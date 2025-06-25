TBMM’de Ermenilere karşı sözde “soykırım” uygulandığı iddiaları TBMM’de ara ara gündeme geliyor. Böyle bir iddia TBMM’de konuşulduğunda o sözler TBMM Genel Kurulu tutanaklarından çıkarıldığı gibi, milletvekiline üç birleşim oturuma katılmama cezası verildiğine tanık olunmuştu.

Benzer sözler geçen hafta TBMM Genel Kurulu’nda DEM Parti Milletvekili George Aslan tarafından gündeme getirildi. Milletvekilinin sözlerinin tutanaktan çıkarılmasına İYİ Parti dışında itiraz eden olmadı. İYİ Parti, bu konuda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a ve DEM Parti dışındaki diğer partilerin gruplarına konuyu götürecek. Başkan “uygun” bulursa, George Aslan’ın “soykırım”, “katil” sözlerinin tutanaktan çıkarılması oylanacak.

POLİTİKA MI DEĞİŞTİ?

AKP ve MHP’nin geçmişte söylenen benzer sözlere tepkileri sert olmuştu. Şimdi sessiz kalmalarının DEM Parti’den Anayasa değişikliği sırasında destek alınmasına bağlanıyor. Gazi Meclis’te “Sözde Ermeni soykırımından bahsedip, diasporanın sözcülüğünü yapmak” yaptırım sebebiydi. 13 Ocak 2017 tarihinde TBMM’nin 57’nci birleşiminin altıncı oturumunda dönemin HDP’li Milletvekili Garo Paylan’ın sözlerine gösterilen tepki ve uygulanacak yaptırım ele alındı.

Sekiz yıl önce, Paylan’ın sözlerinin tutanaktan çıkarılması ve yaptırım uygulanmasında HDP dışındaki tüm partiler birleşmişti. Sekiz yıl sonra benzer konuşma yapan DEM’li milletvekilinin sözlerinin tutanaktan çıkarılmaması için sadece İYİ Parti’nin harekete geçtiğini öğreniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin “sözde soykırım” iddiasıyla ilgili politikası mı değişti? Yoksa, her siyasi partinin DEM Parti’den beklentileri olacağı için mi sessiz kalınıyor?

Sekiz yıl önce uygulanan yaptırım benzer açıklamalara rağmen neden uygulanmadı? Garo Paylan’ın sözleri karşısında AKP ve MHP’nin o gün ne yaptığını TBMM tutanaklarından aktarıyorum:

NE SAYINI, NE SAYINI?

Garo Paylan’ın sözlerinin tutanaktan çıkarılması AKP’li Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın’ın başkanlığında toplanan TBMM’nin 57’nci birleşiminde ele alındı. O gün, Garo Paylan şunları söyledi:

“Bakın, ‘yok sayılanlar ya sessizliğe bürünürler ya isyan ederler’ demiştim. O, on yıllık kaosta, 1913-1923 döneminde arkadaşlar, dört halkı kaybettik. Ermenileri, Rumları, Süryanileri, Yahudileri kaybettik. Büyük katliamlarla, soykırımlarla bu topraklardan ya sürüldüler ya mübadelelere uğradılar. (AK PARTİ ve MHP sıralarından gürültüler.)

-Mehmet Naci Bostancı (Amasya): Biraz önce burada Sayın Paylan kürsüden konuşma yaparken son derece provokatif bir dil kullandı. (AK PARTİ sıralarından ‘Ne sayını!’ sesleri) Daha girişte ‘Bu rezil Anayasa değişikliği teklifi’ diye başladı. Yani ‘alçak ve aşağılık’ soykırım iddiasını ortaya koydu. Bu iddiayı kesin, açık bir dille reddediyorum; tarihen de yanlıştır, hakikat olarak da yanlıştır, Ermenilere de Türklere de haksızlıktır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar.)

Osmanlı İmparatorluğu çok milletli bir imparatorluktu -bütün imparatorluklar gibi- oradaki bütün unsurları bir arada tutma çabasında olan bir iradeyi temsil ediyordu. Yanlış olan, alçaklıktır, ihanettir, bir imparatorluğu arkadan vurmaktır, Taşnak ve Hınçak komitacılığıdır.

Bizim Ermeni vatandaşlarımızla ve dışarıdaki Ermenilerle hiçbir problemimiz yok ama soykırım iddiası üzerinden ayrı bir milliyetçilik geliştirmeye çalışan ve uluslararası parlamentolar marifetiyle bunun altyapısını oluşturmaya çalışan bu kirli dille meselemiz vardır. Burada ifade edilen soykırım iddiası da tarihle, insanlıkla, Ermenilikle, geçmişte yaşanan olaylarla ilgili değildir. Bu, uluslararası ilişkilerle ilgilidir. Bunu açık, kesin bir dille reddediyoruz.

Bu konuşma dolayısıyla da İç Tüzüğün 161’ıncı maddesine göre işlem yapılmasını ve bu haksız, yersiz iddianın da tutanaklardan çıkarılmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederim (AK PARTİ. CHP ve MHP sıralarından alkışlar.)

ÜÇ BİRLEŞİM ÇIKARMA

-Başkan Ahmet Aydın: Sayın milletvekilleri, İstanbul Milletvekili Sayın Garo Paylan’ın ‘soykırım’ şeklindeki ifadesi Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletimizin tarihi şahsiyetine hakaret içeren, Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezasını gerektiren bir fiildir. Bu nedenle Sayın Paylan’a, İç Tüzüğün 163’üncü maddesi uyarınca Meclis’ten geçici olarak üç birleşim çıkarma cezası verilmesini teklif ediyorum. Kabul edenler Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri. Anayasa’mızın 83’ncü maddesi; “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri. Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden. Meclis’te ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanı teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Bu bükme göre Sayın Paylan’ın söz konusu soykırım ifadelerini Meclis dışında tekrarlamaması ve bu sözlerinin tutanaktan çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler, kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir.”

İYİ PARTİ’NİN GİRİŞİMİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Grup Başkanvekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez, TBMM Başkanlığı’na, DEM Milletvekili George Aslan’ın “soykırım, katil” sözlerinin tutanaklardan çıkarılması, üç birleşim oturuma katılmaması için başvurdu. Benzer başvuru, DEM dışındaki TBMM’de grubu bulunan partilere de iletildi. Ayrıca CHP ve AKP yetkilileriyle de görüşüldü.

TBMM’de, “sözde soykırım” iddiasıyla ilgili sekiz yılda ne değiştiğini, bu girişimler sonunda daha iyi anlayacağız. Bakalım, kim kimi suçlayacak?