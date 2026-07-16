Bekleniyordu. Sözleşmesi bitiyordu. Günlerdir ayrılık konuşuluyordu. Kimse bunun sürpriz olmadığını biliyordu.

Ama işte bazı gerçekler vardır; konuşulurken başka, kesinleşince bambaşka hissettirir. Dün gece yayınlanan veda videosuyla birlikte Galatasaray'da dört yıllık bir dönem resmen sona erdi. Bir anda RAMS Park'ta yankılanan "Aşkın Olayım" sustu sanki… Çünkü Icardi, Galatasaray'da sadece gol atan bir santrfor olmadı. Bir dönemin yüzü oldu.

Kalmasını isteyenler de vardı, artık yolların ayrılması gerektiğini savunanlar da... Hatta sezon boyunca "Kesinlikle gönderilmeli" diyenlerin sayısı da az değildi. Ancak ayrılık resmiyet kazanınca ve o veda videosu yayınlanınca, fikirler bir anda yerini duygulara bıraktı. Dün gece, Icardi'yi en sert şekilde eleştiren taraftarların bile içine burukluk çöktü.

Futbolda efsane olmak yalnızca istatistiklerle açıklanamaz. Kazanılan kupalar, atılan goller elbette önemlidir. Ancak bir futbolcuyu unutulmaz yapan asıl unsur, taraftarıyla kurduğu bağdır. Icardi, Galatasaray formasıyla bunu fazlasıyla başardı.

Onu başka bir formayla görmek Galatasaray taraftarı için kolay olmayacak. Belki "Aşkın Olayım" her çaldığında akıllara yine o gelecek.

Mauro Icardi, Galatasaray formasını çıkarsa da sarı-kırmızılı taraftarın hafızasında uzun yıllar silinmeyecek bir iz bırakarak gidiyor…