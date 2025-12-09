Beşiktaş’ın maça başlangıcı iyiydi ama bireysel hatalara açık olursanız golü yersiniz. Yılların deneyimi Gökhan, bir Süper Lig oyuncusuna hiç de yakışmayacak hatayı yapınca, Bayo için golü atmak zor olmamıştı.

Ndidi umarım ikinci Amartey vakası olmaz. Pasları bir orta saha için çok kötü. Cengiz’in yerine oyuna giren Rashica, hiç olumlu hareket yapamadı. Bence kendisi Beşiktaş ile olan ilişkisini, emekliliği gelmiş ve gün sayan personel beklentisine çevirmiş durumda.

Antep kalecisi Zafer’in vurduğu topun Toure’ye çarpıp gol olmasıyla beraberlik gelmese, Beşiktaş’ın yaşadığı büyük telaş artarak paniğe dönüşecekti. Toure gol yollarında daha iyi olmalı yalnız. İnanılmaz pozisyonlarda topu kaleciye bıraktı. İlk yarıda Jota’nın şut girişiminden sonra yerde kaldığı pozisyon penaltı kokuyordu.

İkinci yarı ilk devrenin başı gibiydi. Atak yapan ve kaçıran Beşiktaş’tı. Gaziantep umudunu ani ataklara ve duran toplara bağlamıştı. Beşiktaş savunması bu sezon bireysel hatalarda rekor kırdığı için Bayo yine golü attı. Hatayı yapan bu defa Emirhan’dı. Abraham beraberlik golünü çok çabuk attı.

Beşiktaş dün akşam gol kaçırma yarışmasına katılmış gibiydi. Neler kaçtı neler. Bu takım nereye gidecek, çok merak ediyorum. Bu kadro ile buraya kadar, bunu herkes biliyor ama gelecek için hiç umut vermeyen bir oyun yapısı ile bu iş çok zor.