Atlar koşturduk güneşe, Atlar, yeleleri başak 19 Mayıs’tan İnönü, Sakarya, Dumlupınar Coştuk, dağ dağ, ova ova, ırmak ırmak Buyruğunla vardık Akdeniz’e İşte yoktan var olmak. ★★★ Bağımsızlık, özgürlük, barış, uygarlık Devrimlerle yüceldi ulusum Güçlendik güvendik, seninle Yıkıldı karanlık, canlandı toprak Komutanım, Başöğretmenim, Önderim, Ustam Damarımda kan, ufkumda bayrak ★★★ Sendin umudu Türkiyemin, Çağımın gerçeği sen, Sana borçluyuz neyimiz varsa, ne isek Gittin, düştük acı yalnızlığa Düştük birbirimize Bir bilsen. ★★★ Yokluğun belli ATAM, çok acı, Sana yönelik tüm kötülükler Deniz durgun, kuşlar suskun, ağaç donuk Bilincimizle, inancımızla, usumuzla Yine 19 Mayıs, Nerdesin Atatürküm benim? Yekta Güngör ÖZDEN