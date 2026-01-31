Türkiye’de transfer taraftarın afyonudur, onunla uyutulur. Gelenlerin niteliğine bakılmaz, yapılması yeter. Taraftarın transferi havalimanında gördüğü andan itibaren nabzı düşer, rahatlar, hayaller kurar. Bu yüzden de Türkiye futbolcu değirmenidir, her kulüp bataktadır.

Beşiktaş’ta özellikle son 2-3 yıldır yapılan yanlış transferler, sürekli yanlış hamlelerle kapatılmaya çalışılıyordu. Bu kez Serdal Adalı farklı bir şey yaptı; gidenlerin yerine kimseyi almadı! Doğal olarak tribünlerin hedefindeydi. Eski Beşiktaş olsaydı dün tribünler boş değil dolu olurdu, tepkiler de başka boyutta. Siyah-beyazlıların taraftarların umudu yok, en büyük tehlike de bu aslında. Hedefsizlik ve kimliksizlik üzüyor doğal olarak.

Beşiktaş dün Orkun Kökçü’nün önderliğinde sahaya karakter koymaya çalıştı. İlk yarıda direkten dönen iki top ve baskılı oyun önemliydi. Abraham’ın yerine oynayan genç Mustafa, gözünü sakınmadı ama işte kalite eksik kalınca da bir yere kadar. Orkun’un galibiyeti getiren nefis golü de çabasının ödülüydü. Bu takımın 5-6 net transfere ihiyacı olduğu aşikâr. Orta saha ve hücum hattı bir nebze tamam, ıslıklarla protesto edilen Ersin ve defans hattı ise sizi ileri taşıyamaz. Asllani golden önce güzel bir orta kesti ama iki dakika sonra yaptığı faulle kırmızı kart görmesi şanssızlıktı.

Şimdi Adalı’nın önünde iki seçenek var. Ya popülist davranıp panik butonuna basacak yine gereksiz transferler yapacak ya da gerçekçi olup sezon sonu bambaşka bir takım kuracak.

Konya’yı yazmaya gerek yok. Takımı ligde tutup 8. sırada bırakan Recep Uçar’ı beğenmeyip, Çağdaş Atan’la Avrupa’ya gideceğini sanan yeşil-beyazlılar, bundan sonra kümede kalma savaşı verirler. Bazen insanı rahat da bozuyor işte.