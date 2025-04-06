13 Nisan Pazar günü 03:22’de 23 derece Terazi burcunda bir dolunay meydana geliyor. Dolunayın ardından Ay’ın ilk açı yapacağı gezegen Mars olacağı için sert ve şiddetli olaylar, savaş atmosferi yaratan durumlar patlak verebilir. Aşağıda dolunayın Ankara merkez alınarak çizdirilmiş astroloji haritasını görmektesiniz.

İNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLER

Yükselendeki Kova burcu insan hakları ve özgürlükler konusunun vurgu kazanacağını gösteriyor. Dolunay derecesinin 9.burca denk düşmesi, hak, hukuk ve adalet konularında yabancı ülkelerden yapılacak geri bildirimler olabileceğini düşündürüyor. Haritanın 4.evinde 5.burcunda yer alan Jüpiter ise gençlerle ilgili konularda pozitif gelişmeleri beraberinde getirebilir.

BÖLGEMİZDE GÜÇ ÇEKİŞMELERİ

Haritanın 3.evine iz düşen Güneş-Kiron kavuşumu, bulunduğumuz bölgede liderlik ve güç çekişmelerinin yaşanabileceğini gösteriyor. Haritanın 2.burcundaki gezegen toplaşması finansal açıdan türbülanslı bir zaman diliminde olacağımızı gösteriyor. Haritanın 6.evindeki Mars askeri alanda hareketlenmelere, memurlar ve işçiler, kamu hizmet kuruluşları, belediyeler tarafında ise agresyona, tepkilere işaret ediyor olabilir.

ŞANSLI YILDIZLAR İŞ BAŞINDA!

Dolunay derecesi iki tane önemli ve şanslı yıldızla hizalanacak: Spica ve Arcturus. Spica ve Arcturus izdüşümleri ekliptiğe çok yakın iki yıldızdır, etkileri benzer ya da karışabilir. Spica’yı üretkenlik, Arcturus’u hasat alma ile ilgili görebiliriz. Spica en şanslı ve uğurlu yıldızlardan biridir. Sanatsal ve entelektüel beceriyi arttırır. Arcturus avcıdan çiftçiye dönüşmeyi ifade eder (Brady). Bu dönüşüm insanoğlunun bilincinde olacaktır ve bilgeleşme getirecektir. Olumsuz yüzünde ise bu yıldızların ikisi de yangınlar, kazalar, öldürülmeler, dikkatsizlik ya da sorumsuzluk sonucu gelişen facialar, şiddet olayları ile ilişkili görülür. Dolunay Mars ile dik açıda gerçekleşeceğinden, bu olumsuzlukların artması söz konusu olabilir.

HANGİ BÖLGELER ETKİ ALIYOR?

Coğrafi hatlara baktığımızda dolunay derecesinin meridyenle çakıştığı bölgenin İngiltere, İspanya ve Batı Afrika olduğunu görüyoruz. Mars’ın ufuk düzlemiyle çakıştığı bölge Afrika’dan başlıyor, Ege ve Marmara bölgesinden geçiyor, Balkanlar üzerinden Ukrayna ve Rusya’ya çıkıyor. Bu bölgede askeri hareketlenme ve agresyon artışı olasıdır. Dolunay derecesinin ufuk düzlemiyle çakıştığı bölge ise Asya’ya iz düşüyor: Kazakistan, Kırgızistan, Hindistan üzerinden geçiyor. Bu bölgelerde halkla ilgili gelişmeler, hareketlenmeler olasıdır. Uranüs’ün ufuk düzlemiyle çakıştığı bölge olan Çin’de ise ani ve beklenmedik gelişmeler, ani alınan kararlar ve uygulamalar, Tayvan’la ilgili yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Sismik aktivite açısından riskli olduğundan dolayı etkili deprem olasılığı da var Çin civarında.

