Her ay olduğu gibi bu ay da bir yeniay gerçekleşecek. 28 Şubat saat 03:44’te Balık burcunda gerçekleşecek yeniay aynı zamanda 7 gezegen dizilimine şahitlik edecek. Yeniaylarda Ay’ın ışığı gözükmediği için, gökyüzü karanlık olacak ve 7 gezegenden 5 tanesinin çıplak gözle daha bariz gözükebilmesine imkan veren gökyüzü olacak. Görselde gezegenlerin astronomik olarak dizilimlerinin yanı sıra astrolojik haritadaki yerleşimleri de gösterilmiştir.

Görüldüğü üzere gezegenler bir ipe dizilmiş gibi bir hizalanma içerisinde olmayacak. Çünkü yerden bakıldığında farklı irtifalarda gözükecekler. Ama belli bir sırada gözükecekler. Güneş battıktan sonra batı ufkunda Satürn ve Merkür’ü parlak bir şekilde görebileceğiz. Bir sonraki gezegen Neptün ise ancak teleskopla görülebilecek. Sonraki gezegen Venüs gökyüzünde daha uzun zaman gözükecek ve parlak olacak. Sonraki gezegen olan Uranüs ancak teleskopla gözükebilecek. Gün batımında tepe noktamızda olacak Jüpiter’in batma noktasına varması da uzun sürecek. Ufkun üzerinde en uzun kalacak Mars da yine çıplak gözle görülebilecek ve parlak olacak.

ETKİLERİ NELER OLABİLİR?

Her şeyden önce gökyüzünde görsel anlamda güzel bir şölen oluşacak. 24 Şubat’tan itibaren izlemeye başlayabileceğiz. 28 Şubat’taki geçit töreninin ardından Satürn ve Merkür Güneş’in ışığında kalmaya başlayacağından, uzun günler boyunca bu kadar gezegeni izleyeceğimiz bir göksel şölenden bahsedemiyoruz. Böylesi dizilimler önemli dünya olaylarına, gelişmelere işaretçi olarak görülürler.

GEZEGENLERİN TOPLU ÇEKİM GÜÇLERİ

Bazı araştırmacılar gezegensel çekim güçlerinin ve düşük yoğunluklu elektromanyetik güçlerin beraber etki ederek depremleri etkiliyor olduğunu düşünmektedir. Gezegenlerin yakın gruplaşması Dünya üzerinde iç uyarı ve gelgit baskısıyla yatay basınç anlamında belli bir strese yol açmaktadır. Yani gezegenlerin gruplanması ek bir çekim gücü oluşturarak depremleri tetikleyebilir. Bu konudaki esas nokta şudur: Gezegensel çekim güçleri depremden önce gelişen yatay basıncın oluşmasını kolaylaştırır ve aynı zamanda yer ışınımına da neden olur. Gezegensel güçlere ek olarak okyanus gelgitleri de kayalara basınç yapar. Dolunay ve yeniay zamanlarında daha fazla okyanus gelgiti vardır. Bu yüzden dolunay ve yeniay zamanlarında daha çok deprem görülür. Depremlerin olmasını kolaylaştıran yatay basınç, basınç altındaki kayalardan yüklü parçacıklar, pozitif iyonlar salınmasına neden olur. Bu açıdan bakıldığında, 28 Şubat’ta gerçekleşecek yeniay ile çakışan gezegen dizilimi dikkatimizi çekmektedir.

ZODYAK’IN BİR YARISINDA TOPLAŞMA

Gezegenlerin 360 derecelik Zodyak dairesinin belli bir bölümünde toplaşması da deprem ve yanardağ aktivitesiyle ilişkili gözükmektedir. Çok sayıda gezegenin hizalanması doğal afetlerin artması anlamına gelebilir. Yermerkezli bakışla gezegenlerin Zodyak’ın bir yarısında toplanıyor olması da etkin depremlerle çakışmaktadır. Merhum İngiliz astrolog Ed Tamblin, incelediği 14 önemli depremden 10’unda gezegenlerin Zodyak’ın bir yarısında olduğunu gözlemlemiş, bunun dengesizlik yarattığını ve doğal afetleri tetikleyebileceğini iddia etmiştir. İçinde bulunduğumuz günlerde gezegenler Zodyak’ın bir yarısında toplaşmış durumdadır ve 28 Şubat’taki yeniay civarındaki günlerde Ay da bu toplaşmaya dahil olacaktır. Haliyle deprem, yanardağ patlaması, deniz taşkınları, aşırı yağış ve su baskınları gibi riskleri akla getirmektedir. Kesin böyle olacak, büyük olaylar yaşanacak diyemeyiz. Ama tedbirli ve temkinli olunmasında fayda vardır. Yer bilimciler gerekli çalışmaları yapmakta ve uyarılarda bulunmaktadır. Buna bağlı olarak yurdumuzun bazı bölgelerinde yetkili mercilerce çeşitli önlemler de alınmaktadır. Bilgi kirliliğinin de arttığı bugünlerde sağlıklı ve doğru bilgi paylaşılması çok önem taşımaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi paylaştığım videoyu izleyebilirsiniz https://www.youtube.com/watch?v=eWRSBARJobg&t=25s

