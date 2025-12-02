Sane’yi kontrol edemezsen cezayı keser. Fenerbahçe ceza sahasının önünde önce Alvarez’i sonra Skriniar’ı mükemmel çalımlarla devre dışı bıraktı. Şutunda top Oosterwolde’ye çarpınca Ederson için yapacak bir şey kalmamıştı.

Kadıköy’de Fenerbahçe maça presli ve atak üstünlüğü ile başlayamamıştı. Okan Buruk defans sıkıntıları yaşıyordu maç öncesi. Lemina stoper, Sanchez sağ bek olmuştu. Mecburi olan bu değişiklik bile Galatasaray’ı fazla etkilemiyordu.

İlk devre Nene ve Kerem çok iyi değildi. En Nesyri kaybolmuştu. Orta alan oyun üstünlüğünü alacak üretimden uzak kalıyordu. İlk devre ofansif olarak iki takım da pek iş yapamadı. Talisca ve Duran oyuna alınınca oyunda bütün riskleri alan bir Fenerbahçe izlemeye başladık. Bu anlarda savunma problemleri her an yaşanabilirdi.

İlkay çok yoruldu. Sakatlıktan sonra hâlâ kendi formunu bulamamış gibi görünüyor. Okan Buruk onu oyundan almak zorunda kaldı. Genç Arda, maçın bitmesine 15 dakika kala Galatasaray’da sahadaydı.

Oğuz ve Fred de oyundaydı ama Fenerbahçe hücumda yine etkili olamıyordu. Kadıköy’e kadro anlamında büyük problemlerle gelen Okan Buruk, eksiklere rağmen maçı duraklamalara kadar iyi götürdü.

John Duran ‘Maç bitti’ derken, çok kritik bir kafa vurdu. Fenerbahçe belki de gitti gözüyle bakılan maçta beraberliği yakalamıştı.