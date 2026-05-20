Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Son iki senedir büyük hüsran yaşayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılığıyla son 5 sezonda 13'üncü teknik direktör değişikliğini yaptı.

Yalçın'ın ayrılığının ardından alınan ilk aksiyon ise geçen sezon anlaşması son anda iptal edilen Önder Özen'in, sportif direktörlüğe getirilmesi oldu.

Özen, Beşiktaş'ta 'FEDA' döneminin ikinci yarısının kilit isimlerindendi. Transferine önayak olduğu futbolcularda yüksek yüzdesel başarı yakalayamasa da Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson gibi kulüp tarihine geçen isimleri takıma kazandırdı.

Dolmabahçe'nin ihtiyacı tam da bu... Galatasaray ve Fenerbahçe ile yarışmak adına iki rakibi kadar harcama yapmaya çalışırsa olmaz. Ne ekonomik olarak o çizgiye yaklaşabilir ne de verim elde edebilir...

Beşiktaş, ruhunu 'yoktan var ederek' yakalayan bir camia. Bol kepçe yaramaz; akıl, mantık ve yürek işbirliği yakalandığında ise dosta güven, rakibe korku salar.

Siyah-Beyazlıların parlak geleceği, yaklaşık 82 milyon euroluk bütçesiyle 636 milyon euroluk Inter'i eleyen Bodo/Glimt'te saklı. Beşiktaş, bundan sonra rakipleriyle 'para harcama yarışına' girmek yerine aklını, mantığını ve yüreğini ortaya koyması gereken zamanda...