MARS GERİLEMESİ BİTİYOR!

24 Şubat’ta aksiyon gezegeni Mars Yengeç burcundaki gerilemesi tamamlıyor. Doğum haritalarımızda Yengeç burcunun yer aldığı evin konularında bir müddettir gerileyen, aksayan şeyler tekrar hareketlenmeye ve hız kazanmaya başlayacak. Bir müddettir sınırlı bir şekilde dışa vuran agresif enerji, şimdi daha etkili biçimde dışa vurabilir. Bunu hem öfkeli davranışlar hem de güvenliği gerektirecek durumlar ve olaylar için söyleyebiliriz.

24 ŞUBAT’A DİKKAT!

Daha önce de belirttiğimiz gibi, aksiyon gezegeni Mars bir müddettir sınır dışında, maksimum deklinasyonda seyrediyor. Bu, Mars doğasında sert olaylarla karşılaşmaya devam edeceğimizi gösteriyor. Buna askeri konular, yangınlar, çatışmalar, kitle hareketleri, denizler ve sular, kıyı bölgeleriyle ilgili stresli durumlar da dahil edilebilir zira Mars Yengeç burcunda seyrediyor. Ay’ın da sınır dışında hareket ettiği günlerden geçmekteyiz ve 24 Şubat Pazartesi günü Ay-Mars karşıtlığı kesinleşecek. Tam da Mars durağan iken. Dolayısıyla sert, şiddetli gelişmeleri işaret ediyor olabilir. Sismik aktivitede artış, kıyı bölgeleri başta olmak üzere etkili depremler, volkan aktivitesinde riskli gelişmeler söz konusu olabilir. Tedbirli olunmasında fayda var. Ayrıca askeri konular, saldırılar, silahlı eylemler, kazalar, yangınlar gibi olaylara da açık bir zaman dilimi olacağından, 24 Şubat orta noktasının 1 gün öncesi ve sonrasında güvenliğe özel önem gösterilmesi yerinde olacaktır.

HAYALLERİNİZE ODAKLANIN!

25 Şubat’ta Merkür ve Satürn Balık burcunda kavuşumda olacak. Balık burcu hayallerle ve ideallerle alakalıdır. Merkür ve Satürn kavuşumlarıysa gerçekçi düşünceler ve kararlarla, tefekkür etmekle, odaklanmakla ilişkilendirilir. Şu halde 25 Şubat civarındaki günlerde ayağı yere basan, gerçekleştirilebilir ideallerimiz üzerine odaklanabilir, tefekkür edebilir, bununla yetinmeyip, onların peşinden gitmeye başlayabiliriz.

ORİJİNAL FİKİRLERİNİZİ PAYLAŞIN!

27 Şubat’ta fikirler ve düşünceler gezegeni Merkür ile orijinal ve yaratıcı projeleri ifade eden Uranüs arasındaki altmışlık olumlu açı kesinleşiyor. Yeni ve yaratıcı fikirlerimizi ve projelerimizi ortaya koymamız için çok uygun bir zaman dilimine işaret ediyor. Ufkumuzu genişletecek bilgileri almak üzere zihnimiz de daha aktif çalışacak. Bu olumlu açıyı da içeren yeniayla birlikte yeni şeyler öğrenmek için de güzel bir zaman dilimine giriyoruz. Astroloji öğrenmek için de öyle!

TEKNOLOJİ ALIŞVERİŞLERİ

Yeniay civarında çok etkili olacak Merkür-Uranüs altmışlığı, teknoloji alışverişleri için çok uygun bir zaman diliminde olacağımızı da gösteriyor. Merkür 14 Mart’ta gerilemeye başlamadan önce alışverişlerimizi yapmamız isabetli olur!

