Milli eğitimsizlik bakanı “öğrenci gelişim raporu” diye bir şey icat etti, karnelerimizde yeralan Atatürk portresini sildi, ilkokul birinci ve ikinci sınıflara karne yerine bunu verdi.

★

Hani, eline çekiç alıp, Atatürk heykellerine saldıran meczuplar vardır ya... Heykeli kırdığı zaman Atatürk’ün de kafasını kırdığını filan zannederler.

Bu tarikat sever milli eğitimsizlik bakanının zihniyeti de böyle.

Atatürk’ü sınıfta bir poster, okulun bahçesinde bir büst, karnede bir siluet zannediyorlar, Atatürk kavramını bunlardan ibaret zannediyorlar, eğer Atatürk’ü oralardan çıkarırsak, Atatürk’ü silmiş oluruz diye düşünüyorlar.

★

“Atatürksüz karne” meselesine geleceğiz elbette ama, sıra bu karnelere gelene kadar, son 20 yılda neler yaptıklarını bir hatırlayalım mı?..

★

İktidara gelir gelmez ilk iş, Atatürk’ün ismini camilerde okutulan hutbelerden çıkardılar. Bakın hiç unutmuyorum, siz de asla unutmayın lütfen, tarih 30 Ağustos 2004’tü, TBMM Camisi’ndeki Zafer Bayramı hutbesinde Atatürk’ten hiç bahsedilmedi, tarihte ilk’ti, CHP derhal soru önergesi verdi, “Meclis camisindeki 30 ağustos Cuma hutbesinde neden Atatürk anılmadı” diye soruldu, AKP’li devlet bakanı cevap verdi, ne dedi biliyor musunuz, “aslında hutbede Atatürk vardı ama, meclis çalışmalarının yoğunluğu sebebiyle cami görevlileri tarafından hutbe kısaltılarak okundu” dedi, evet, hiç utanmadan bu cevabı verdiler, “meclis çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle hutbeyi kısalttık, Atatürk o yüzden çıkarıldı” dediler.

Sonra?

