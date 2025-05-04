Uzun zamandır bahsettiğimiz dolunaya az kaldı. Bu dolunay hem genel hem de ülkemiz açısından çok önem taşıyor. Çünkü bulunduğumuz bölgede ufuk düzlemiyle çakışıyor ve Türkiye astroloji haritasının Akrep burcundaki gezegenlerini tetikliyor. Aşağıda dolunay anına yönelik astroloji haritasını görmektesiniz.

İSYANKAR ENERJİ ATMOSFERİ

Uranüs ile hizalanan yeniay ve dolunaylarda başkaldırıcı, isyankar, meydan okuma eğilimini tetikleyen bir enerji atmosferi oluşabiliyor. Otorite figürlerine karşı duruş, ayak direme eğitimi ve protestolar artabiliyor. Kargaşa, karmaşa yaratan kaotik bir ortam yaratılabiliyor. Dünya geneli için geçerli olmakla birlikte, ülkemiz özelinde de etkili olabilecek bir atmosferden, boyun eğmemekten, kuralların dışına çıkılmasından, ezber bozan durum ve gelişmelerden bahsedebiliriz.

GENÇLER ÖN PLANA ÇIKABİLİR

Akrep burcundaki dolunayın ülkemiz astroloji haritasının çocukları ve gençleri temsil eden 5.evine iz düşüyor olması. Bu alandaki gezegenlerimizin üzerinde çalışması, gençlerin protestolarının artması veya gençlerle ilgili konularda protestoların artmasını beraberinde getirebilir. Üniversite öğrencilerinin itiraz ve protestoları artabilir. Hukuki alanda da itiraz ve karşı duruş, hukukçuların protesto ve otoriteye karşı duruşları olabilir. Sanatçılar ve sporculardan bazı itiraz ve protestolar gelebilir veya kutuplaşma ve zıtlaşmalar artabilir.

BİZİM BULUNDUĞUMUZ BÖLGE

İçinde bulunduğumuz bölgeyi yakın plana aldığımızda, ülkemizin İç Anadolu bölgesinden geçen gezegen iz düşümlerini görüyoruz. Bunun bize birkaç mesajı olabilir. Öncelikle deprem konusu geliyor. Bu konuda temkinli olmaya devam etmekte fayda görüyorum. İkincisi protestolar ve otorite figürlerine karşı duruş konusunda stresler olasılığı olarak görülüyor. Özellikle gençler, üniversite öğrencileri, hukuki konularla ilgili olabilir. Enflasyonun yükselmesi ve geçimin zorlaşması gibi konular yüzünden de protestolar olasıdır. Üçüncüsü borsa ve piyasada türbülans olasılığı. Manipülasyon daha da artabilir. Karadeniz’den inerek Orta Anadolu bölgesinden geçen hatlar Akdeniz üzerinden aşağı Afrika’ya iniyor. Örneğin Mısır üzerinden de geçiyor. Bu bölgelerde sert ve şiddetli eylemler, beklenmedik durum ve gelişmelerin yanı sıra isyankar bir enerji akışı yaşanabilir.

ORTA DOĞUDA İPLER GERİLİYOR!

12 Mayıs dolunayı İsrail ve Filistin astroloji haritalarını tetikliyor. Dolayısıyla İsrail’in daha agresif kararlar alabileceği veya saldırgan tutumunu arttırabileceği bir zaman dilimine işaret ediyor. İran açısından da dikkat çekici stresler olabilir önümüzde. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın haritası sert tetiklemeler alıyor. 10-18 Mayıs arasındaki zaman dilimi hayli stresli gözüküyor.

İRAN HEDEFTE

İran civarından geçen gezegen hatları o bölge için de askeri alanda riskleri gösteriyor. İran astroloji haritasının Mars derecesi sert tetiklemeler alırken, Aslan yükselen haritalarından Mars geçişi yaşıyorlar. Amerikan-İsrail ittifakı İran üzerine gidebilir. Mayıs sonlarından itibaren Trump-Netanyahu ikilisinin İran’la ilgili konularda daha agresif bir politika izleneceğini düşünüyorum.

ASYA ÜLKELERİ

Coğrafi haritadaki Mars/Plüton hattı ve dolunay hattını birlikte değerlendirdiğimizde Çin de dikkat çekiyor. Moğolistan, Tayland, Malezya, Endonezya diğer dikkat çeken bölgeler. Bu bölgelerde insan hareketleri, protestolar, isyankar kitle hareketlerinin ve riskli ve tehlikeli gelişmelerin yanı sıra, şiddetli deprem olasılığı da kuvvetle muhtemeldir.

