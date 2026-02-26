Sevgili okurlarım, Türk siyasetinde her gün yeni gelişmeler oluyor, umulmadık olaylara tanık oluyoruz. Bunları yaşadıkça bazen şaşırıyoruz, bazen üzülüyoruz ya da seviniyoruz.

Ama olan biten bazı şeyleri aklımız kabul etmiyor.

Belli durumlarda karşı tarafı her fırsatta ve haklı olarak eleştirdiğimiz gibi, yakın durduğumuz bazı siyasetçileri de gerektiğinde eleştirmek zorundayız.

Bunun en somut örneklerinden birini önceki gün yaşadık.

Geçen hafta Salı günü Meclis’te CHP’nin grup toplantısı vardı ve Özgür Özel’in neler söyleyeceği merakla bekleniyordu. Özel çok önemli bir konuya değindi.

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına parmak bastı ve listeyi açıklaması için kendisine bir hafta süre tanıdığını açıkladı.

Sözlerinden çıkan sonuç şöyleydi:

Gürlek’in mal varlığı bu iktidar döneminde, özellikle de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde çok artmıştı. Bu listenin ve artışın parasal kaynaklarının yeni Adalet Bakanı tarafından açıklanması için Gürlek’e bir hafta süre veriyordu.

Bu bir hafta içerisinde mal varlığı listesini Gürlek açıklamadığı takdirde Özgür Özel açıklayacaktı.

Bunları kürsüde açık ve net bir biçimde anlattı.

★★★

Biz Gürlek’in neleri olduğunu elbette bilemeyiz, bunlar gizli bilgilerdir. Ancak Özel’in bu sözleri özellikle siyasi açıdan önemliydi. Konuşması sonrasında herkesin aklına sanırım aynı sorular gelmişti.

Acaba o listede birtakım karanlık ve kuşkulu durumlar mı vardı?

Edindiği servet kuşkulu muydu?

Ya da her şey ‘hayatın olağan akışıyla’ uyumlu muydu?

Bu sözleri hem de Meclis kürsüsünde izleyen herkesin aklına bu sorular geldi. Şahsen ben de merak etmiştim ama bir haftalık sürenin geçmesini beklemekten başka yapacak bir şey yoktu.

CHP’nin sonraki grup toplantısı önceki Salı günü yapılacaktı.

Açıklayacağı listeyi ve yaratacağı sonuçları merakla bekliyorduk.

Gazeteci arkadaşlarla konuşurken “Özgür Bey bu lafları rast gele söylemiş olamaz. Elinde mutlaka Akın Gürlek’i siyasi açıdan yıpratacak önemli bilgi ve belgeler vardır. Yoksa bu konuyu gündeme taşımazdı” diyorduk.

★★★

Akın Gürlek ilginç bir hukukçu...

AKP iktidarının gözdesi...

Ve bence yıllardan beri Türkiye’nin ‘adı medyada ve toplumda olumlu ya da olumsuz en çok geçen’ hukukçusu.

Önce İstanbul’da terör işlerine bakan Ağır Ceza Mahkemesinin başkanı.

Sonra Adalet Bakanlığında Bakan Yardımcısı.

Sonra, sonsuz yetkilerle donatılan ve ‘gereğini her zaman yapan’ İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı...

Ve şimdi AKP iktidarının Adalet Bakanı. Yani siyasetin tam da göbeğinde yer alan bir hukukçu...

★★★

Şimdi bir hususu sizlere bir kez daha anımsatayım. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken nice siyasi davaları karara bağladı ve iktidar karşıtlarına çok ağır cezalar verdi.

Buna ben de dahilim!

Nereden ve nasıl çıktığını bugün bile anlayamadığım bir ‘terör örgütü’ davasında Sözcü’deki bazı arkadaşlarla birlikte ben de yargılandım, payıma üç yıl altı ay 15 gün hapis çıktı.

Suçumuz Fetöcü (!) olmaktı!

Terör işlerine bakan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gürlek’in bu kararını oybirliği ile ve esastan bozdu.

★★★

Şimdi yine dönelim asıl konumuza...

Özgür Özel, Akın Gürlek’in mal varlığını bir hafta sonra açıklayacağını söylemişti. Aradan bir hafta geçti. Herkes bu konuda ne söyleyeceğini merakla bekliyordu.

Salı günkü grup toplantısında bu konuya hiç değinmedi... Biz de diyorduk ki “Bir hafta tamamen geçsin, ondan sonra bakalım. Belki şimdi açıklayacaktır!”

Salı günü geçti, dün geçti...

Ama Özgür Bey bu konuya dün itibariyle hiçbir biçimde değinmedi.

Acaba ne olmuştu!

Konuyu unutmuş olamazdı.

Araya başka konular, başka ‘özel ‘görüşmeler’ mi girmişti.

Ya da bu konuda yapacağı açıklamayı bir süre için ertelemeye mi karar vermişti...

Yoksa birtakım siyasi hesaplar sonucunda bu işten vazgeçmeye mi karar vermişti.

Ya da Gürlek’in malvarlığı konusunda elinde var olduğunu söylediği bilgi ve belgelerin gerçek olmadığını mı anlamıştı.

Bu konuda bundan sonraki gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz.

★★★

Sevgili okurlarım, Özgür Özel CHP’nin başında çok önemli işler yaptı. Muhalefet kesimini büyük ölçüde birleştirdi. Ben kendisini severim ve saygı duyarım.

Şimdi bu yazıyı yazdığım için birileri beni ister istemez eleştirecektir. O kadar ki, beni bu yazım nedeniyle “AKP’ye çalışıyor olmakla” suçlayacaktır.

Ama kusura bakmasınlar, bu eleştiri yazısını yazmasam her şeyden önce kendime vicdanımda hesap veremezdim.

Burada benim için önemli olan Akın Gürlek’in mal varlığı listesi değil, Özgür Özel’in milyonlarca insanımız önünde verdiği sözü tutmamış veya tutamamış olmasıdır.

Bizde anlamlı bir atasözü vardır, “Çuvaldızı başkalarına batırırken iğneyi kendine batırmayı unutma!”

Hadise bundan ibarettir.