Sonrası malum, stadyumlardaki 19 Mayıs törenlerini yasakladılar, 23 Nisan ve 29 Ekim törenlerine “hastalandım” filan bahanesiyle katılmadılar, 10 Kasım törenlerine “seyahatteyim” bahanesiyle katılmadılar, takvimde başka gün kalmamış gibi, bizi sırtımızdan hançerleyen vahabi kralına tam 10 Kasım’da şeref madalyası taktılar, Atatürk’ün kurduğu TBMM’de Vahdettin’i anma töreni düzenlediler, Çankaya Köşkü’nü akıllarınca tarihten sildiler, Atatürk Orman Çiftliği’ni parsel parsel katlettiler, saray yaptılar, bir bölümünü Amerikan elçiliğine verdiler, resmi izin gerekiyor dümeniyle Atatürk anıtlarına çelenk koymayı yasakladılar, Atatürk sevgisini kabahat ilan ettiler, Atatürk anıtlarına çiçek koyanlara kabahatler kanunundan para cezası kestiler, otomobiline Atatürk posteri yapıştıranlara trafik cezası kestiler, Atatürkçülere “terörist holigan” dediler, Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafını “yasadışı” ilan ettiler, Sultanahmet cami koruma derneği’nin internet sitesinde, Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafını köpek vücuduna monte ederek yayınladılar, Atatürk ilkelerini ders kitaplarından çıkardılar, milli eğitim yönetmeliğini değiştirdiler, Atatürk devrimlerine bağlı öğrenci yetiştirme prensibine son verdiler, okullarda Atatürk rozeti takmayı disiplin suçu haline getirdiler, Atatürk stadyumlarını yıktılar, onların yerine yaptıkları stadyumlara başka başka isimler verdiler, Nutuk’u suç delili yaptılar, “ayyaş” dediler, Atatürk döneminde Atatürk Orman Çiftliği’nde “çocuklara bira içiriyorlardı” dediler, Atatürk döneminde camiler ahır yapıldı dediler, 600 yıllık imparatorluğun reklam arası sona erdi dediler, 90 yıllık enkazı kaldırdık dediler, “Yüce Atatürk” pankartı açan futbol takımına tahammül edemediler, Andımız’ı yasakladılar, Türk bayrağı demeyelim, Türkiyeli bayrağı diyelim dediler, bunu diyeni “akil adam” yaptılar, Türk yok dediler, Türk yok diyeni milletvekili yaptılar, Türk Kızılayı’nın Türk’ünü sildiler, bazı valiliklerden, Ziraat Bankası’ndan TC’yi sildiler, Kemalizm’i yerden yere vuran CIA casusu Graham Fuller’ın Yeni Türkiye Cumhuriyeti kitabını yandaş medyada ballandıra ballandıra reklam yaptılar, ulusçulukla hesaplaşma zamanı geldi dediler, ulus devlet Allah’ın belasıdır diyeni akil adam yaptılar, Anıtkabir’i de yıkarız elhamdülillah dediler, Anıtkabir’i ziyaret edenlerin sayısının açıklanmasını yasakladılar, Atatürk’ün canlı ağaç müzesini sattılar, Devlet Nişanı’ndaki Atatürk siluetini sildiler, İstanbul’un fethini kutlayıp, İstanbul’un kurtuluşunu kutlamadılar, Çanakkale Zaferi’ni Atatürksüz kutladılar, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nu destekleme yönetmeliğini ortadan kaldırdılar, Atatürk’le ilgili proje veya yüksek lisans yapanlara fonu kestiler, Selanik’teki Atatürk evinde güya tadilat yaptılar, eşyaları attılar, sanırsın kiralık evdir, bomboş bıraktılar, ziyaretçilerin duygularını yazdığı anı defterini bile yok ettiler, “içimize kanı bozuklar, sütü bozuklar sızdı, 1923’te koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar, Cumhuriyet kurdular” dediler, devletin televizyonu TRT’de Atatürk’e “rüşvetçi” dediler, üniversitede padişaha fahri doktora verdiler, “10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe kenefe gidin, Mustafa Kemal’in verdiği zararı Yunan yapmazdı, keşke Yunan galip gelseydi” diyen, kafasında fesle dolaşan tımarhanelik herifi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda tarih otoritesi, bilim adamı olarak ağırladılar, İngiliz maşası, vatan haini, ruh hastası Rıza Nur’un “Atatürk eşcinseldi, Çankaya’yı kerhaneye çevirdi, 30 kadınla aynı anda mum söndü yaptı, ilk meclisin milletvekilleri pezevenkti” gibi, meczup iftiralarıyla dolu kitabının editörünü, akil adam yaptılar, Atatürk’ün kurduğu Anadolu Ajansı’nın yıllığından Atatürk’ü çıkardılar, kendi devletine kendi milletine silah çeken, emperyalist maşası köktendinci Suriyelileri “kuvayı milliye” ilan ettiler, dünyanın terörist örgüt kabul ettiği Hamas’ı “kuvayı milliye” ilan ettiler, fıkra anlatıyorum ayağıyla Atatürk’e “ibne” dediler, Sabiha Gökçen’i ırkçı, soykırımcı ilan ettiler, Afet İnan’a dil uzattılar, Atatürk’ün manevi kızıyla nikahsız birliktelikle yatıp kalktığını söylediler, mübarek annemiz Zübeyde Hanım’ın aslında fahişe olduğunu, Selanik’te genelevde çalıştığını, Atatürk’ün piç olduğunu söylediler, “kimse Atatürk demesin, Türk demesin, orijinali Yunan, Türk’e benzemiyor, keşke Atatürk olmasaydı” dediler, bunu diyeni düşünce özgürlüğü kapsamında beraat ettirdiler, üniversitelerin logolarından, resmi internet sitelerinden Atatürk’ü sildiler, “1924 yılında camiler kapatıldı, Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var” dediler, bunu diyen akademisyeni hala üniversitedeki görevinde tutuyorlar, hatıra para ayaklarıyla Türk Lirası’ndan Atatürk’ü sildiler, devletin darphanesinde üzerinde Atatürk resmi bulunmayan madeni bir lira bastılar, Atatürk Havalimanı’nı imha edip, üçüncü havalimanına “Atatürk” ismini vermediler, Atatürk’ün müze haline getirdiği Ayasofya 86 yıl sonra camiye dönüştürüldü, AKP’nin diyanet işleri başkanı elinde kılıçla minbere çıktı, hutbe konuşmasında Atatürk’e lanet okudu, Mustafa Kemal’e lanet okuma nankörlüğünü yapan tarihte üç kişi var, bunlardan biri Mustafa Sabri, öbürü Dürrizade Abdullah, ikisi de Vahdettin’in şeyhülislamıydı, biri Mustafa Kemal hakkında idam fetvasını yazan, öbürü idam fetvasını yayınlayan kişiydi, Atatürk’e üçüncü kez lanet okundu, AKP’nin diyanet işleri başkanı, güya hukuka saygı gösteriyorlardı, “Ayasofya’yı Danıştay kararını uyguladığımız için müzeden camiye çevirdik” diyorlardı ama, aynı Danıştay “Andımız okullarda okutulsun” kararı vermişti, onu asla uygulamadılar, İstanbul’un fetih törenlerinde imam Mustafa Demirkan’a Ayasofya’da vaaz verdirdiler, Atatürk’e açıkça küfretti, “bu mabed müzeye çevrildi, ezan ve namaz yasaklandı, bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir, Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” dedi, bunları söyleyen imama, Atatürk’e lanet okuyan diyanet işleri başkanı tarafından “Reisül Kurra” yani “Hafızların reisi” unvanı verildi.