LİDERLERİN HARİTASI

Terazi burcunda gerçekleşecek dolunay esnasında Koç burcundaki Güneş’in Kiron ile kavuşumda olduğunu görüyoruz. Bu hizalanma otorite figürlerinin prestij manasında yara almasına (bazen fiziksel yaralanma da olabiliyor) sebep olabilir. Bu manada haritaları tetiklenen liderler: Binyamin Netanyahu, Donald Trump, Ali Hamaney, Vladimir Putin olarak görülüyor.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Mars ile dik açıda gerçekleşecek ve Kiron ile hizalanacak Dolunay derecesi Türkiye astroloji haritasının 4. Burcunu ve 5.evini, 10.burcunu ve 11.evini etkiliyor; Merkür-Satürn kavuşumunu tetikliyor. Bunun anlamı şudur: Ülke yönetimindeki kişilerle, Meclis’te öne çıkan kişilerle ilgili zorlu etkiler söz konusu olabilir. Gençler, politik figürler, hak, hukuk adalet konuları vurgu kazanacak ve Anayasa ile ilgili konular gündemde olacak denebilir. Bu önemli dolunay ve ülkemiz haritasına astrolojik etkileri hakkında haritalar üzerinden yaptığım anlatımların yer aldığı videoyu izlemek için tıklayınız https://youtu.be/Cf61__-XX1E

MERKÜR-VENÜS GERİLEMESİ

Gezegen gerilemeleri ya da diğer ifadesiyle Retrolar artık pek çok kişi tarafından bilinir oldu. Gerileme tarihlerini bilmeyenlerden bazıları güncel olaylara bakarak “Bir şeyler Retro mu?” diye soruyor. Çoğu insan gerilemenin sorun, aksama, gecikme, ertelenme, hata, yanlış anlaşılma gibi kavramlarla iç içe geçtiğinin farkında.

İŞLER DÜZELİYOR MU?

Retroların bittiği haberini adeta bir müjde gibi görenler var. Zira iki adım ileri gidiyorsak bir adım geri gitmek durumunda kaldığımız zamanların sona ermesi ve bir şeylerin daha rahat akması pek çoğumuzun doğal bir arzusu. Bir şeylerin tekrar normale dönmesini, işlerin düzelmesini istiyorlar. Kim istemez ki?

7 NİSAN’DA MERKÜR DÜZELİYOR

İletişim gezegeni Merkür Balık burcundaki gerilemesini 7 Nisan Pazartesi günü tamamlıyor. Takip eden günlerde iletişimin daha rahat ve doğru akışına şahit olmaya başlayabiliriz. Ama Merkür’ün gölge periyodundan çıkması, yani gerilemeye başladığı 9 derece Koç burcuna tekrar varması 26 Nisan’da olacak. Asıl olarak o tarihten sonra hızlı harekete geçme ve aldığımız kararları uygulama potansiyelimiz artacak. Ama tabii iletişimde ve ticari konularda aceleci olmaktan kaçınmak kaydıyla!

13 NİSAN’DA VENÜS DÜZELİYOR!

İlişkiler gezegeni Venüs Balık burcundaki gerilemesini 13 Nisan Pazar günü tamamlıyor. Takip eden günlerde ilişkilerimizin daha rahat ve doğru akışına şahit olmaya başlayabiliriz. Ama Venüs’ün gölge periyodundan çıkması, yani gerilemeye başladığı 9 derece Koç burcuna tekrar varması 16 Mayıs’ta olacak. Asıl olarak o tarihten sonra ilişkilerimizde ve diğer insanlarla birlikte yaptığımız işlerde daha hızlı harekete geçme ve aldığımız kararları uygulama potansiyelimiz artacak. Ama tabii ilişkilerimizde ve parasal konularda aceleci olmaktan kaçınmak kaydıyla!

İLİŞKİLERDE MESULİYET ALMAK

Venüs ve Satürn’ün Balık burcundaki kavuşumu önümüzdeki hafta çok etkili olacak. 7 Nisan Pazartesi günü kesinleşecek kavuşum, ilişkilerimizde mesuliyetlerimizi ne ölçüde yerine getirdiğimizi, ilişkimizin ayağının ne denli yere basar ve gerçekçi olduğunu gözden geçirmemiz gerekeceğini gösteriyor.

SEVDİKLERİNİZE SÜRPRİZ YAPIN!

Venüs ve Uranüs arasındaki altmışlık uyumlu açının etkili olduğu 8 Nisan Salı gününü sevdiklerimize güzel sürprizler yapmak için kullanabiliriz. İlişkilerimizde yenilikler veya değişiklikler yaparak tazelemek açısından uygun bir gündeyiz.

KADERSEL KONUŞMALAR

Merkür’ün Kadersel Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumunun çok etkili olduğu önümüzdeki haftanın Perşembe gününü kaderimizi etkileyecek denli önemli toplantılar, konuşmalar veya yazışmalar yapmak için kullanabiliriz. Aynı gün Mars ve Kuzey Ay Düğümü arasında da uyumlu açı kesinleşeceğinden, cesaret ve dayanışma gerektiren konularda aktif olabiliriz.

