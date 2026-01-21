Adana Kitap Fuarına her gidişimizde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı kitap stantlarını dolaşırken görür, sohbet olanağımız olurdu. Geçen pazar günü gittiğimde onun yokluğunu hissettim. Aynı duyguları kardeşim Mustafa Balbay da yaşadı. Biz de bunun üzerine, Belediye binası önünde kurulan “Adalet Çadırı”na gittik. Belediye Başkan Vekili Güngör Gezer de oradaydı.

Başkanlar için kurulan Adalet Çadırı’nı vatandaşlar günboyu ziyaret ediyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sevilen bir siyasetçi. Konuşması, tavırları, halkla iç içe olması partili-partisiz hemen her kesimin saygı duyduğu bir başkan. Kahveye uğradığında okeyin başına geçen, kebapçının yanından geçerken ceketini çıkarıp önlüğü takıp kebap yapmaya başlayan Zeydan Başkanı kendileri gibi görüyorlardı.

BİNLERCE KİŞİ TOPLANACAK

CHP Adana İl Başkanlığı, Cumartesi günü saat 14.00’te, Zeydan Bey’in cezaevine konuluşunun 200’ncü günü nedeniyle onu konuşmalarla, şarkılarla, türkülerle, anılarla anacak. Bunu 100 ve 150’nci günde de yapmışlardı. Şimdi dilekler, 200’ünce gün etkinliğiyle birlikte bunun son olması yani Karalar’ın tahliye edilmesi. İl Başkanı Dr. Anıl Tanburoğlu, mitingin tam anlamıyla demokrasi havası içinde yapılacağını, adalete özlemin dile getirileceğini belirtiyor.

27 Ocak’ta başlayacak duruşmalar için Büyükşehir, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları için nefesler tutulmuş. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yanı sıra Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da tutuklu. Onlar da aylardır davanın bir an önce başlamasını bekliyor. O yüzden “Adalet Çadırı”nda yalnız Zeydan Bey’e değil, Oya Hanım’a, Kadir Aydar’a da destek açıklamaları oluyor.

Belediye Başkan Vekili Güngör Gezer, CHP İl Başkanlığı, Kadın Kolları, Gençlik Kolları yöneticileri de başkanlar için hemen her gün “Adalet Çadırına” geliyor. Aslına bakarsanız gelenler yalnız CHP’ye oy vermiş kişiler değil. Farklı partiye oy vermiş olup da başkanlarına destek için gelenlerin de az olmadığı belirtiliyor.

SOBANIN ÇEVRESİNDE

Bayraklarımızla, belediye başkanlarının fotoğraflarıyla, onlar için vatandaşın yazdığı küçük notların asılı olduğu “Adalet Çadırı”nda, sobanın çevresinde çayımızı içerken, bir taraftan da Belediye Başkan Vekili Güngör Gezer’le sohbet ediyoruz. Gezer’in yükü ağır. Şunları söylüyor:

“Zeydan Başkanımız 8 Temmuz’da tutuklandı. Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar da tutuklandı. Belediye başkanlarımız, vatandaşımız bu süreçte mağdur edildi. Adana’da olmaları gerekirken Silivri’ye gönderildiler. Zeydan Başkanımızın her sözünü, biz vermiş gibi yerine getirme çabası içindeyiz. Halkçı belediyecilik örneği veriyoruz.”

Biz konuşurken çadır ve çevresinde bulunan kadınlar, gençler bağırıyor, “Zeydan... Zeydan Adana gibi başkan.” Karşımda duran bez afişte ise “Adana’dan başkası yok, Adana’nın başkanı yok” yazılıydı..

