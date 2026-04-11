“Gençlerden Atatürk’e Mektup” yarışmasına, bu yıl Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) izin vermemiş.

Asıl suçlu, MEB değil elbette...

Evet...

Asıl suçlu, Atatürk’tür...

Çanakkale Savaşı’nda, Osmanlı’nın başkentini ve padişahı dört kez kurtardığı için, suçludur.

İstiklal Savaşı’yla, vatanın ve milletin namus ve şerefini kurtardığı için, suçludur.

Vatanı işgalden kurtardığı için...

Camide ezan okunabildiği, şanlı bayrak dalgalanabildiği için, çok suçludur.

35 padişahın türbesini, işgalcilerin ayakları altından kurtardığı için suçludur, Atatürk...

Fatih Sultan Mehmet’in emaneti İstanbul’u kurtardığı için, çok suçludur.

Türklerin idam fermanı Sevr Antlaşması’nı çöpe attığı için suçludur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu, Lozan başarısını elde ettiği için çok suçludur.

Cumhuriyet’le ümmeti millet, kulu değerli birey yaptığı için suçludur.

Osmanlı’dan Genç Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilen felaket tablosunu, tüm dünyanın gıptayla baktığı bir mucizeye çevirdiği için suçludur.

29 Ekim 1923’te, Cumhuriyet ilan edildiğinde...

Türkiye’nin nüfusu 13 milyondu.

Okuma yazma oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda binde 4.

Ülkede; 72 ortaokul, 23 lise, bir üniversite vardı.

Çocukların ancak dörtte biri okula gidebiliyordu.

Arapça, Farsça ve Fransızca Türkçeyi istila etmişti.

40 bin köyün 37 bininde okul, yol, posta yoktu.

Dört mevsim kullanılabilecek karayolu, yok denecek kadar azdı.

Toplam karayolu uzunluğu, sadece 2500 kilometreydi.

Demiryolu uzunluğu 4112 kilometre, ancak bir metresi bile bize ait değildi.

Denizcilik yok gibiydi.

Donanma, II. Abdülhamit döneminde Haliç’te çürütülmüştü.

Tüm ülkede, sadece 337 doktor, 434 sağlık memuru, 60 eczacı bulunuyordu.

Trahomlu insan sayısı üç milyondu; sıtma, tifüs, verem, frengi, tifo salgın durumdaydı.

Bebek ölüm oranı yüzde 60’ın üzerindeydi.

Evlerin yüzde 97’sinde tuvalet yoktu.

Toplam sanayi kuruluşu 282’ydi.

Bunların sadece yüzde 9’u devletin; yüzde 85’i yabancıların ve azınlıklarındı.

Kapitülasyonlar, ülkenin belini bükmüştü.

Madenler, limanlar, demiryolları yabancıların elindeydi.

Kadınlar ikinci sınıf sayılıyordu.

Avukat, hâkim, savcı, pilot, profesör, milletvekili, sporcu olmaları hayalden öte bir durumdu.

Dört kadınla evlilik vardı; boşanma, miras ve tanıklık yapma hakları kısıtlıydı.

Atatürk o denli suçluydu ki...

Bu korkunç tabloyu, çok değil 10 yılda tersine çevirdi.

Dünyanın hayran kaldığı bir başarı öyküsü yazdı.

Batılılar, “bizim 400-500 yılda başarabildiklerimizi, Atatürk 10-15 yıla sığdırdı”, dedikleri için, çok suçluydu...

1926’da Kayseri’de ilk uçak fabrikası kurduğu için...

337 doktorla başlayan Cumhuriyet’i, 15 yıl sonra kendi aşısını üretecek duruma getirdiği için...

1938’de kolera salgını nedeniyle Çin’e kolera aşısı yardımı yaptığı için, çok suçluydu Atatürk.

1926’da, Medeni Kanun’la kadını toplumda eşit bir konuma getirdiği için...

Türk kadınına, İtalya, Fransa, Japonya ve Belçika’dan 10-14 yıl önce; İsviçre’den 37 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazandırdığı için...

Türkiye’yi, kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesinde Avrupa’da yedinci; dünyada 12’nci sıraya çıkardığı için, o kadar suçludur ki...

Kurduğu Cumhuriyet; doğudaki yoksul bir köyden bilim ve devlet insanı yetiştirdiği için, Anadolu’nun fakir bir köyünden kimsesizleri Cumhurbaşkanlığı makamına çıkardığı için, çok suçludur...

İkinci Dünya Savaşı rüzgarının estiğini stratejik öngörüsüyle gördüğü ve 1934’te Balkan Antantı; 1937’de Sadabat Paktı’yla Türkiye’yi barış gölüne çevirdiği için...

Hatay’ı tek kurşun atmadan Türk topraklarına kattığı için...

Karadeniz’i barış gölü yapan, Boğazları Türk egemenliği altına alan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalattığı için çok suçludur, çok...

2003’te, Kuzey Irak’ta ABD tarafından Türk askerinin başına çuval geçirildiği için suçludur.

2015’te, Suriye’deki Türk toprağı Süleyman Şah Türbesi tahliye edildiği için...

ABD’nin Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) gereği, Suriye ve Libya’da ABD ile işbirliği yaptığı için...

Türkiye’nin dünyanın en fazla göçmenine ev sahipliği yapan ülke konumuna getirildiği için, çok suçludur.

Gençlerin, Türkiye’de kendi gelecekleriyle ilgili hayalleri tükendiği için...

Ekonomi dibe vurduğu, insanlar yoksulluk içinde yaşadığı için...

Kadına şiddet uygulandığı için, çok suçludur, çok...

Adam kayırmacılık ve yozlaşma zirveye tırmandığı için...

Liyakat sistemi çöktüğü için...

Yüzsüzlük yiğitlik, saygısızlık nezaket olduğu için, çok suçludur.

Atatürk, emperyalistlere göre çok suçludur, Sevr’i yırtıp çöpe attığı için...

PKK terör örgütüne ve Şeyh Said yandaşlarına göre çok suçludur, Türkiye’yi parçalanmaktan kurtardığı için...

İşgalcilerle işbirliği yapanlara göre çok suçludur, köle olmalarını önlediği için...

İkinci Cumhuriyetçilere göre çok suçludur, Türkiye’yi emperyalistlere teslim etmediği için...

Özetle...

Atatürk, Türkiye düşmanlarına göre çok çok suçludur, vatanın ve milletin namusunu koruduğu için.

Ve...

Atatürk, aslında çok suçludur.

Vatan ve makam verdiği için...

Bu ülkeden Atatürk’ü çıkararak, başarılı olabileceklerini sananlara...

Atatürk’ü Türkiye’den çıkarın, geriye sadece Afganistan kalır.