BALIK BURCUNDA YENİAY

28 Şubat Cuma saat 03:44’te 9 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay esnasında su elementinde toplaşma devam ediyor olacağından duygusallık, empati, vicdani konular vurgu kazanacağı, sezgisel açıdan da daha aktif bir döneme giriyor olacağız. Oğlak burcunun yükseldiği haritada, yeniay ve gezegen toplaşması 3.eve denk düşmekte, içinde bulunduğumuz bölgede, yakın komşularımızda ilgili olaylara dikkat çekmektedir. Bu, sismik aktivite ve yanardağ aktivitesi olabileceği gibi, deniz taşkınları, aşırı yağış ve su baskınları, sel afetiyle alakalı olabilir. Mars’ın 7.evdeki yerleşimi, ülkemizin de yer aldığı bölgede diğer ülkelerle ikili ilişkilerde agresyon veya tartışmalı ortamlara işaret ediyor olabilir. Mars’ın direkt harekete dönmüş olması, askeri konularda tekrar hareketlenme olasılığını gündemimize taşıyabilir.

HANGİ BÖLGELER ETKİ ALIYOR?

Yeniay derecesinin ayakucu noktasıyla çakışması İngiltere, İspanya, Kuzey Afrika olarak görülüyor. Bu bölgelerde yer alan ülkelerde meridyene, IC yani Dip Noktasıyla temsil edildiği üzere bazı doğa olayları, iç olaylar, halkla ilgili konular, binalar, muhalefet partileriyle ilgili konular dikkat çekebilir. Gezegen diziliminin iz düştüğü Avrupa bölgesinde doğa olayları ve özellikle aşırı yağış ve su baskınları, sel gibi riskler olasıdır. Bu bölgelerde bulunanların meteorolojiyi iyi takip etmelerinde fayda var. Bizim bulunduğumuz bölgede meridyenle çakışan gezegen iz düşümleri bulunmuyor. Ancak yine de önümüzdeki günlerde aşırı yağış ve su baskınlarına karşı bizlerin de uyanık olmasında fayda var. Mars/Ufuk Düzlemi çakışması İran ve Irak üzerinden geçerek Arap Yarımadasına iniyor. Bu bölgede agresyon ve çatışmalar, askeri olaylar hareketlenebilir. İran astroloji haritasının da tetik alacağı tutulmalar Mart ayına dikkat çekiyor. Takip eden yazılarımda bu konuyu detaylı bir şekilde ele alacağım.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Balık burcunda gerçekleşecek yeniay, ülkemiz astroloji haritasının 9.evine iz düşüyor. Uzak yerler, yabancılar, dış seyahatler, vize ve benzeri işlemler, yurt dışı ile bağlantılı işler, ithalat, ihracat konuları, din ve inançlarla ilgili konular ve mekanlar, yüksek eğitim ve üniversiteler bu evin konuları arasında yer almaktadır. Bu konularda önemli gelişmeler, adımlar, kararlar devreye girebilir.

GEÇMİŞLE HESAPLAŞMAK

28 Şubat tarihinde 9 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay derecesi ülkemiz haritasında 9 derece Balık burcunda yer alan Güney Ay Düğümü ile kavuşumda olacak. Bu da bizi geçmişle ilgili bazı sorunları çözmeye davet edecek. Bunlar, geçmişte halledemediğimiz bazı konularla alakalı da olabilir ve hayat onları tekrar karşımıza çıkartabilir. Balık burcu örneğin affetmekle alakalıdır. Ya da bazı şeyleri geçmişte bırakmakla, vedalaşmakla, vazgeçmekle, bırakmakla, özellikle de akışa bırakmakla alakalı olabilir. Balık burcunda yakın derecelerde yer alan Neptün-Kuzey Ay Düğümü bütünleşme arzusunu da beraberinde getirmektedir. Satürn de Balık burcunda seyretmekte olduğundan, ders aldığımız konularda bilgeleşme, olgunlaşma potansiyelini de göstermektedir.

ÜLKEMİZİN DIŞ İMAJI VE İLİŞKİLERİ

Çok sayıda gezegenin 10.eve denk düşmesi, Hükümet ve yöneticilerinin önemli mesuliyetler almaya devam edeceğini, ülkemizin diğer ülkeler nezdindeki görüntüsünün, dış imajının pekişeceğini düşündürmektedir. Yeniayın 9.eve denk düşmesi, dış işlerinin çok daha aktif olacağını göstermektedir. Su elementi vurgusu, ülkemiz haritasındaki su elementi yoğunluğuyla örtüşmekte, uluslararası ilişkilerde bizi destekleyecek bazı gelişmelerin habercisi olarak da dikkat çekmektedir.

HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN!

