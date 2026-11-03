Yeni bir tanımla tanıştık; “Dindar Geçinen Ahlaksız” diye bir kavram dilimize girdi. “Ahlaksız Dindar” etiketi söylenen, yapışan, yakışan bir kimlik oldu. Organize fon vurgunu yapan, onlara göz yuman, saklayan, gizleyenlerin nerdeyse tamamının ağızlarından Allah’ı ve Hz. Peygamberi eksik etmeyenler olduğu ortaya çıktı.

Herkes görüyor.

Gemi su alıyor.

Kaptan yalancı.

Zarlar hileli.

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İşte 50 gündür isimleri, fotoğrafları, ilişkileri, şirketleriyle her gün gazete sayfaları ile TV ekranlarından izliyorsunuz. 24 yılda öylesine yeni tür ve tipte iktidar zenginleri peydahlandı ki; “gelir ve servet dağılımını haksız-hukuksuz bozan bir ekonomik yapı peydahlandı” ve sonunda bugün yaşanan fon vurgunu doğdu. Bilerek, tasarlayarak, göz yumularak yapılan organize fon vurgununa kim geçit verdi, kimler birlikteydiler ve vurguncuyu kim, niçin koruyor?

50 gün doldu.

Cevap bulunmadı.

İnadına gizleniyor.

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Hepimiz; “ahlaksız iktidar siyasetçisi-ahlaksız iktidar bürokratı- ahlaksız iktidar işadamı” üçgeninde gerçekleşen bu organize soygunu kimlerin gizlediğini, sebepleriyle, kanıtlarıyla, elde ettikleri haksız-hukuksuz kazançlarıyla öğrenmeliydik ki; “ülkenin gelir ve servet dağılımının” nasıl bozulduğunu görüp anlayalım.

Emekliler yoksullaştı.

İşçiler yoksullaştı.

Memurlar yoksullaştı.

Çiftçiler de yoksullaştı.

86 milyonun 84 milyonu yoksullaştı. İktidar siyasetçisi, iktidar bürokratı, iktidar işadamı kolayca zenginleşti. Eski Orman Bakanlığı Yardımcısı da “TERA’nın likit fonuna 100 milyon lira” yatırmış; “Mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak” diye açıklama yaptı. Çıkarken ona haber vermemişler. Oysa o da iktidar siyasetçisi ve bürokratı! “100 milyon lira önemli değil” diyor. Bu lafı duyunca 86 milyon insanın 84 milyonu; “ben ne kadar fakir, ne kadar züğürt ve ne kadar çulsuzum” ezikliğine girdi. Bu laf karşısında Rahmi Koç bile kendini züğürt hissetmiştir!

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Gerçeği görelim!

Fon vurgunu gelir ve servet dağılımı uçurumunun beslediği ekonomik zeminden doğdu. 1982 yılında yaşanan “banker krizinde” dönemin iktidar siyasetçileri ile iktidar bürokratları yoktu. Banker krizi patlayınca Maliye Bakanı Kaya Erdem ile Ekonomiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Turgut Özal istifa ettiler. 2000-2001 yılında yaşanan “bankalar krizinde” de iktidar siyasetçileri ile iktidar bürokratları işbirliği yapmadılar. Bankalar krizi ispatlayınca Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, Hazine Müsteşarı Selçuk Demiralp, BDDK Başkanı Zekeriya Temizel, istifa ettiler.

“Bugün yaşadığımız 2026 fon vurgununda ise” iktidar siyasetçileri ile iktidar bürokratları baş roldeler fakat bir tek bakan istifa etmedi. Bana göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istifa etmesi ve halkın önüne sandığı getirmesi gerekirdi.

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Fon vurgunu yapanların listesinde 150 milletvekili, 180 yargı üyesi, 30 vali var haberleri yazıldı. 37 iktidar siyasetçisi, iktidar bürokratı, iktidar işadamı, “Tövbe hesabına 18 milyar Lira” yatırdı. Organize soygunla yargılanmaktan kurtulmak için bir “arınma-pişmanlık” yolu bulundu. Belli ki, bir torba yasanın içine bir madde koyacaklar, fon vurgunu yapanları, yargıya hesap vermekten kurtaracaklar. İktidar içinde “kendi foncunu kendin kurtar” seferberliği başlatıldı.

Ar damarlar çatladı.

Arsızlık tavan yaptı.

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Ahmet Tan söylemişti.

Ahmet Tan’ı siz de yazılarından tanıyorsunuzdur. Her kelimenin hakkını vererek yazan ve yazıya usta işi mizah lezzeti de katan gazetecidir. Cumhuriyet Gazetesi’nde yazıyor. Ahmet Tan, “insanın utanmasını sağlayacak damar zedelenmiş, dumura uğramışsa onarılması” için bilimsel bir seferberlik başlatmayı önermiş; “Tıp fakültelerinde ar damar nakli uzman doktoru yetiştirecek bölümlerin açılmasını” istemişti.

Ahmet Tan, haklı çıktı.

PORTAKAL SANDIĞI ÜSTÜNDEN

Ne kadar ilginç!

Çok şaşırtıcı, ilginç bir haberi okuyup kesip saklamışım. Bu haber 30 Ekim günü yayımlanmış. Şu faydalı bilgileri veriyor: Diyanet İşleri Yeni Başkanı Safi Arpaguş, 18 Eylül 2025 günü göreve başladı. 13 ay geçti. 13 ayda Suudi Arabistan’a 4 kez, Azerbaycan’a 3 kez, Bulgaristan’a 2 kez, Kuzey Makedonya’ya 2 kez ve Fransa’ya da yine 2 kez ziyarete gitti. ABD’ye ve Kanada’ya ise eşiyle birlikte birer kez gitti. Böylece Diyanet İşleri Başkanı, nerdeyse her aya 2 gezi. Ne kadar ilginç! Sanki 8 milyarı bulan dünya nüfusun yarısı Müslüman oldu.