KARDEŞLER ANLATIYOR

Zeydan Karalar, üçü kız, yedisi erkek olmak üzere 10 çocuklu bir ailenin evladı. Kardeşleri Soner, Haşim, Mahmut ve Fikret Karalar’la çadırda sohbet ediyoruz. Zeydan Bey, 10 kardeşten beşincisi. Kardeş sayısı fazla olunca, kardeşler anlaşmazlığa düştü, sonunda beşinci olduğunda birleştiler. Aile birbirine tutkun. Açıkçası her biri Zeydan Bey’in üzerine titriyor, “Onun yeri bizim için başkadır. O Adana’da herkesin başkanı bizim ise hem başkanımız hem de can kardeşimiz” diyorlar.

O gün Zeydan Bey’in eşi Nuray Hanım, bir yakınlarının vefatı nedeniyle “Adalet Çadırı”na gelememişti. Karalar’ın kardeşleri “Zeydan Bey’e Adanalı sahiplendi. Gözaltına alındığı günlerde yapılan mitingde 200 bin kişilik meydan doldu. Partili, partisiz Adanalılar oradaydı. O gün meydana gelmek isteyenleri dolmuşçular vatandaştan para almadan taşıdı. Kentin, başkanını bu kadar sahiplenmesi, kardeşleri olarak bizlere onurlandırdı. Gösterilen bu sevgi ve ona olan güven hepimizi ağlattı. İnşallah çok yakında onu bu kez sevinç gözyaşlarımızla karşılarız. 27 Ocak’ta duruşmalar başlıyor. Hayırlı haberler alacağımıza inanıyoruz” diyor.

Zeydan Karalar, benden Doğan Kitap’tan çıkan yeni kitabım “Biz Teğmeniz”i imzalı olarak istemişti. Teğmenlerin silahlı kuvvetlerden çıkarılmasına üzülmüştü. Kitabı yarın elinde olacak. Adanalı avukatları da onu yalnız bırakmıyor. Ziyaretlerinde Zeydan Bey’e yazılan mektupları, notları iletiyor, ondan gelenleri getiriyorlar.

İNSANIMIZ YORULDU

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özgürtan Çığ, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Armağan Baran Öztekin de Adalet Nöbetinde kadınlarla, gençlerle hep bir arada oluyor. Adalet Nöbetine gelenler Zeydan Bey’e, diğer başkanlara mektup yazıyor, kimisi bazı sözleri yazıp çadıra asıyor. Birisi, Zeydan Bey’in meclis toplantısındaki “Ne bakıyon ters ters” sözlerini yazıp asmış. Birisinde “Zeydan Başkan demek, vicdan demektir”, “Zeydan Başkan, Adana sevgisi demektir”, “Hoş geleceksin, güzel günler yakındır” yazmış.

Orada sohbet ettiklerimden en çok duyduğum, “Hak, hukuk, adalet” sözcükleri oldu. Ama yetmiyor. Adalet geciktikçe, “Adaletin bir an önce tecelli etmesi” dilekleri belirtiliyor. Hukuk ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçilmeyeceği, bu mücadeleyi kararlı bir biçimde sürdürmenin gerekliliğini anlatıyorlar. Vurguladıkları sözlerden birisi de, “Yaşatılan olaylar ülkemizi, insanımızı yordu. Bu işin partisi yok. Bu süreçlerin bitmesini bekliyoruz” oldu.

ADALET: SIFIR, ADANA: 1

Halkın Zeydan Karalar sevgisi, kentin her tarafına yansımış. Duvarlarda ona olan sevgilerin ifade edildiği yazılar yazılmış. Fotoğrafları asılmış. “Adalet Çadırı”nın önüne dikilmiş dövizlerini gördüm.

“Sahne ışığı söndü, Zeydan’ı arıyor”, “Adalet: Sıfır; Adana:Bir”, “Emeğinin, yüreğinin yakın tanığıyız”, “Zeydan, Adana gibi başkan”, “Rol çalmayın dedik başrolümüzü çaldınız”, “Millet iradesine darbeyi Adana yemez”.

Bir kentin, başkanına sevgisi kentin her tarafına yansımış durumda. Bu sevgi az görülür. İşte bunu cumartesi günü yine göreceğiz. Koca bir kent, 27 Ocak’ta başlayacak davayı yüreği ağzında bekliyor.