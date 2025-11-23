Böyle maçların nasıl geçeceği oynanmadan bellidir aslında. Tek taraflı olur böyle maçlar. Gençlerbirliği haklı olarak otobüsü kendi yarı sahasına çekmişti. Gücü oranında mücadele ediyordu. Bu yüzden ceza sahası içinde problem çözme konusunda uzman olan Icardi ile başlamak daha doğru olurdu bence. Barış milli maçta çok iyi performans gösterdiği için Icardi ile beraber erken çözüme giderlerdi. Oyuna almak için devreyi bile beklememesi, yanlışından döndürmüştü Okan Buruk’u.

Bazen aksilikler peş peşe gelir. Toplarınız direkten döner, beklenmedik sakatlıklar oluşur. Lemina ve Singo sakatlanınca iş sadece kanat hücumları ve şuursuz şekilde yapılan baskıya kalmıştı. Sane ilk devre oyuna ağırlığını koyamadı. Yusuf ve Kazım Can düşük performans sergileyerek etkili olamadılar. Niang’ın golüyle Gençlerbirliği büyük moral kazanmıştı.

Oyuna Lemina yerine sonradan dahil olan Yusuf, ikinci yarıya başlamadı. Yerine İlkay sahadaydı. İlkay oynayacak durumda ise maça o başlar. Okan Buruk yine yanlışı doğruya çevirmişti.

Icardi ve Barış’ın arka arkaya attığı goller ile geri dönmüştü Galatasaray. İyi paslar ve çabuk ataklara dayanamamıştı konuk ekip. Gençlerbirliği, ani ataklarla 2. golü bulacakken, kalesinde 2 gol üst üste gördü. Yenen 2 golün ardından bir de eksik kalınca şansı iyice azaldı Gençlerbirliği’nin.

Akşamın başarılı ismi Barış, üçüncü golü İlkay’a attırmıştı. Metehan’ın golü Gençlerbirliği’ni umutlandırdı ama süre yetmedi.

Galatasaray savunması dün akşam büyük hatalar yaptı. Sallai’nin kırmızısı derbi öncesi Okan Buruk’u üzdü. Takımda sinyaller iyi değil.