Bir Ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bize güzellik, huzur ve sağlık getirsin inşallah! Hayatımızda farklı ve yeni kulvarlar açan güzel gelişmelere vesile olsun! Yeniaydan sonra Ay’ın Güneş’ten belli bir derecede uzaklaşmasının ardından incecik bir hilal gibi gözükmesi bu başlangıcın işaretçisi. Ve bu kez Balık burcundaki yeniayın ardından oluyor…

BİLGİ BOMBARDIMANI

Jüpiter ile dik açıda gerçekleşecek yeniay, adeta bilgi bombardımanına maruz kalacak şekilde yoğun bilgi ve veri akışına işaret ediyor. Tabii bunlardan bazıları gereksiz ve asparagas bilgiler olabilir. Bu yüzden bilgiyi süzerek alalım ve kesin bir şekilde doğrulamadan paylaşmayalım.

VENÜS GERİLEMESİ BAŞLIYOR!

2 Mart’ta ilişkiler gezegeni Venüs Koç burcundaki gerilemesine başlıyor. 27 Mart’tan itibaren gerilemesine Balık burcunda devam edecek Venüs, bu gerilemesini 13 Nisan’da 24 derece Balık’ta tamamlayacak. Bir sonraki yazımda Koç ve Balık burçlarındaki Venüs gerilemesinin getiri ve götürülerini detaylı biçimde ele alacağım. Ama şimdilik şu konu başlıklarına dikkat çekmekte fayda görüyorum: Kişisel bakım, alışverişler, parasal konular, alışverişlerde dikkat!

FAZLA İYİMSERLİK ZARAR GETİREBİLİR!

2 Mart’ta kesinleşecek Güneş-Jüpiter karesi ve Balık burcundaki Merkür-Neptün kavuşumu, fazla iyimserliğin zarar getireceğini hatırlatıyor. Hayal gücümüzün de aktif olacağı bu dönemde, gerçeklerden uzaklaşmadan, ayağı yere basan projelerde yer almamız, abartılardan uzak durmamız isabetli olur. Ayrıca boyumuzun üzerinde işlere kalkışmaktan uzak durmamızda fayda var!

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi sabah saatleri sert, şiddetli gelişmelere açık gözüküyor. Öğle saatleri civarında toplantılar, aklı başında konuşmalar yapabiliriz. Akşam saatleri sürpriz ve yeni gelişmelere göz kırpıyor!

Salı günü dönüşüm ve yeniden yapılanma gerektiren işlere girişebiliriz. Gerçekleştirilebilir ideallerimiz üzerine tefekkür edebilir, konuşabilir, aklımıza düşenleri yazabilir, adımlar atabiliriz. Akşam saatleri ilişkiler açısından verimli gözüküyor. Değerlendirebiliriz.

Çarşamba gününe parasal konular, alışverişler açısından şanslı ve verimli bir atmosferde başlıyoruz. Öğle sonrası şifa ve sağlıkla ilgili konular açısında verimli gözüküyor. Akşam saatleri ve sonrasında ise sert ve sarsıcı, yön değiştirici bir enerji atmosferi devreye giriyor, farkında olalım!

Perşembe günü yeni ve yaratıcı fikirlerimizi ve projelerimizi ortaya koymamız için çok uygun bir zaman diliminde olacağız. Ufkumuzu genişletecek bilgileri almak üzere zihnimiz de daha aktif çalışacak. Teknoloji alışverişleri açısından da çok uygun bir gündeyiz.

Cuma sabaha karşı 03:44’te Balık burcunun 9 derecesinde bir yeniay meydana geliyor ve yeni gelişmelere adım atılacak bir sürece giriyoruz. Öğle sonrasını güç, efor, cesaret gerektiren iş ve girişimler için kullanabiliriz. Akşam saatleri olgunluk isteyen işler, konuşmalar için uygun gözüküyor.

Cumartesi günü iletişim, iş birlikleri, sevdiğimiz insanlarla bütünleşmek, güzel dilek ve isteklerde bulunmak, güzel işler yapmak açısından çok verimli bir zaman diliminde olacağız. Değerlendirebiliriz.

Pazar gününe Venüs gerilemesiyle başlıyoruz. Günün ikinci yarısında sert ve şiddetli olaylara, kazalara ve sakarlıklara açık olabiliriz. Aceleden kaçınalım. Bugün kesinleşecek Güneş-Jüpiter karesi ve Balık burcundaki Merkür-Neptün kavuşumu, fazla iyimserliğin zarar getireceğini hatırlatıyor. Boyumuzun üzerinde işlere kalkışmayalım.