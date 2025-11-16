Merkür ve Uranüs ile hizalanan bir yeniaya doğru ilerliyoruz. 28 derece Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay sarsıcı ve uyandırıcı enerji akışının aktif olacağını gösteriyor. Yeniayın karşıt açıda gerçekleşeceği gezegen olan Uranüs beklenmedik, sürpriz, ani gelişen olayları anlatır. İsyankar bir enerji akışıyla, yön değiştiren durumlarla, radikal ve marjinal olanla, sıra dışı olanı ve akışı bozanı temsil eder. Yeniay ile aynı derecede bulunacak ve Uranüs ile de karşıt açı yapacak Merkür iletişimle, bilgi ve veri paylaşımlarıyla, gazetecilik ve medyayla, seyahatlerle, ticaretle, eğitimle alakalıdır.

BANKALAR, BORSA, YATIRIMLAR

Karşıtlık Akrep ve Boğa burçlarından olacağından, duygusal ve maddi güvenceyi sarsabilecek bazı gelişmeleri ifade eder. Boğa ve Akrep burçları para ve finans sistemleriyle, bankacılıkla, sigortacılıkla, yatırım danışmanlığıyla, risk ve spekülasyon içeren işlerle, borsa ile alakalıdır. Dolayısıyla bu dizilimler saydığımız alanlarda sıkıntıları işaret ediyor olabilir.

UÇURTMA AÇI KALIBI

Yeniay su elementindeki açı kalıbının bir ayağını oluşturuyor. Dolayısıyla şefkat, merhamet, korumak, gözetmek, beslemek gibi güzel duyguları, sezgileri öne çıkartıyor. Zirve noktasındaki Ay-Güneş-Merkür dizilimi, Uranüs’ün karşıt açısıyla uçurtmanın bizi yukarı çekecek enerjisini temsil ediyor.

KRİZ YÖNETME BECERİSİ

Akrep burcundaki bu yeniay kriz yönetme becerimizi ortaya çıkartacak bazı gelişmelere işaret edebilir. Beklenmedik gelişmeler, sarsıcı ve sert enerjiler hayatımızda ani ve beklenmedik olayları tetikleyebilir. Ve sonuç olarak bu beklenmedik gelişmelerle başa çıkmak için sahip olduğumuz yeteneklerimizi ortaya çıkartabilir.

SİNİRLERİNİZE HAKİM OLUN!

Yeniay ile hizalanacak Merkür ve Uranüs, aniden gelişecek ve sinirleri gerebilecek bazı gelişmelerin habercisi olabilir. Güneş patlamalarının ve jeomanyetik fırtınaların etkilerini yoğun bir şekilde deneyimlediğimiz günlerdeyiz. Bu unsurlar da sinir sistemimizi etkilemektedir. Bunun farkında olarak topraklama yapmamızda, sakin ve stresden uzak ortamlarda bulunmamızda fayda var.

İÇE DÖNÜN!

Pek çok gezegenin Retro yani gerilemede olduğu bir zaman dilimindeyiz. Üstelik bunların çoğunluğu su elementinde gerilemekteler. Gerek bu yerleşimler gerekse Akrep yeniayı içe dönmek, kendi dünyasıyla yüzleşmek, geleceğe yönelik projeleri zihninde canlandırmak ve bunlar üzerine tefekkür etmek için harika bir zaman dilimine işaret ediyor. Kendinize vakit ayırın, kalabalık ortamlardan ziyade izole olabileceğiniz, yalnız kalabileceğiniz bir ortamda iç dünyanıza ve sezgilerinize kulak vererek bundan sonrası için neye ihtiyacınız olduğu üzerine düşünün.

MADDİYAT-MANEVİYAT DENGESİ

Uzun dönemli etkileri olan Uranüs-Neptün altmışlığı bugün kesinleşiyor. Farkındalığımızı etkileyecek ve uyanış yaratacak bu olumlu açı Boğa ve Balık burçları arasında gerçekleşeceği için, maddiyat ve maneviyat arasında güzel bir buluşma ve dengelenme sağlıyor. Enerjimizi dengelemek ve bu iki unsuru bir araya getirecek çalışmalar yapmak için bugünü değerlendirebiliriz. Bu iki gezegen de Retro, yani geri harekette olacağından, içe dönmek, meditasyon benzeri çalışmalar yapmak, imajinasyon çalışmaları yapmak bizi evrenle bütünleştirecek konularla ilgilenmek, bu güzel açıyı en değerlendirmenin en ideal yolları olabilir. Tabii geleceğimiz için maddi ve manevi istek ve taleplerimiz açısından da verimli bir gündeyiz. Değerlendirebiliriz.

