2025 yılı için en dikkat çeken zaman dilimine ve tutulma sezonuna vardık. 14 Mart’taki tam ay tutulmasıyla başlıyoruz. Astrolojide en sık müracaat edilen öngörü yöntemlerinden biri tutulmalardır. Genel bir yaklaşım olarak, etkisi biraz öncesinden başlayan ay tutulmalarının etki süresi takip eden altı aydır.

NEDEN KANLI AY DENİYOR?

14 Mart’taki tam ay tutulması esnasında Ay kırmızı gözükecek. Bu anormal bir durum değil ve ilk defa da olmuyor tabii ki. Ay’ın kırmızı gözükebileceği birkaç durum var. Örneğin Ay’ın doğarken ya da batarken olduğu gibi, gökyüzünde çok alçak konumda olduğu zamanlarda kırmızı gözükmesi söz konusu olabiliyor. Ay’ın kırmızımsı renkte gözükmesinin sebebi, Ay ufka yakın olduğunda, Dünya atmosferinin Ay’dan gelen ışığı kırıp yansıtarak dağıtması, tayfta yer alan renkler arasında mavi renk daha çok saçılırken, kırmızı rengin daha az saçılması ve bu yüzden daha görünür olmasıdır. Ay’ın kırmızımsı gözükmesinin bir diğer nedeni, yangın, yanardağ patlaması gibi nedenlerden atmosferde fazla miktarda toz bulunması ya da havadaki bazı parçacıklardır. Bunlar Ay’dan gelen mavi ışığı dağıtabilir ve Ay kırmızımsı gözükebilir. Tam ay tutulması, Ay’ın kırmızımsı gözükmesinin bir diğer sebebidir. Tam tutulma esnasında Ay, Dünya’nın gölge konisinden geçmektedir ve Dünya atmosferi, içinden geçen Güneş ışıklarını dağıtarak, gölgenin etrafında kırmızımsı bir renk oluşmasına sebep olur. Bu kırmızımsı renk Ay’ın üzerine düştüğünden, onun kırmızımsı gözükmesine sebep olur.

TUTULMA BAŞAK BURCUNDA OLACAK

14 Mart 2025 tarihindeki tutulma 23 derece Başak burcunda gerçekleşecek. Verimlilik, ekinler, hasat, çiftçilik, hizmet sektörü, yiyecek tedariki, doğal beslenme, halkın sağlığı, sağlık sektörü, muhasebe, finans, mühendislik, örneğin peyzaj mühendisliği bu burcun doğasındadır. İş hayatı, memurlar, çalışanlar, çalışanların hakları, işsizlik, iş geliştirme yöntemleri, üretimle ilgili konular Başak burcu kapsamındadır. Bu burçtan gezegen geçişleri ve bu burçta gerçekleşen yeniaylar ve tutulmalar düzenleme, metodik hale getirme, pratikleştirme konusunu vurgular. Topluma hizmet etme ve sosyal yardımlaşma temaları gündeme gelir. Aşağıda tutulma haritasının görselini görmektesiniz.

Boğa burcunun yükseldiği haritada Uranüs yükselene yakın yerleşiyor. Bu yerleşim maddi ve fiziksel güvence konusunda beklenmedik bazı olayların gelişeceğini düşündürüyor. Sarsıcı doğal afetlere, finans piyasalarında sarsıntı yaratan bazı gelişmelere, finansal alanda büyük değişimlere işaret eden bir yerleşim olarak görülebilir. Ay tutulmasının da Başak burcunda gerçekleşecek olması, yine finansal konularda, tarım ziraat alanında stresli gelişmelere işaret etmektedir. Satürn ile hizalanan ay tutulması derecesi, soğuk hava koşullarının ekinlere zarar vermesi olasılığını da akla getiriyor. Yapılan işlerde engellere ve gecikmelere de dikkat çekiyor.

ÇOCUKLARIN SAĞLIĞINA DİKKAT!

Balık burcundaki Satürn ile hizalanan Başak burcundaki ay tutulası haritanın 5.evine iz düşüyor. Bu ev çocuklarla alakalıdır. Tutulmanın gerçekleşeceği dekan derecesi salgın hastalıklarla da alakalı olduğundan, genel olarak sağlık konularına, ama özel olarak da çocuklarımızın sağlığına özen göstermemiz gerekliliğine dikkat çekiyor. 5.ev sanat ve sanatçılarla a alakalıdır. Genel olarak stresli gelişmelere işaret eden bu tutulma, sevilen sanatçılarımızla ilgili konularda da bazı sıkıntılı gelişmeler yaşanması ihtimalini gündeme getiriyor.

MÜTTEFİKLERLE İLİŞKİLER

Tutulma esnasında aralarında Güneş’in de bulunduğu gezegen toplaşması haritanın 11.evine dikkat çekiyor. Yani ittifak içerisinde bulunduğumuz ülkelerle ilişkilerimize ya da NATO gibi bünyesinde yer aldığımız kuruluşlara yönelik önemli gelişmelerin ufukta olduğunu düşündürüyor. İttifak içerisinde olduğumuz ülkeler artabilir ama NATO ile ilişkiler konusunda bazı sıkıntılar olasıdır. Bunu NATO’nun astroloji haritasında da görmekteyiz.

