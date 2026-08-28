Yunanistan, Rodos Adası’na İnsansız Hava Aracı (İHA) üssü kuruyor. Adaların gayri askeri statüsü, uluslararası antlaşmalarla açık ve bağlayıcı şekilde düzenlenmiş. Bu statüyü ihlal edecek her türlü girişim, Yunanistan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleriyle bağdaşmıyor. Rodos’ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adımın, Ada’nın gayri askeri statüsünün ihlali anlamına geleceği gibi Ege’de barış ve istikrara, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceğini Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla koruyacağına ve bu doğrultuda gerekli önlemleri alacağını da vurguladı. TOP, HAVAN, UÇAKSAVAR, TANKSAVAR “Çerçeve Yasa” kapsamında oluşturulacak alt komisyonlardan birisi de “Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu” olacak. Bu komisyonda, PKK’nın başı Abdullah Öcalan’ın da bulunacağını DEM milletvekili açıkladı. Yurt dışındaki PKK’lı teröristlerin silahlarını teslim etmesi beklenirken, yurt içinde İzmir, Aydın ve Muğla il sınırları içindeki adalarımızda 7 bin Yunan askeri bulunuyor. Konuşlandırılan 9 Tabur Görev Kuvveti/3 Alay’dan oluşan ve 1 Yunan Piyade Tümeni’ne denk gelen birliklerdeki top, havan, uçaksavar ve tanksavar silahları gibi Yunan ağır silahları ve zırhlı araçları da teslim edilecek mi? TÜRKİYE’YE MEYDAN OKUYORLAR Yunan Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı Constantine Tassoulas, 4 Temmuz 2026’da, hiçbir engelle karşılaşmadan askeri helikopter ile Aydın Eşek Adası’na geldi, Yunan bayrağının önünde işgalci askerleri ile birlikte Türkiye’ye meydan okudu. Cumhurbaşkanı, Aydın Eşek Adası ile Muğla Kalolimnoz ve Muğla Kardak Kayalıkları’nın Yunan toprağı olduğunu iddia etti. Yunanistan, hiçbir engelle karşılaşmadan gözümüzün içine baka baka, Aydın Eşek Adası’nda görevli Yunan subayları için askeri lojman inşa etti. Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 14 Mayıs 2026’da, askeri lojmanları törenle hizmete açtı. Yunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Choupis, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Georgios Kostidis, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Dimitrios Kataras ve Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis hiçbir engelle karşılaşmadan, merhum Başbakan Bülent Ecevit’in 1999’da kurtardığı Muğla Plati Kayalığı’na geldi, kayalıkta 14 Mayıs 2026’da icra edilen IASON-POSEIDON 1/26 Arazi Tatbikatı’nı izledi ve tatbikat sonrasında Yunan bayrağının önünde işgalci Yunan askerleri ile birlikte egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı. AÇIKLAMANIN BEDELİ Adalarımızın işgalini, uluslararası antlaşmalarla gayri askeri statüde olması gereken adaların silahlandırılmasını, Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri ve Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalım her fırsatta dile getiriyor. Bu açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı’nın bazı yetkililerini rahatsız ediyor. O yüzden Ümit Yalım’ın orduevine girişini yasakladılar. Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına ve Bölge İdare Mahkemesi’nin yasağı kaldırma kararına rağmen Ümit Yalım’a yasak uygulanmaya devam ediyor. Yalım, adalarımızın işgalini, silahlandırılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: EN BÜYÜK TOPRAK KAYBI “Adalarımızdaki Yunan askeri varlığı, kendilerine müdahale edilmediği için giderek artıyor. 2004 yılından itibaren Türkiye sınırları içinde yer alan 20 ada ve iki kayalığımız işgal edilmiş durumda. Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan IV. Mehmet döneminde fethedilen, yüzlerce yıl işgal edilmeyen ve 1923 Lozan Antlaşması ile Türkiye’nin egemenliğinde kalan adalarımız, 2004’ten itibaren işgal edilmeye başlandı. Mevcut durum itibarıyla 20 Türk adası ve 2 Türk kayalığı Yunan işgali altındadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve en büyük toprak kaybı AKP hükümetleri döneminde yaşandı. Osmanlı, Sevr Antlaşması’nın 132. maddesinde, ayrıca, Ege Adaları üzerindeki tüm haklarından vazgeçmesine yol açan genel bir feragat hükmünü de kabul etmiş gibi gözüküyor. Buna göre Asya sahilinden itibaren 3 mil içerisinde bulunan ve ismen sayılarak Yunanistan’a ve İtalya’ya devredilmiş olan adalardan başka bütün öteki adalar üzerindeki hukuk ve iddialarından Müttefik Devletler lehine vaz mı geçildi?” HER TÜRLÜ EĞİTİM Irak, Suriye ile ilgili gelişmeler nedeniyle askeri birliklerimizin önemli bölümü doğu ve güneydoğu illerimizde görev yapıyordu. PKK kendini feshedip silahları teslim edeceğini açıklamıştı. Yunanistan, yıllarca bölücü terör örgütüne inanılmaz destekler verdi. PKK’lılara tahsis edilen Lamia Kampında, teröristlere “orman yakma eğitimi” bile verildiği, teslim olan ya da yakalanan teröristlerin ifadelerinde yer almıştı. Suriye ve Irak’ta rahatlamanın sağlanması, PKK’nın silahlarını teslim etmesinden sonra, Yunanistan’ın işgal altındaki adalarımızla ilgili tutum da farklı olabilir.