YARALAYICI ETKİLER DEVREDE!

Güneş ve Kiron kavuşumunun etkili olduğu hafta genelinde otoriteyi temsil eden kişilerle ilgili prestij yaralayıcı gelişmeler olasıdır. Sadece politik liderler değil, amir, müdür, patron gibi figürler, ailede erkek figürleri için genel olarak aynı şekilde yorumlanabilir. Kişilik yaralanmaları olarak da görülebilir. Ateş elementindeki bu kavuşum Mars’tan dik açı aldığı için, ateşli şeylerle yaralanma, kesikler, yanma gibi konuları da kapsayabilir. Yangınlar konusunda da dikkatli ve temkinli olmak gerektiğini göstermektedir.

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneşmerkezli gezegen geometrisine baktığımızda, önümüzdeki haftanın en dikkat çeken tarihleri 10-12 Nisan arasında. BU tarih aralığında etkili güneş aktivitesi ve jeomanyetik fırtına olasıdır. Doğal afetler açısından da dikkat çeken bu zaman diliminde askeri hareketlenmeler, çatışmalı bir atmosfer, saldırılar gibi riskler de artar. 13 Nisan’daki dolunay da çok sert ve şiddete yönelik olaylara, saldırılara ve kazalara dikkat çekiyor.

TEMEL SEVİYE SINIFI AÇIYORUZ!

Her İlkbahar döneminde olduğu gibi bu yıl da Temel Seviyede yeni bir online sınıf açıyoruz! Derslerimiz Perculus eğitim platformu aracılığı ile sunulacaktır. İlk dersini 10 NİSAN PERŞEMBE akşamı yapacak olan sınıfımızın dersleri 36 haftalık program boyunca devam edecektir.

https://astrolojiokulu.com/tr/portfolio/temel-seviye-sinifi-aciyoruz-5/

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi gününün ikinci yarısında girişeceğimiz işlerde daha güçlü ilerleme kaydedebiliriz. Merkür gerilemesini tamamlıyor. Yavaştan da olsa akış kazanmaya başlıyoruz. Önemli meseleler üzerine düşünmek ve beyin fırtınası yapmak için bugünü kullanabiliriz.

Salı sabah saatlerinde sert ve sarsıcı gelişmelere, beklenmedik durum ve yön değişikliklerine şahit olabiliriz. Akşam saatlerinin olumlu enerjisini sevdiklerimize güzel sürprizler yapmak için kullanabiliriz. İlişkilerimizde yenilikler veya değişiklikler yaparak tazelemek açısından uygun bir gündeyiz.

Çarşamba günü etkili olan göksel konumlar bizi abartılı duygusal çıkışlar yapmaya çekebilir, farkında olalım! Eleştirilerimizin dozunu iyi ayarlayalım. Bir şeyleri daha iyi hale getireceğim derken, tam tersine, bozulmasına sebep olmayalım.

Perşembe gününün gezegen açıları genel olarak gerginliklere işaret ediyor. Başkalarıyla konuşurken eleştirilerimizin dozunu iyi ayarlamamız, sözlerimize dikkat etmemiz çok önemli aksi takdirde soğuk bir tavırla karşılaşabiliriz.

Cuma sabahının erken saatleri karmaşa ve kararsızlık içeriyor. Netleşmekte zorlanabiliriz. Öğle sonrasında kaderimizi etkileyecek denli önemli toplantılar, konuşmalar veya yazışmalar yapmak için kullanabiliriz. Cesaret ve dayanışma gerektiren konularda aktif olabiliriz.

Cumartesi günü genelinde otoriteyi temsil eden kişilerle ilgili prestij yaralayıcı gelişmeler olasıdır. Bu, ateşli şeylerle yaralanma, kesikler, yanma gibi konuları da kapsayabilir. Yangınlar konusunda da dikkatli ve temkinli olmak gerektiğini göstermektedir.

Pazar sabaha karşı 03:22’de 23 derece Terazi burcunda dolunay meydana geliyor. Öğle saatlerinde gergin bir atmosfer oluşabilir. Kazalara, sakarlıklara, sert ve şiddetli olaylara açık olabiliriz. Farkında ve temkinli olalım! İlişkiler gezegeni Venüs bugün gerilemesini tamamlıyor. Yavaş bir şekilde de olsa ilişkiler rahat akmaya başlayabilir.