NÜKLEER RİSKLER

Dolunay esnasında gezegen iz düşümlerine baktığımızda, Ayakucu noktasıyla çakıştığı bölge bize Asya ve Uzak Doğuyu gösteriyor. Bu dolunay Uranüs ile hizalanacağından dolayı beklenmedik ve sıra dışı, sert ve şiddetli gelişmeleri beraberinde getirebilir. Uranüs uranyum ile, nükleer ile alakalıdır. Hindistan ve Pakistan, her ikisi de nükleer güce sahip ülkeler ve aralarındaki çatışma nükleer silah kullanılması endişesini beraberinde getiriyor.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN ÇATIŞMASI

Hindistan-Pakistan arasındaki çatışmanın daha da büyümesinden korkuluyor ki bu haksız bir endişe değil. Hindistan astroloji haritasında Kova burcundaki gezegenler ve Pakistan astroloji haritasındaki Aslan burcundaki gezegenler sert Mars tetiklemesi alıyor. Bu askeri alanda kışkırtmaların ve çatışmacı atmosferin devam edeceğini düşündürüyor. Akrep dolunayı Hindistan lideri Modi’nin haritasında Akrep burcunda yer alan Mars derecesini ve Pakistan lideri Zardari’nin haritasında Aslan burcundaki gezegenleri tetikliyor. Bu da iki liderin daha derin mücadeleye girişebileceğini ve agresif askeri kararlar alabileceğini düşündürüyor. Yani işler daha da kızışabilir ve iyice savaş atmosferine dönüşebilir.

FİNANSAL PİYASALAR-BORSA

Bu dolunayın iz düştüğü astrolojik eve bakarsak, borsada çalkantı kuvvetle muhtemeldir. Spekülasyon artabilir. İçinde yer aldığımız ittifaklarda da önemli gelişmeler, yön değişiklikleri olasıdır. Mecliste alınan bazı kararlar protesto edilebilir veya çalkantılı atmosfer oluşabilir. Para hanemizden geçiş yapan Mars’ın 5.evimizde yer alan Şans Noktasına dik açısı da finansal konularda streslerin artmasına, enflasyonun beklenenden yüksek çıkmasına ve bunun piyasaya, borsaya olumsuz yansımasına işaret ediyor olabilir.

FİNANS PİYASALARI ÇALKALANABİLİR!

Akrep ve Boğa burçları ekonomi ve finansla ilişkilendirilir. Akrep burcunda gerçekleşecek dolunay Boğa burcunda seyreden Uranüs ile hizalanacağından, finans piyasalarında çalkantıya işaret ediyor olabilir. Uluslararası alanda öneme sahip teknoloji şirketlerinde sallantılar görebiliriz. Hisselerinde düşüşler olabilir. New York Borsanı astroloji haritası da tetikleniyor, stresli etkiler alıyor. Çöküş riski olabilir.

BANKACILIK SİSTEMİ

Bankalar açısından da stresli bir zaman dilimine ilerliyor olabiliriz. Zira Akrep/Boğa burçları bankacılık sistemiyle de ilişkilidir. Uranüs’ün Boğa burcunda Güneş ile yakın ilerliyor olması, mevcut sistemlerin değişiminin işaretçisi olan bazı yenilikçi açıklamalar bankacılık alanında da türbülansa sebep olabilir. Dolayısıyla Mayıs ayında uluslararası alanda bazı banka çöküşlerine ve/veya bankaların iletişim sistemlerinin çöküşüne şahit olabiliriz.

DÖVİZ KURLARI

Uranüs ile hizalanan Akrep dolunayı döviz kurlarının da yukarı tırmanabileceğini düşündürüyor. Bu durum, dış piyasalardan ziyade, bizim iç piyasalardaki çalkantılar, maliye politikası ve benzeri durumlardan kaynaklanacak gibi gözüküyor. Ama bir yandan da bu konudaki spekülasyon artacağını düşünüyorum. Yani kurlarda yükseliş beklendiği kadar olmayabilir ve bu konudaki dedikodular, örneğin devalüasyon olacak dedikodusu yanıltıcı da olabilir. Bu yüzden, akılcı olmakta fayda var. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, dolunay ülkemiz astroloji haritasının 5.evine iz düşüyor ve bu ev spekülasyonla alakalıdır.

KRİPTO PARALAR

Kripto para da Uranüs ile temsil edildiğinden ve bu dolunayda Uranüs başrol oynadığından, kriptoda da sarsıntı yaşanması muhtemeldir. Ya da geçmişte yaşanan bazı stresler konusunda gelişme olabilir. Uranüs ile hizalanan stresli yeniay ve dolunayların bazılarında ciddi çöküşler olduğu gibi, bazılarında da tam tersine jeopolitik riskler veya finansal alanlardaki stresler Kripto paralara yarıyor.

