Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta hazırlanıp müftülüklere gönderilen ve bütün camilerde okunan hutbe zaman zaman tartışmalara neden oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanı birlikte kurtardıkları silah arkadaşları anılmıyor. Vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım, cuma gününe rastlasa bile hutbede adından söz edilmiyor, bir Fatiha çok görülüyor.

Hutbelerde güncel konulara yer veriliyor. Bu yapılırken, ayetlerin değiştirildiği de gündeme geliyor. Bu konular din insanları tarafından da dillendiriliyor.

ENFÂL SURESİ 46. AYET

7 Ağustos 2026 Cuma günü camilerde Enfâl Suresi 46. Ayet okundu. Ama hutbeye ayette, olmayan “Devlet” sözcüğü eklendi. Oysa bir ayetin, bir kelimesinin bırakın bir harfi bile değiştirilemez, ayette olmayan bir şey yazılamaz. Ancak olmayan bir sözcük, ayette varmış gibi hutbeye eklenip camilerde okundu. Ayetin değiştirilmesi en çok konuyu bilen din insanlarını şaşırttı. Bu eklemenin “Çerçeve yasa teklifi” ile bağlantılı olduğunu söyleyen, yorumlayanlar da oldu.

Konuyu derinlemesine araştıran Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bazı mensupları, kurumun kendi bastırdığı Kuran-ı Kerim’in mealinde sözü edilen surenin 46, ayetinde “Devlet” sözcüğünün olmadığını gördüler. Bununla yetinmeyip 5 ayrı kitapta daha inceleme yaptılar. Yine yoktu. Peki olmayan sözcük, nasıl oluyor da ayette varmış gibi hutbeye eklenip bütün camilerde okunuyor? Cuma hutbesi şöyle tamamlanıyor:

DİYANET YAYINLARINDA YOK

“Aziz kardeşlerim, Kendi inanç ve medeniyet köklerimize tutunduğumuzda, bir binanın tuğlaları gibi birbirinize sımsıkı kenetlendiğimizde yarınlarımız daha huzurlu olacaktır. Hutbemizi, Yüce Rabbimizin şu uyarısıyla bitiriyoruz: ‘Allah’a Resûlüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”

Konuyu inceleyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 9. baskı Kuran-ı Kerim meali, Doç. Dr. Abdülhamit Öztürk’ün Kuran-ı Kerim Meali, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 baskılı Kuran Yolu Meali 17. baskı, Elmalılı Hamdi Yazır’ın Kuran Meali, Ahmet Davutoğlu’nun Kuran-ı Kerim ve İzahlı Meali kitaplarında, söz konusu ayette “Devlet” sözcüğünün geçmediğini gördü. Diyanet yetkilileri ise bazı yayınlarında “Devlet” sözcüğünün geçtiğini söylediler. 2011 baskısında yer aldığını kaydettiler.

Bu konu Diyanet’te tartışılıyor. Hutbelerle ilgili genel şikayetleri de Diyanet dikkate alıp buna göre önlem almalı.

“Bu sefer kısmet değilmiş inşallah gelecek sefere”

Ülkemizde sadece özel okul, vakıf üniversiteleri fiyatları fahiş değil, hac ibadetinin fiyatları da dudak uçuklatıyor! Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla yapılacak haccın kişi başı maliyetinin ne olduğunu Diyanet kalem kalem açıklamalı.

Hac kuraları çekildi. Adaylık başvurusunun üzerinden 14 yıl geçtikten sonra nihayet 2027 hac dönemi için 84 bin 942 kişi kesin kayıt yaptırma hakkını kazandı. Normal konaklama yapacak (2 kişilik odada) tek kişinin ödeyeceği para 29.750 SAR olarak (374 bin 561 TL) belirlenmiş. Buna göre hacca eşiyle birlikte gidenlerin iki kişi için ödeyeceği toplam ücret 59.500 SAR oluyor. Bizim paramızla 749 bin 122 TL ödemek gerekiyor. (Bugünün kuruyla 1 SAR=12,60 TL)

Diyanet’in kişi başı hac maliyetinin kaç SAR veya TL olduğu, kalemler halinde tüm ayrıntısıyla açıklanmalı. Milletin vergileriyle kamu hizmeti yürüten ve bu işi kâr maksadıyla yapmadığını ısrarla söyleyen Diyanet’in bu işten para kazanıp kazanmadığını herkes öğrenmeli. Bu sayede hac organizasyonunda “resmî görevlendirme” adıyla görev verilip, kendisine hem harcırah ödenen hem de bedavadan hacı yapılanların sayısı da ortaya çıkar.

IŞIK HIZIYLA

Hac kurasını kazanmakla iş bitmiyor. Bu kez Diyanet kontenjanı konusu var. Çünkü, kurada kazananların yüzde 60’ına Diyanet, yüzde 40’ına şirket kontenjanı uygulanıyor. Kesin kayıtlar 18 Ağustos’a kadar yapılacak. Ama Diyanet’in yüzde 60 olan kontenjanı adeta ışık hızıyla doldu.

E-devlet üzerinden girdiğinizde sistemde Diyanet’in organizasyonunu tıkladığınızda “Seçtiğiniz organizasyonun il ve konaklama kotası dolmuştur” yazısı çıkıyor, ister istemez ticari şirketlere yönlendiriliyorsunuz Başka bir seçenek kalmıyor. Bunu denemek için şirket tercihini tıklayınca, mutlaka bir şirket seçmeniz isteniyor. İşlem menüsünü öyle ayarlamışlar ki, deneme maksatlı yapılan bir işlemi geri almak da mümkün olamıyor.

Diyanet’in hac organizasyonunun diğer ülkelere göre son derece başarılı olduğu biliniyor. O yüzden insanlar Diyanet’i tercih ediyor etmesine ama o da anında doluyor. Konuştuğunuzda, “Allan kısmet etmemiş. İnşallah Allah bir gün kısmet eder” deyip teselli edilerek gönderiliyorsunuz.