KADİM ASTROLOGLAR NE DİYOR?

Kadim alimlere göre Başak tutulmalar sebzelere zarar verir. Bu ay tutulması Başak burcunun üçüncü dekanında gerçekleşecek. Rönesans son dönem astroloğu William Lilly’e göre Başak burcunun üçüncü dekanındaki ay tutulmaları için şöyle demiş: “İnsanlar çeşitli hastalıkların tehdidi altına girer, ekmek ve tahıl kıtlığı söz konusu olur.” Raphael lakaplı 20.yüzyıl İngiliz astroloğu ise şöyle diyor “İnsanlar arasında hastalıklara sebep olur.” 19.yüzyıl Osmanlı müneccimi Sadullah el-Ankaravi’ye göre Başak burcunda ay tutulması “İnsanların hastalanmasına, denizlerde kayıplara, insanların edepten çıkmasına, nikahların bozulmasına, eşcinsellik, şerli ve fena işler olmasına sebep olur.”

SALGIN HASTALIKLARA DİKKAT!

Satürn ile hizalanan bu ay tutulması salgın hastalıklara çok dikkat çekiyor. Zira Satürn salgın hastalıklarla alakalıdır ve tutulma esnasında Güneş’e çok yakın, astrolojik ifadesiyle yanık durumdadır. Kuzey Ay Düğümü ile de yakın olan bu kavuşum esnasında Neptün’ün de işin içerisinde olması, salgın hastalıklara konusuna bir kez daha vurgu yapıyor. Su elementi burçlardan biri olan Balık sularla, denizlerle, denizdeki hayatla, denizde yaşayan canlılarla ilişkilidir. Tutulma civarındaki günlerde yediğimize içtiğimize çok dikkat etmemizde fayda var. Deniz mahsulleri yeme konusunda da seçici ve dikkatli olmalıyız.

Özetlersek: Hastalıklar ve salgınlar açısından dikkatli olmak gereken bir süreçteyiz. Toprak mahsulleri, tahıllar, sebzelerle ilgili sıkıntılar ve buna bağlı olarak pahalılık söz konusu olabilir. Zaten Venüs gerilemekte ve Merkür gerilemesi de tutulma dönemine denk gelmekte olduğundan, insan ilişkilerinde bazı türbülanslara da açık olabiliriz.

SİSMİK AKTİVİTE ARTIŞI

Ankara’yı merkeze alarak çizdirdiğimiz bu haritayı İstanbul’u merkeze alarak çizdirdiğimizde, Uranüs tam da Yükselen derecesine iz düşüyor. Tabii bu dikkat çekici bir yerleşim. Uranüs ani ve beklenmedik, sarsıcı gelişmeleri anlatır. Depremlerle de ilişkilendirilir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bölge de dahil olmak üzere, sismik aktivitede artış görebiliriz.

KUZEY AMERİKADAN İZLENECEK

Batı Avrupa’nın yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika, Batı Afrika ve Pasifik Okyanusu’ndan izlenebilecek, ancak ülkemizden gözlemlenemeyecek. Amerika için çizdirilen coğrafi harita, Kanada-ABD ilişkilerine dikkat çekerken, Menkul Kıymetler Borsası’nın da yer aldığı bölgeye de iz düşen hatlar, ekonomi ve finans dünyasında bazı stresli gelişmeler yaşanabileceğini düşündürüyor.

DİKKAT ÇEKEN DİĞER BÖLGELER

Aşağıdaki coğrafi haritada Uranüs’ün ufuk düzlemiyle çakıştığı hattı görmektesiniz. Uranüs’ün ufuk düzlemiyle çakıştığı hattı Bakanlar üzerinden geçip, Marmara, Orta Anadolu ve Akdeniz üzerine, oradan da Afrika’nın doğusu ve Ortadoğu’ya inerken ve bu bölgede beklenmedik sert ve patlayıcı gelişmelere işaret ederken, Mars’ın Meridyen ile çakıştığı Orta Avrupa ve Mars’ın ufuk düzlemiyle çakıştığı hat Rusya üzerinden Kuzey Avrupa’ya çıkmakta. Bu bölgelerde askeri hareketlenmeler veya sert ve şiddetli olaylar yaşanması olasıdır.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Tutulma derecesi Türkiye astroloji haritasının ayakucu noktasına iz düşmekte, dolayısıyla ülkenin iç konularını göz önüne getirmektedir. Tutulmanın gerçekleşeceği derecenin muhalefet partilerini de temsil eden 4.ev girişine iz düşmesi, muhalefet alanında da bazı stresli gelişmelere işaret etmektedir. Çok sayıda gezegenin haritanın 10.evindeki yerleşimi, hükümet ve yetkililerinin görünürlüğünü ve dış dünyadaki etkisini arttıracak gelişmelere işaret etmektedir.