ENFLASYON VE FAİZ ARTIŞI

27 Nisan’da Boğa burcunda gerçekleşen yeniayın ardından altını çizdiğimiz gibi, enflasyonun kendini göstereceği bir Mayıs ayına giriyoruz. Buna bağlı olarak faizler de artacaktır ki zaten ekonomistler bunu söylüyor. Gıda fiyatlarındaki artış da 12 Mayıs dolunayının ardından kendini gösterebilir.

DOĞAL AFET RİSKLERİ

Ardı ardına depremler yaşadığımız bu süreçte risklerin henüz ortadan kalktığını düşünmüyorum. Bölgesel olarak net bir şey söylemek zor, ama Mayıs ayı sismik açıdan hayli stresli geçecek gibi gözüküyor. İstanbul astroloji haritası da henüz etki almaya devam ettiğine göre, en azından artçılar devam edecek gibi gözüküyor. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere 1 Mayıs ve 2 Mayıs tarihleri, 9 Mayıs ve 11 Mayıs tarihleri arası, 15 Mayıs ve 16 Mayıs tarihleri, 28 ve 29 Mayıs tarihleri sismik aktivitenin yükseleceği zamanlar olarak görülüyor. Elektrik kesintilerine sebep olabilecek güneş aktivitesi veya jeomanyetik fırtına da olasıdır. Bu konuda detaylı bilgi verdiğim videoyu izlemenizi tavsiye ederim. https://www.youtube.com/watch?v=2Jvm-kk2vVU&t=1176s&ab_channel=AstrolojiTelevizyonu

ÖNEMLİ ALIŞVERİŞLER VE PARA İŞLERİ

Merkür ve Jüpiter arasındaki olumlu altmışlık açının etkili olacağı 5 Mayıs-7 Mayıs arasındaki zaman dilimi önemli toplantılar, alışverişler, para hareketleri, yatırımlar açısından verimli gözüküyor. Finansal konularda önemli gelişmeler ve bilgi akışı olasıdır. Eğitim ve yayıncılık alanlarında iş ve girişimler için 5 Mayıs Pazartesi günü kullanılabilir.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi gününün büyük çoğunluğunda yapacağımız iş ve girişimler açısından olumlu etkiler baskın gözüküyor. Finans ve ekonomiyle ilgili bilgi paylaşımları yapılabilir. Sabah saatleri önemli iş ve toplantılar, seyahatler, yazışmalar, ticari işler ve alışverişler için kullanılabilir. Ama önemli işler için öğle sonrasına kalmasak isabet ederiz.

Salı günü boyunca ilişkiler açısından verimli bir zaman diliminde olacağımızı söyleyebiliriz. Sosyal ilişkilerimizi de arttırabiliriz. Para hareketleri yapmak için bugünü kullanabiliriz. Kişisel bakım ve estetikle ilgili konular açısından da değerlendirebiliriz.

Çarşamba sabah saatlerini özel ve sosyal ilişkiler, alışverişler, başvuru ve talepte bulunmak açısından kullanabiliriz. Öğleden sonraki saatlerden itibaren abartılı iş ve girişimlerden uzak kalmakta, boyumuzu aşan işlerden kaçınmakta fayda var.

Perşembe sabah erken saatlerde engellere takılabiliriz; sabahın ilerleyen saatlerinde yanılgılara açık olabiliriz, dikkat! Öğle saatleri ve sonrasında yapacağımız işleri daha etkili bir şekilde ifade edebiliriz. Gece saatlerinde ilişkilerde aceleden kaçınmakta fayda var. Aksi takdirde ilişkilerimizin dengesini bozabiliriz.

Cuma günü boyunca denge ve huzur arayışında olacağız. Sabah saatleri spor, yürüyüş, güç ve efor gerektiren işler için gayet uygun gözüküyor. Kullanabiliriz. Akşam saatlerinde girişeceğimiz işleri büyütme şansımız artıyor.

Cumartesi sabahının erken saatleri önemli iş ve girişimler açısından değerlendirilebilir. İletişime geçmek, toplantılar yapmak, alışverişler, hukuki işler, seyahatler açısından kullanabiliriz. Gece saatleriyse iletişimsel anlamda sıkıntılara, uzlaşmazlıklara işaret ediyor. Sözlerimize dikkat etmemizde, araba kullanırken veya seyahat ederken dikkatli olmamızda fayda var!

Pazar sabahının erken saatlerinde intikamcı duygulardan uzak durmamızda fayda var. Yıpranmaya ve başkalarını duygusal anlamda yıpratmaya açık bir zaman dilimindeyiz. Günün özellikle ikinci yarısı sert ve agresif bir atmosfere işaret ediyor. Sakarlıklara, kazalara açık olabiliriz, dikkat! Agresif kişilerden ve ortamlardan uzak kalmamız yerinde olur. Tedbir gerektiren bir zaman dilimindeyiz, farkında olalım!