Bu cacık olma durumuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ‘çok çok sert' tepki gösterdi. Sosyal medya hesabına davranarak kapısından içeriye sokulmadığı TÜİK'in yeni enflasyon rakamları ile ilgili mesaj yazdı:

“TÜİK, hesaplama anlayışını değiştirdi. Verilerin üstündeki makyajı azalttı, gerçeklere yaklaştı. Artık gerçekler konuşuluyorsa, 12 aylık enflasyon yüzde 58 değil, yüzde 128'dir. Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır.”

Bravooo Kılıçdaroğlu'na!

Mesajının, özellikle de seçtiği ‘özür ve telafi' kelimelerinin altına hakkı yenen milyonlarca yurttaş gibi ben de imzamı atarım!

Bugüne kadar enflasyonu isteğe göre ayarlatan iktidardakiler çıkıp, ‘TÜİK'e düşük enflasyon hesabını biz yaptırdık. Hatta azıcık yükselteni görevden attık. Hakkını yediğimiz milletimizden özür dileriz, Rabbimiz affetsin' der yenen hakları telafi yoluna gider mi?

Kesinlikle gitmez!

Çünkü memleketin adetidir. İtina ile hak yenir, yenen hakların hesabı da asla verilmez.

Tıpkı, her seçimde bir umut CHP'ye oy veren milyonların yıllardır çıtır çıtır yenen hakları gibi…

Yani Kılıçdaroğlu hazır ‘özür' dilemekten, ‘telafi' etmekten bahsediyorken iğneyi kendine, çuvaldızı da başkasına batırmalı.

Özür dileyin, telafi edin dediklerine örnek olmalı!

Mesela bugüne değin seçtiği müthiş danışmanlardan başlamalı…

ANAP genel başkanıyken CHP'ye transfer ettiği, milletvekili adayı yaptığı, seçilemeyince genel başkan başdanışmanlığına getirdiği, 2019'da AKP'ye transfer olarak CHP'ye düşman kesilen Ali Arif Özzeybek'i seçmesinden!

Çiller'in meşhur, ‘bu devlet için kurşun atan da kurşun yiyen de şereflidir' sözünün metin yazarı, Mehmet Ağar ve Erkan Mumcu'ya danışmanlık yapan Şükrü Karaca'yı CHP genel başkanı başdanışmanı yapmasından!

Mustafa Kemal Atatürk'e ‘kefere' diyen Fazilet ve HAS Parti kurucusu Mehmet Bekaroğlu'nu CHP'den vekil seçtirmesi, Parti Meclisi üyesi, genel başkan yardımcısı ve danışman yapmasından!

‘30 yıldır babaevi MHP'ye oy veriyorum' diyen Kemal Üçüncü'yü CHP AR-GE Bilim, Yönetim, Kültür Platformu Akademik danışmanlığına atamasından!

‘Genetik ülkücüyüm' diyen Rasim Bölücek'i CHP'ye kazandırıp(!) ona danışmanlık vermesi, sözünü dinleyerek Ekmeleddin İhsanoğlu'nu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ilan etmesinden!

Erdoğan'ın eski danışmanı olan, Deniz Baykal'a yönelik kaset komplosu için Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutan İbrahim Uslu'yu CHP'ye danışman yapmasından!

AKP'ye yakın Kırvar aşireti reisi ve bir dönem AKP'den milletvekili seçilen Ahmet Karavar'ı CHP genel başkan danışmanı olarak görevlendirmesinden!

Sosyal medya hesabına, “Yarın iç savaş çıksa ülkeden ilk kaçan Kılıçdaroğlu olur. Çünkü kanı bozuk” yazan, “Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk atamızdır diyorlar. Söyleyeceklerim bu kadar” diye mesaj atan, AKP'den belediye başkan adayı, milletvekili adayı olan, Cumhuriyet'le birlikte sözde kapattığımız medreseler için “kıymetli irfan yuvalarıdır” diyen Perihan Mahpeyker Yaman'ı CHP genel başkan danışmanı seçmesinden!

Ve bu danışmanlarla Atatürk'ün kurduğu partiyi sonu önceden belli olan seçimlere taşımasından, onların verdiği akıllar, yaptırdığı tercihlerle milletin umudunun tekrar ve tekrar kırılmasından, ülkenin zamanının çarçur edilmesinden…

Perihan Mahpeyker Yaman hadisesinde olduğu gibi, “Araştırma yapacak zamanım yoktu. Bir arkadaşım tavsiye etti. Bu mesajlarını bilseydim elbette danışman olarak atamazdım” diyerek vıdı vıdı etmek yerine, çıkıp açık açık özür dilemeli herşeye rağmen oy veren milyonlardan.

Özür diler dilemez, kendileri bilir.

Konu ‘telafiye' gelince enflasyon farkı istemeye benzemez o iş. Memleketin boşa harcatılan onca zamanının ne TL olarak ne de Londra'dan bulunduğu söylenen 300 milyar dolarla telafisi yok ne yazık ki!