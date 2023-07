PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yalancı bunlar, yalancı!

Muhalif gazetelerin manşetlerine bak, yandaş olmayan televizyonları aç gece gündüz fakirlik edebiyatı.

Parayla mı tutuyorlar yoksa Ce Ha Pe zihniyetinin elemanları mıdır bilinmez, mikrofon uzatılan her asgari ücretli, her memur, emekli sızlanıyor! Yok domates çok pahalıymış, yok et alamıyorlarmış, yok faturaları ödeyemiyorlarmış, benzin uçmuş, tatili unutmuşlar.

Boş konuşmalar, ucuz muhalefet bunlar!

***

Her hafta pazar alışverişi yapılır bizde. En azından taze. Sabah erkenden kalkıp gittim yine.

Kilosu 77 centten 2 kilo patates 1 dolar 54 cent, kilosu 60 centten 3 kilo da soğan aldım 1 dolar 80 cente. Barbunya aldım bir kilo 2 dolar 80 cent…

Limonsuz olur mu, o da kilosu 77 cent. Bir kilo oturtmalık patlıcan aldım 78 cent. 78 cente bir bir kilo kabak, 70 cente bir demet semizotu, 1 dolar 90 cente taze fasulye, bir kilo bezelye 1 dolar 20 cent. Enginarcıdan tanesi 77 centten 3 tane çanak enginar aldım 2 dolar 30 cent.

Yemeklik domates aldım kilosu 60 centten 2 kilo, 1 dolar 20 cent. 1.5 kilo da taş gibi kahvaltılık domates seçtim kilosu 90 centten 1 dolar 35 cent. Bir demet taze soğan 60 cent, iki demet maydanoz 78 cent, bir demet de roka 39 cent.

Pahalıcısı ama iyi ürün satar Hayrullah. 1 dolar 20 centten Bursa şeftalisi ile 1 dolar 90 centten papaz eriği aldım. Hatta hesaplı geldi, tanesi 60 centten dört de avokado aldım 2 dolar 40 cent.

Nasıl güzellerinden getirmiş pazarcı Zeki. İlk kez pazardan ananas aldım, kafam kadar 1 dolar 90 centçik! “Azcık beklet, daha güzel oluyor” dedi Zeki ve ekledi, “Abi saraylara layık ejder meyvem var, kaçırma al bi kilo…” Ver dedim, ver. 9 dolar 60 cent dedi, 9 dolara aldım!

Suratsız bir pazarcı var sadece kuşkonmaz ve çeri domates satar. Bu hafta onun bile yüzü gülüyor! Tezgahtaki demetler de tazecik. Kaça dedim kuşkonmaz, “2.5 ama siftah yapalım sana 2 dolar. Çerim de mis kokulu” demez mi. Bir demet kuşkonmaz, 1 dolar 50 cente de yarım kilo çeri aldım.

Nazar değecek valla, pazar arabası ağzıyla bir doldu. Bu yüzden tarttırdığım ve 1 dolar 90 cent tutan 5 kiloluk karpuzu alamadım!

Pazardan çıkarken baktım 38 dolar 79 cent harcamışım!

Yolumun üstündeki fırına uğradım ekmek aldım 31 cente, mis gibi kokunca 39 cente bir de simit.

Çıktım fırından karşıdaki fatura ödeme merkezi çarptı gözüme. Gelmişken faturaları da halledeyim bari dedim. Elektrik faturası 7 dolar 69 cent, indirimli ve de yaz olduğu için sudan ucuz gelmiş doğalgaz 2 dolar 30 cent. İnternet malum devamlı açık, 8 dolar 61 cent. Nedense cep telefonu epey yükselmiş, 8 dolar 46 cent! Suya hem zam geldi hem sıcaklar bastırdı, 6 dolar 30 centte o…

Ödedim kurtuldum, 33 dolar 36 cent!

Pazar, fırın ve faturaların tamamına 72 dolar 85 cent gitti.

Battı balık yan gider dedim eve dönüşte markete de uğradım…

200 yaprak kağıt peçete aldım 2 dolar 20 cente. İndirim yapmışlar, üstelik nasıl olsa kullanılıyor diyerek 5 litrelik ayçiçeği yağı aldım 7 dolar 10 cent. Ucuzundan bir bütün tavuk 2 dolar 69 cent. Kasap bölümünden de yağsız tarafından bir kilo dana kıyma çektirdim 14 dolar 60 cent.

Kasada 26 dolar 59 cent ödeyip çıktım.

Eve giriyordum ki mahalledeki meraklılardan biri, “Ooo dünyayı almışsın komşu” dedi. “Herşey çok ucuz, paramız da bereketli öyle oldu” deyip giriyordum ki ekledi: Ben de gideceğim az sonra pazara. Nasıl, yanıma 200 euro alsam yetişir mi?

Bak bak… Cumhurbaşkanımız ‘hayırlı olsun' diyerek emekli maaşlarına ‘görülmemiş' zam yaptı üstelik Almanya'da çalışan oğlu da var ya… Aklı sıra üstünlük taslayıp sidik yarıştıracak benimle!

Yok dedim, 100 euro alsan yanına yeter de artar… Burası Almanya değil! Toprağı da, parası da bereketli idarecileri dirayetli dünyanın en şanslı memleketi, Türkiye…

Sinir olup eve girdim. İlk iş cüzdana bakmak oldu. Yanıma aldığım 100 dolardan 56 cent kalmış… Bir haftalık alış veriş, aylık faturalar ve minik market kaçamağı dahil 99 dolar 44 cent harcamışım.

100 dolarcık bile değil yani(!)

Eğri oturup düzgünce düşündüm sonra. Bazen bilemiyoruz kerametini ve kıymetini…

Allah en az 128 milyar kez razı olsun bizi yokluktan, kıtlıktan, kuyruktan, pahalılıktan, fakirlikten, fukaralıktan, elin yabancılarından para dilenmekten, 70 cente muhtaçlıktan engin bilgisi ile kurtarıp bugünkü refah düzeyimize ulaştıran, 99 dolara dünyaları alabilecek duruma çıkaran dünya liderimizden…

Heykeli dikilse yeridir!