EĞİTİM VE TİNSEL GELİŞİM

20 Kasım yeniayı ve Merkür Toliman yıldızı ile hizalanıyor. Toliman iyicil bir yıldızdır ve Jüpiter-Venüs karakterindedir. Öğrenme, eğitim ve de tinsel gelişimle ilişkilendirilebilir. Deneyimler yoluyla hayat derslerinde ilerlemenin diğer yollarına açık olmayı öğrenmeyi ve bilgeleşmeyi sembolize eder. Bu yıldızla hizalanan yeniay bize eğitim ve tinsel gelişim alanlarında bazı fırsatları da beraberinde getiriyor.

HAFTA SONUNU KULLANIN!

17 Kasım Pazartesi gününe ilaveten, 22 ve 23 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri de başkaları üzerinde etki yaratacak konuşmalar yapmak, bilgi aktarmak, seyahatler yapmak, alışverişler yapmak açısından verimli gözüküyor. Değerlendirebiliriz. Bize bilgi aktaran, öğreten, hayatını başkalarını eğitmeye adamış öğretmenlerimizi hafta sonundan itibaren ziyaret edebiliriz.

HANGİ BÖLGELER ETKİ ALIYOR?

Uranüs ile hizalanan Akrep yeniayı Amerika bölgesinde köşelere denk geliyor. ABD astroloji haritasının da sert etkiler alacağı önümüzdeki günlerde protestolar ve yönetime karşı hareketler, iç gerginlikler artabilir. Ekonomi alanında stresler daha da büyüyebilir. New York borsası astroloji haritası da bu yeniaydan sert etkiler alıyor. Hatlar Meksika başta olmak üzere Güney Amerika üzerinden de geçiyor. Dolayısıyla ABD’nin Meksika ile mülteci krizi, Venezuela ile yaşadığı kriz de bu yeniay civarında büyüyebilir. Rusya üzerinden geçen Mars hattı,

AVRUPA BÖLGESİ ETKİ ALIYOR

Merkür ve Uranüs ile hizalanan Akrep yeniayının ufuk düzlemiyle çakıştığı hatlar Avrupa üzerine iz düşüyor. Mars/ASC hattı da Rusya, Ukrayna üzerinden, Balkanlar üzerinden geçerek ve Afrika’ya iniyor. Bu bölgede lider karşıtı gösteriler, çatışmalar, askeri alanda hareketlenmeler olasıdır. Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerilim tırmanabilir. Avrupa’da, örneğin bu hatların geçtiği Almanya gibi ülkelerde iç gerginlikler artabilir.

BORSAYA DİKKAT!

28 derece Akrep burcunda Merkür ve Uranüs ile dizilimde gerçekleşecek sarsıcı yeniay, finans alanında da sarsıntılara işaret ediyor. Yeniay astroloji haritası New York Menkul Kıymetler borsası astroloji haritasını da tetikliyor. Borsada bir sarsıntı olabilir ve diğer piyasaları da etkileyebilir. Tabii bizim borsamız a etkilenebilir. Temkinli olmakta fayda var!

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Akrep yeniayı ülkemiz astroloji haritasının çocuklar, gençler, sanatçılar, sporcular, aracılarla, borsa ve spekülasyonla ilişkilendirilen 5.evini etkiliyor. Merkür-Uranüs karşıtlığında gerçekleşeceği için, borsada çalkantı oluşabilir. Beklenmedik düşüşler yaşanabilir. Bunlar Milletvekilleri ve Meclis ile bağlantılı gelişmeler akabinde de görülebilir. Zira Uranüs geçişi ülkemiz astroloji haritasının 11.evini etkiliyor ve Meclis, Milletvekilleri, Anayasa, ittifaklar, partilerle ilgili konularda bazı beklenmedik veya sıra dışı gelişmelere atıfta bulunuyor. Çok sayıda gezegenin Retro olduğu bu yeniay civarındaki günlerde Ay Düğümleri de ülkemiz haritasının kadersel (MC/IC) eksenini tetiklediğinden, eskiden beri gelen bazı şeylerin değişimine, farklı bakış açılarının ortaya çıkacağına işaret edebilir. Geçmişte yadsınan bazı şeyler şimdilerde farklı bir konseptte karşımıza çıkabilir veya bize sunulabilir.

ETKİLİ DEPREMLER

Uranüs ve Merkür ile hizalanan yeniay civarındaki günlerde sismik aktivitede hızlı bir artış, deprem fırtınası oluşabilir. Bu sadece Yermerkezli astroloji haritalarda değil, aynı zamanda Güneşmerkezli haritalarda da gördüğümüz bir durum. 19-21 Kasım arasına özellikle dikkat etmek gerekir.

GÜNEŞTE NELER OLUYOR?