TATLI SÖZ YILANI…

12 Mart Çarşamba günü kesinleşecek Merkür-Venüs kavuşumu güzel sözler söyleyerek etrafımızdaki kişilerle hoş bir uyum yakalamamamıza yardımcı olabilir. Eskilerin dediği gibi “Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.”

YA SABIR!

Önümüzdeki hafta genelinde etkili olacak ve 12 Mart Çarşamba günü kesinleşecek Güneş-Satürn kavuşumu sorumlulukların ağırlaşacağı bir zaman dilimine işaret ediyor. Bilgece ve olgun davranmak, sabretmek gerekecek durumlarda kalabiliriz. Kısacası önümüzdeki hafta bolca ya sabır diyebiliriz!

YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER

Önümüzdeki haftanın ikinci yarısında daha etkili olacak Güneş-Uranüs altmışlığı, ağır yükümlülüklerden özgürleşmeye başlayacağımızı gösteriyor. Yenilikler ve değişiklikler yapmak için 14 Mart Cuma günü sonrasını kullanabiliriz. Ya da yapılan değişikliklere ayak uydurmak açısından kendimizi hazırlayabiliriz.

MERKÜR GERİLEMESİ BAŞLIYOR!

15 Mart Cumartesi günü itibariyle Merkür gerilemesi başlıyor! Merkür’ün geri hareketi iletişimsel karışıklıklara, yanlış anlaşılmalara, dalgınlıklar ve unutkanlıklar neticesinde aksamalara işaret edebilir.

Girişeceğimiz yeni işlerde, yapacağımız sözleşmelerde koşullar beklenmedik şekilde yön değiştirebilir. Yapılacak sözleşmelerde, muhtemelen belge veya bilgi eksikliği söz konusu genel bilgiler olabilir.

Eğer yeni adımlar atmak durumunda isek, bu şartlarda içinde bulunacağımız şartları çok iyi değerlendirmeli, gelecekte karşılaşacağımız olası problemlerin önlemlerini almalı, imzalamamız gereken belgeleri çok iyi okumalı, yeni satın alacağımız şeyleri çok iyi kontrol etmeli, parasal alışverişlerimizde dikkatli olmalıyız.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi sabah saatlerinde iddialı ve özgüvenli davranışlara güç ve ego çekişmeleri eşlik edebilir. Önemli toplantı ve alışverişleri öğle saatlerine denk getirebiliriz. Akşam saatlerinde ilişkiler daha olumlu akabilir. Gece saatlerini manevi açıdan değerlendirebiliriz.

Salı sabah saatlerinde girişeceğimiz işlerde nispeten rahat ilerleyebiliriz. Öğle sonrasındaki saatler sağlık ve şifa açısından verimli bir atmosfer sunuyor. Sarf edeceğimiz güzel sözlerle etrafımızdaki kişilerle uzlaşma atmosferi yaratabiliriz. Gece saatlerinde ise beklenmedik durum ve yön değişikliklerine açık olabiliriz.

Çarşamba günü detaylara odaklanmamız, planlı ve stratejik hareket etmemiz gerekecek bir gündeyiz. Bilgece ve olgun davranmak, sabretmek gerekecek durumlarda kalabiliriz. Ama hoş sohbetleri destekleyen enerji de gün genelinde devrede olacak.

Perşembe gününün ilk yarısında abartılı duygusal çıkışlara ve eleştiride aşırıya kaçmaya yatkınlık gösterebiliriz. Akşam saatleri ve sonrasında enerjimiz daha yüksek olabilir. Güç ve efor gerektiren işlere girişebiliriz.

Cuma sabah saatlerinde engellere ve gecikmelere açık olabiliriz. 09:54’te dolunay-ay tutulması zirve noktasına varıyor. Haliyle duygusal anlamda zirvede hissedebiliriz. Bazılarımızda duygusal karmaşa da oluşabilir. Ekonomi, para sistemleri konusunda da bazı yeni gelişmeler veya yenilenmeye yönelik gelişmeler devreye girebilir, para piyasalarında bir hareketlilik yaratabilir.

Cumartesi günü aceleci ve düşünmeden yapılan konuşmalar ve hareketler yüzünden dengeyi sağlamakta zorlanabiliriz. Özel ve sosyal ilişkilerde, yapılan işlerde birbirini anlamak, uzlaşmak, orta noktayı bulmak kolay olmayacak. Yanlış anlaşılmalara açık olan gün genelinde birbirimizi

iyice anlamadan karar almaya kalkışmasak isabet ederiz!

Pazar öğle saatleri civarında sert ve gergin bir atmosferde olabiliriz. Aceleden kaçınalım, sakarlıklara ve kazalara açık olabiliriz. Akşam saatlerinde sağlığımıza daha fazla özen göstermemizde fayda var.