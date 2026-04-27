Talisca bu sezon iki penaltı kaçırmıştı. Penaltı kullanmaya devam etmesi, kendi adına öz güveni yüksek bir hareket ama takımı için büyük risk. Böyle anlarda çok iyi düşünmek lazım. Penaltı kaçar, kabul ama maç şampiyonluk için büyük önem taşıyorsa o penaltı için kararın çok net olmalı.

Baggio’nun Dünya Kupası finalinde kaçırdığı penaltı hâlâ hatırlanıyor. Bizim lig tarihinde de Talisca’nın bu derbide dışarı attığı penaltı unutulmayacaktır.

Fenerbahçe sakin, dengeli ve top kaybetmeden başladığı maçta öne geçme şansını kaçırmıştı. Okan Buruk’un oyun sistemi hücumdu. Savunma, orta saha çizgisi üzerindeydi. Çok adamla yüklenmek istiyordu Galatasaray. Böyle bir oyun anlayışının riskli tarafı, savunmanın arkasına atılacak çabuk toplardı.

Osimhen, uzun taç atışından gelen topu diziyle ağlara gönderdi. Yine farkını göstermişti usta golcü. Jakobs’un taç atışında Fenerbahçe savunması çok geç kaldı. Lemina gol pasını verirken defans resmen uyudu.

Ederson, verilen penaltıdan sonra ısrarla kaleye geçmeyince kırmızı kart gördü. Neden takımını eksik bıraktı? Profesyonel dünyada böyle bir şey yok! Barış Alper Yılmaz’ın penaltıdan attığı gol Galatasaray’ı iyice rahatlattı. Mert Günok, “Bir hata da benden” dedi ve Lucas Torreria üçüncü golü attı. Galatasaray artık şampiyonluk için gün saymaya başladı.