Geçtiğimiz hafta boyunca ardı ardına 4 etkili güneş patlaması deneyimledik. Bunların ardından gelen Koronal Kütle Atımları Dünya yönelimliydi ve G4 sınıfı jeomanyetik fırtınaya sebep oldu. Güney enlemlerde bile kuzey kutup ışıkları görüldü. Bunlar, dünya olaylarında hızlı gelişmeler deneyimleyeceğimiz bir süreci göstermektedir.

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Gezegenlerin Güneş’ten bakışla geometrisini ele alan Güneşmerkezli astroloji bakışıyla, 19, 20 ve 21 Kasım tarihleri özellikle dikkatimizi çekiyor. Bu tarihlerde Dünya-Merkür-Uranüs hizalanıyor ve sıra dışı gelişmelere dikkat çekiyor. Güneş aktivitesinde hızlı bir yükseliş, jeomanyetik alanda fırtınalı koşullar, bunlarla bağlantılı olarak sismik aktivitede bariz artış, büyük depremler görebiliriz.

DEPREM TAHMİN GRAFİĞİ

Kasım ayındaki gezegen hareketlerine dayalı olarak çizdirilmiş grafikte görüldüğü üzere, 3-9 Kasım arasındaki günlerde grafikte yükseliş var. O günlerden bu yana Balıkesir tarafında orta büyüklükte depremler oluyor. 9 Kasım’da Japonya’da 6.8 büyüklüğünde deprem oldu. Ertesi gün de 6.0 oldu. Grafikte ikinci dikkat çeken 21-25 Kasım arasındaki tarihlerde sismik aktivite artışı olasıdır. Etkili depremler görülebilir. Ayın sonlarında 28-30 Kasım arasındaki tarihler de hayli dikkat çekici gözüküyor.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

17 Kasım Pazartesi gününün ilk yarısında sağlık konularına dikkat! Sakarlıklara, yaralayıcı durumlara açık olabiliriz. Günün ikinci yarısında abartılara, gereksiz harcamalara açık olacağız, farkında olalım. Kendimizi geliştirmek, yaptığımız işleri genişletmek, önemli görüşmeler yapmak için günün ikinci yarısını kullanabiliriz. Tecrübe sahibi kişilerle bir araya gelmekten istifade edebiliriz.

18 Kasım Salı sabah saatlerinde duygusal çalkantılara açık olacağız. Gereksiz kıskançlıktan ve duygusal çıkışlardan kaçınmak yerinde olur. Yapmak istediğimiz işleri ve görüşmeleri günün ikinci yarısına alabiliriz.

19 Kasım Çarşamba sabah saatleri özel ve sosyal ilişkiler açısından verimli, değerlendirebiliriz. Ama özellikle günün ikinci yarısından itibaren iletişimle ilgili sıkıntılara, beklenmedik konuşmalara, açıklamalara, kararlara ve bunların yaratacağı muhtemel şok etkisine açık olacağımız bir sürece giriyoruz. Akşam saatlerini zihnimizi biraz olsun yatıştırmak, farklı konularla ilgilenerek sakinleşmek ve dengeye gelmek için kullanabiliriz.

20 Kasım Perşembe sabahının erken saatlerinde eğitimli, görgülü, tecrübeli kişilerle bir araya gelmekten istifade edebiliriz. Sabah 09:47’de Akrep burcunda yeniay gerçekleşiyor. Ardından Ay-Merkür kavuşumu ve Güneş-Merkür kavuşumu çok etkili olacak. Odaklanma ve tefekkür çalışmaları için harika bir zaman dilimindeyiz. Biraz yalnız kalarak kendi içimize dönebilir, iç sesimizi dinleyebilir, gerçekte neye ihtiyacımız olduğu konusunda iç bilgeliğimizden istifade edebiliriz.

21 Kasım Cuma günü otorite figürleriyle ilgili beklenmedik durum ve gelişmelere, isyan ve karşı duruşa açık bir atmosfere işaret ediyor. Elektrikli bir atmosferde olabiliriz. Önemli talep ve başvurular açısından uygun bir günde değiliz. Akşam saatlerinde ilişkilere dikkat!

22 Kasım Cumartesi günü gelişmeye, genişlemeye, büyümeye yönelik eğilimler, iyimser bir atmosfer devreye girmeye başlıyor. Eğitimle, kişisel gelişimle, bilgi paylaşımlarıyla, yayıncılıkla, seyahatlerle ilgili konular açısından verimli bir gündeyiz. Vizyon sağlayan, bilgelik dolu sohbetlerin bir parçası olabiliriz.

23 Kasım Pazar günü geneli önemli konuşmalar ve yazışmalar için uygun gözüküyor. Eğitim ve öğretim, bilgi paylaşımları açısından da verimli bir gündeyiz. Kendimizi güçlü bir şekilde ifade etme şansı bulabiliriz. Önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek, başkaları üzerinde olumlu etki yaratmak için kullanabileceğimiz bir gündeyiz.