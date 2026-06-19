Üniversiteli olmak için 2.4 milyon gencin yarışacağı YKS’ye saatler kala ‘QS 2027 Dünya Üniversite Sıralaması’ açıklandı. İngiltere merkezli araştırma kuruluşu QS, 106 ülkeden 1504 üniversiteyi inceledi. Türkiye’den ilk bine giren 11 üniversite sevinç çığlıkları atsa da sıralamada geçen yıl da ilk binde 11 üniversitemiz vardı. İTÜ (279.), ODTÜ (305.), Koç (329.), Boğaziçi (345.), Sabancı (357.), Bilkent (454.) ilk 500’e, İÜ (629.), YTÜ (634.), Ankara (731-740), Gebze Teknik Üniversitesi (851-900) ilk bine girdi. TÜBİTAK eski başkanı olan ve 2 yıl önce İTÜ rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hasan Mandal, “Türkiye’nin en eski ve köklü teknik üniversitesi İTÜ, Türkiye’de 1’inci ve dünyada 279. sırada. Bugüne kadarki en yüksek sıralamaya ulaştık” diye gururlandı. 253 yıllık İTÜ, bu başarıyı son 2 yılda mı yakaladı? Hayır! GERİLEME DEVRİ İTÜ, Sabancı ve Boğaziçi Üniversitesi ile YÖK’ün çabasını övse de QS Dünya Başkanı Ben Sowter, çokça temkinliydi. “Türkiye’deki üniversiteler, 4 yıl içinde ilk kez net bir düşüş kaydetti” diyen Sowter, “Bu da uluslararası rekabetin yoğunlaşmaya devam etmesi nedeniyle rehavete kapılmaya yer olmadığını gösteriyor. Türkiye’deki pek çok üniversitenin olağanüstü performansına rağmen 2023’ten bu yana, üniversiteler çok net bir düşüş yaşıyor” diye uyardı. 2002 sonrası kurulan bir iki teknik üniversite dışında hiçbiri dünya sıralamasına giremedi. İlk 500’e giren üniversite sayısı 1’den 6’ya çıkarak artmış gibi gösterilse de ‘Akademik itibar, mezun istihdamı, araştırma kalitesi, atıf sayısı’ gibi QS sıralama ölçekleri devreye girince Türk üniversiteleri gerisin geri çakıldı. SUSARAK GİZLENDİ Üniversitelerimiz küresel ölçeklerde dökülürken, YÖK ve kayyum rektörler susarak gerçekleri gizliyor. Gerçek şu ki; Türkiye’deki 208 üniversiteden sadece yüzde 2.4’ü yani 6 üniversite ilk 500’e girdi. Üniversitelerin yüzde 97.6’sı ilk 500’de yok! İlk 500’e ilk sıradan giren İTÜ 253, Boğaziçi 163, ODTÜ 70 yaşında. Dünyanın en eski üniversitelerden 573 yaşındaki İÜ, geçen yıl 628’inci sıradayken bu yıl sadece bir basamak ilerleyip 629’uncu olabildi. Amerika’da 168 yıl önce kurulan MIT, tam 15 yıldır dünya birincisi. Dünya ikinciliğini paylaşan İmperial College London 118 yaşındayken, Stanford 141 yaşında. MIT’den 3.4 kat tarihi geçmişi olan 573 yaşında yani yaklaşık 6 asırlık İÜ ilk 500’de niye yok? QS alan sıralamasında İÜ, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısında 100 üzerinden 4.4 ve akademik itibar notunda 28.8’de kaldı. KAYYUMLAR ÇAĞI Türkiye’den ilk 500’e ilk sıradan ve dünyada 279. sıradan giren İTÜ’de, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı 42.4 iken akademik itibarı yüzde 38.8. Bu ne demek? İTÜ’de bilim insanları gece gündüz çalışıp, çabalayıp, buluşlar yapıp, yayınları uluslararası atıflar alsa da kayyum rektörler, akademisyenlerin bu çabasını yok ediyor. QS 2027’de 345. sıradaki Boğaziçi Üniversitesi’nde, öğretim üyesi başına atıf sayısı 28.1 iken akademik itibarı yüzde 35.3’te kaldı. YKS’de yüzde 0.1’lik dilimden ülkenin en zeki çocuklarını alan Boğaziçi’nde kayyum rektör Naci İnci’ye 5 yıldır sırtını dönerek eylem yapan akademisyenlerin haklılığı artık küresel araştırmalarla kanıtlandı. İlk bine 634. sıradan giren 115 yıllık YTÜ bilimsel yayın atıf oranı yüzde 31 iken akademik itibarının 13.6 olması kabul edilebilir mi? İTİBARDAN YİYORLAR QS 2027’de ilk 10 giren; MIT, İmperial, Stanford, Oxford, Harvard, Cambridge, California Teknoloji, ETH Zürih, Londra United Kingdom’un akademik itibar notu 100 üzerinden 100! İlk bine giren 11 üniversitemizin akademik itibar notu mu? İTÜ 38.8, ODTÜ 44.7, Koç 35, Boğaziçi 35.3, Sabancı 25.4, Bilkent 32, Hacettepe 31.2, İÜ 28.8, YTÜ 13.6, AÜ 27.5, Gebze Teknik 9.1. Endonezya Pendidikan Üniversitesi’nin 14.4 olan akademik itibar notu, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde 8.4’de kaldı. QS 2027 Dünya Sıralaması’nda 1504. olarak en son sıradaki Ürdün Jarga Üniversitesi’nin dahi akademik itibarı 5.7 puan iken Sakarya Üniversitesi’nin akademik itibarı 5! AKP’nin ‘Her ile bir üniversite’ sloganlı yükseköğretim politikası, atadığı kayyum rektörlerle çöktü. Akademik itibarı yerlerde sürünen Türkiye’den, kavimler göçü gibi yurt dışına giden akademisyen ve öğrencileri kimse suçlayamaz!