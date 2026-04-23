Yaşıyoruz seni yürekten
Benliğimiz, bilincimizsin en güçlü
Sonsuz mutluluğu ve aydınlığısın ülkemin
Andımız, umudumuzsun
Yaşatıyorsun Türklüğü...
Duyuyoruz seni derinden
Usumuzda, duygularımızda en yüce.
Eşsiz mavisi ufkumuzun
Doğuyorsun her gün yeniden
Ölümsüzlüğe erkekçe...
Anlıyoruz seni gerçekten
Tarihsel gerçek sensin
Barışın, bağımsızlığın, özgürlüğün temeli
Egemenliğin kaynağısın
Zaferlerin en güzeli...
Bağlıyız, seninleyiz, sendeniz,
Yolumuz, yönümüz sensin.
Aşacağız çağı uygarlıkla
Varacağız doruklarına ilkelerinin
ATATÜRK’ten bayrakla...
★★★
Türkiye aydınlanmasının kaynağı olan Atatürk, ulusal değerlerimizle varlıklarımızın özeti ve simgesi, Türkiye’mizle özdeşleşerek kurumlaşan bir ilkeler anıtıdır. Yazgıcılıktan yaratıcılığa, ümmetten ulus düzeyine geçirdiği ve Türklük bilincini güçlendirdiği halkını, çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak amacıyla her alanda bağımsızlığı ve ulusallaşmayı öngören örnek bir kurtarıcı ve kurucudur. Yaşamda en gerçek yol gösterici olarak vurguladığı bilimi, tüm atılımların gücü saymış, eğitime ve sanata verdiği değeri her ortamda yenilemiştir.
Bu nedenle Atatürk’ü daha iyi kavramak, O’nun temsil ettiği anlayış, ulusal yaşam felsefesini özümsemek ve herkese anlatmak zorundayız. Atatürk Şiirleri bu çabaya küçük bir katkıdır.
TBMM’ni açarak cumhuriyetin temellerini atan ATATÜRK başta olmak üzere, tüm vatan kurtarıcılarımızla devlet kurucularımızı şükranla ve saygıyla anıyoruz.