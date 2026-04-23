Yaşıyoruz seni yürekten

Benliğimiz, bilincimizsin en güçlü

Sonsuz mutluluğu ve aydınlığısın ülkemin

Andımız, umudumuzsun

Yaşatıyorsun Türklüğü...

Duyuyoruz seni derinden

Usumuzda, duygularımızda en yüce.

Eşsiz mavisi ufkumuzun

Doğuyorsun her gün yeniden

Ölümsüzlüğe erkekçe...

Anlıyoruz seni gerçekten

Tarihsel gerçek sensin

Barışın, bağımsızlığın, özgürlüğün temeli

Egemenliğin kaynağısın

Zaferlerin en güzeli...

Bağlıyız, seninleyiz, sendeniz,

Yolumuz, yönümüz sensin.

Aşacağız çağı uygarlıkla

Varacağız doruklarına ilkelerinin

ATATÜRK’ten bayrakla...

Türkiye aydınlanmasının kaynağı olan Atatürk, ulusal değerlerimizle varlıklarımızın özeti ve simgesi, Türkiye’mizle özdeşleşerek kurumlaşan bir ilkeler anıtıdır. Yazgıcılıktan yaratıcılığa, ümmetten ulus düzeyine geçirdiği ve Türklük bilincini güçlendirdiği halkını, çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak amacıyla her alanda bağımsızlığı ve ulusallaşmayı öngören örnek bir kurtarıcı ve kurucudur. Yaşamda en gerçek yol gösterici olarak vurguladığı bilimi, tüm atılımların gücü saymış, eğitime ve sanata verdiği değeri her ortamda yenilemiştir.

Bu nedenle Atatürk’ü daha iyi kavramak, O’nun temsil ettiği anlayış, ulusal yaşam felsefesini özümsemek ve herkese anlatmak zorundayız. Atatürk Şiirleri bu çabaya küçük bir katkıdır.

TBMM’ni açarak cumhuriyetin temellerini atan ATATÜRK başta olmak üzere, tüm vatan kurtarıcılarımızla devlet kurucularımızı şükranla ve saygıyla anıyoruz.