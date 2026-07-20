48 takımla ve 39 gün süren tarihin en uzun ve en çok takımlı Dünya Kupası sona erdi. Her Dünya Kupası’nda sonra olduğu gibi 2026 Dünya Kupası’nın da önümüzdeki yıllarda futbola katacağı önemli noktalar olacaktır.

Dev turnuvada birçok hayal kırıklığı yaşatan takımlar ve futbolcular oldu.

İlk başta tabii ki A Milli Takımımız var. Saha içi ve saha dışı organizasyonuyla büyük bir turnuvada ne yapılmaması gerektiğini bize gösterdiler. Oyuncu grubuna olarak eleştiriler olacaktır ama tüm sorumluluk TFF ve Montella’dadır. Hesap halen ortada üstlenen yok.

Uruguay; 2 Dünya Kupası şampiyonu unvanı bulunan bir ülkenin Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan’ın olduğu bir gruptan çıkamaması, Bielsa'nın oyuncu seçimleri ve oynattığı futbol Uruguay futbolunda büyük bir kırılma yaşatacaktır. Ayrıca Muslera’nın performansı bir başka hayal kırıklığı oldu.

Almanya; 2014 Dünya Kupası’nı aldıkları dönemden bu yana neredeyse hiçbir büyük turnuvada varlık gösteremediler. Nagelsman’ın tercihleri çok konuşuldu. Buradan nasıl tekrar yukarı çıkacaklar, Klopp doğru isim mi olacak önümüzdeki yıllarda göreceğiz.

Brezilya; Her Dünya Kupası'nın başlangıcında doğal favorilerden biri olarak gösterilen Brezilya, belki de ilk defa favorilerin dışında kaldı. Son 16 turunda Haaland ve arkadaşlarına takılan Sambacılar, bir kez daha hayal kırıklığı ile evlerinin yolunu tuttu.

Ronaldo; 41 yaşında böyle bir arenada hala var olabilmek takdir edilesi büyük bir başarı, ancak zamanında bırakabilmeyi de bilmek lazım, Portekiz Milli Takımı’nın potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum ama aynı şekilde teknik direktör seçimleri de bir o kadar kötü.

Deschamps; Son 3 Dünya Kupası’na baktığımızda 2 final, 1 yarı final ve bir Dünya Kupası zaferi var. Nasıl bir hayal kırıklığı denebilir ama Fransa Milli Takımı potansiyelinin çok altında bir futbol oynuyor. Kadroya çağrılmayan takımdan bir 11 yapılsa en az çeyrek final yapabilirlerdi. Altın çağını yaşayan Fransa’nın 3 turnuvada tek kupa çıkarması hayal kırıklığıdır.