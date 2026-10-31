Dakika 55, skor 4-0. Bu dakikada hakem oyunu durdursa, iki takım teknik direktörlerini yanına çağırsa, “Arkadaşlar, bu saatten sonra oynamak ister misiniz? Ne dersiniz?” dese, ikisi de “Oynamayalım, böyle bitsin” der. Gereksiz yere yorgunluk ve sakatlık tehlikesi var çünkü.

İki takım arasında makas o kadar açık ki Galatasaray yürüye yürüye futbol oynadı. İki tane gol attılar kornerden, ikisi de çalışılmış pozisyonlar. Osimhen’in kafayla attığı golde Konyalı oyuncu, havaya çıkan Osimhen’i arkadan yukarı doğru itiyor. Yani ona “Biraz daha yükselsene” diyor.

Sarı-kırmızılılar için Avrupa maçından önce iyi bir prova oldu. Bence dünkü maçın en önemli olayı Batrakov’du. Bu çocuk yükselen bir grafikle devam ediyor. Çok basit oynuyor, gerektiği zaman gereken işi yapıyor. Top gelmeden evvel nereye atacağını çok iyi kestiriyor. Çünkü dünyada toptan daha hızlı futbolcu yok. Onun için de zeki bir adam; topu koşturuyor. Meşin yuvarlağı alıp eveleyip gevelemiyor.

Konyaspor çok kötü. Zaten bulundukları yer de belli. İlk yarı Eren Elmalı’nın bir pozisyonu var: Herkes tartışıyor, biz de dahil. Görüntü çok net değil. Ama göründüğü kadarıyla penaltıya benziyor. Aaa, akşam kendi kanallarında gösterir mi yayıncı kuruluş, onu bilemeyiz. Çünkü yayıncı kuruluşun hem çekim kalitesi hem pozisyonları göstermesi hem de çıkan olaylarda federasyona gönderdiği görüntüler maalesef çok kötü.

Yeni yayın döneminde bu işlerin temizlenmesi ve yayın ihalesini ona göre yapmak lazım. Futbolumuz zaten kötü, yayıncımız için “Kötü” demeyeceğim, çok çok kötü.

Avrupa’dan maçlar izliyoruz, sanki son model araba seyrediyoruz gibi. Bizde de yayınlar buharlı lokomotif!

Bir şey dikkatimi çekti: Yunus güzel bir gol attı, çok da beğendiğim bir oyuncu. Ama normal bir hakem kafasındaki tokayla onu maçta oynatmaz. Çünkü o, rakip futbolcular için tehlikedir. Kafaya çıkarsın, rakibin gözüne gelirse gözü kör olur. Ama bizim hakemlerimiz maşallah bu işlere pek bakmıyorlar.

Leao’nun penaltı pozisyonunda hakem atlayabilir çünkü zor pozisyon. VAR’daki çekimler çok iyiydi, defalarca gösterdiler, hakem de verdi. Ama Eren Elmalı’nın pozisyonunu bir türlü göremedik. İnşallah bir gün onları da gösterir yayıncı kuruluş Türkiye’de.