Sonra?

Sonra, Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyen teğmenlerimizi, ordudan ihraç ettiler, teğmenlerimize sahip çıkan Atatürkçü generallerimizin, Atatürkçü amirallerimizin, orduevine girmelerini yasakladılar.

Ve şimdi, en son?

İlkokul karnelerimizdeki Atatürk portresini sildiler.

★

Kimdir bu milli eğitimsizlik bakanı?

Tarikatlara “sivil toplum kuruluşu” diyen… TBMM kürsüsünden açık açık “isteseniz de istemeseniz de biz tarikatlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz” diye haykıran... Tarikatları okullara sokan... Sınıfların ortasına maket mezar koyduran, çocukları öğretmen masasına yatırıp kefenleten, öğrencileri müzeye sergiye konsere tiyatroya götürmek yerine, mezarlık temizlemeye gönderen, vatan hainlerinin mezar taşlarını silmeye gönderen... Milli eğitim bakanlığını mürit eğitim bakanlığı yapmaya çalışan... Köylerde öğretmen kalmasın diye köy okullarını kapattılar, köy çocukları okumasın diye taşımalı eğitimin servislerini iptal ettiler, köy çocuklarına işte bunları yapan... Okullardaki tuvaletlere sabun bile koymayıp, çocuklarımızı idrar kokan sınıflarda ders yaptıran... Eğitim fakültesi mezunu yüzbinlerce öğretmenimizin atamasını kasten yapmayıp, liyakat sahibi on binlerce öğretmenimizi keyfi şekilde görevden alıp, pedagojik formasyonu bile olmayan imamları öğretmen yapan kişi.

★

9 Eylül’de, Türk milletinin kurtuluş gününde, adı üstünde Kurtuluş Savaşımızı zaferle sonuçlandırdığımız, vatan dediğimiz toprağa fiilen sahip olduğumuz günün yıldönümünde, bütün okullara, bütün öğretmenlere genelge gönderip, eğitim yılının ilk dersi olarak Gazze’nin bağımsızlık ruhunu ve Gazze’nin vatan sevgisi anlattıran kişi.

★

Ve şimdi, ilkokul çocuklarımızın karnesinden Atatürk’ü çıkarttı.

★

Peki, toplumun tamamından tepki görünce ne yaptı?

Özellikle, öğretmenlerimizin o karnelere Atatürk fotoğrafı yapıştırdığını görünce, ne yaptı?

Tıpış tıpış geri adım attı.

“Ben Atatürk’ü seviyorum, Atatürk’e çok saygı duyuyorum” filan dedi.

★

Peki, Atatürk bu tür durumlar için diyor?

Tee 1908 yılında izah ediyor.

“Büyüklük odur ki, kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi aldatmayacaksın, memleket için gerçek ülkü neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır, sen karşı koyuşları yok eden olacaksın. Önüne sayılamayacak güçlükler yığacaklardır, kendini büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız, hiç telakki ederek, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak, bu güçlükleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün derlerse, bunu diyenlere güleceksin” diyor.

★

Evet…

Bizatihi Atatürk, bu milli eğitimsizlik bakanı gibilerine “gülüp geçin” diyor!

★

Gülünç durumda.

Gülün geçin.