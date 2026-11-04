‘Saha içinde neler yapılmalı?’ sorusunun cevabını 45 dakikada sadece bir oyuncu gösteriyordu. Dünyamızda Rus edebiyatının yeri ayrıdır. İnanılmaz yazan kalemlere sahiplerdi bir zamanlar. Sanatın her alanında söz sahibi olan Ruslar, Sovyetler Birliği döneminde birçok sporda olduğu gibi futbolda da hem başarılara hem de finallere koşmuşlardı. Rusya döneminde de spora ve futbola yatırım çok fazlaydı. Çıkan savaş ve ardından sınırların futbola kapatılması, bizi Rus liginden koparmıştı. Batrakov, bu yalnız ligden ülkemize geldi ve nasıl bir oyuncu olduğunu dün akşam yine 2 gol atarak hepimize gösterdi. Sadece 2 gol değil, dribbling, top kapma ve pas isabet oranlarıyla da ilk yarının tartışmasız yıldızıydı.

Okan Buruk’un öğrencileri, ilk devre boyunca yaptıkları pres ve oynadıkları yüksek tempolu oyun ile Stuttgart’ı bitirdiler. Bundesliga’da geçen hafta Leverkusen’e deplasmanda 4 atan Stuttgart, İstanbul’da şaşkındı. İkinci yarının bu tempoda geçmesi mümkün değildi doğal olarak. Daha kontrollü, sakin ama kaliteli oyuna devam etmek isteyen bir Galatasaray izliyorduk.

Dün akşam sahada dikkat çeken Lemina, kusursuz oynadı. Uğurcan kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla arkadaşlarının moralini yüksek tuttu. Leao ve Sane’nin oyuna girmesi, Almanların aşırı risk almasını engellemişti. Okan Buruk, takımını bu maça çok iyi hazırlamıştı. Dün akşamki oyun Şampiyonlar Ligi’nde gelecek maçlar için kuşkusuz çok büyük güven ve umut verdi.