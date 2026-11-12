Bir başkan düşünün ki Galatasaray’ın 121 yılda biriktirdiği tüm varlıkları, gayrimenkullerini kendi yönetim döneminde paraya çevirip harcasın ama yine de kulübün borcu rekor kırsın.

Bir başkan düşünün ki yönetici olarak seçtiği isimlerin çoğu bir nedenle hukuki sorunlarla muhatap kriminal tipler olsun.

Bir başkan düşünün ki Galatasaray’ı kendi şirketlerine almayacağı yüksek faizlerle borçlandırıp batağa sürüklesin.

Bir başkan düşünün ki sıkıştığı anda söyledikleri ile gerçekler arasında dağlar kadar fark olsun.

Bir başkan düşünün ki kendisini yetiştiren, kulübü kuran Galatasaray Lisesi’ne isim hakkı olarak ödemesi gereken bedeli ödememek için kılı kırk yarsın.

Bir başkan düşünün ki kulüp tüzüğüne aykırı olarak her sene yeni üye alımında hukuksuzluk yapılmasını alışkanlık haline getirsin.

Bir başkan düşünün ki yönetim kurulu kararı olmadan kendi kafasına göre danışmanlar atasın ama sonra sıkışınca onları da tanımasın.

Bir başkan düşünün ki TFF ile ilişkilerinde bir gün siyah dediğine ertesi gün beyaz deyip Galatasaray’ın kurumsal kimliğine zarar versin.

Bir başkan düşünün ki kulübün en büyük gelir kapısı olan stadının çimlerini üç beş kuruş ucuz olsun diye berbat edilmesine sebep olan tercihlerde bulunsun.

Bir başkan düşünün ki kendi göreve getirdiği isimlere dahi sahip çıkmayıp kalan sağlarla yoluna devam etmeyi alışkanlık haline getirsin.

Bir başkan düşünün ki tek liste olarak girdiği bir seçimde oylamaya gelen 300 kişiden oy alamasın.

Bir başkan düşünün ki kendisinin de hayata başladığı alt gelir grubunda yer alan kulüp çalışanlarına karşı acımasız olsun, personelin maaş hesapları nedeniyle bankadan verilen promosyon ödemesini dahi onlara dağıtmasın.

Bir başkan düşünün ki her divanda, her genel kurulda uzun uzun aynı konuları konuşup kendisinden sonraki konuşmacılara zaman bırakmayarak dinleyicileri bezdirip kaçırmayı adet edinsin.

Bir başkan düşünün ki kulüp üyelerinin sorduğu hemen hiçbir soruya kürsüden cevap vermesin bildiğini okumaya devam etsin.

Bir başkan düşünün ki taraftarı müşteri loca sahiplerini enayi yerine koyup onları sadece gelir kapısı olarak görsün.

Bir başkan düşünün ki Galatasaray’ın önceki başkanlarını arada bir masa etrafında toplayıp onlara danışmayı aklının ucundan dahi geçirmesin.

Bir başkan düşünün ki Galatasaray’ın yönetici koltuklarını iş bilen liyakatli üyelere değil kerameti kendinden menkul üç beş kuruş kasa kolaylığı sağlayacağını düşündüğü yeni yetmelere dağıtsın.

Bir başkan düşünün ki son dört yılda 1 milyar euroya yakın para harcasın ama 1 milyar euroda borç yapsın, sonra da her biri neredeyse 500 milyon euroya mal olan şampiyonlukların ardına sığınsın.

Bir başkan düşünün ki Galatasaray Divan Kurulu başkanlığı seçimlerinde taraf tutsun seçim çalışmalarında aktif rol alsın.

Bir başkan düşünün ki Galatasaray’ın kurumsal hafızası profesyonellerini saf dışı bırakıp her işi amatörlerle yapmayı tercih etsin.

Bir başkan düşünün ki kulübü aile şirketi gibi yönetmeyi marifet belleyip şeffaflıktan uzak davranmayı kendine hak görsün.

Bir başkan düşünün ki tavşana kaç tazıya tut modeli bir yönetim anlayışı ile her sorunu halının altına süpürmeyi kendine düstur edinmiş olsun.

Bir başkan düşünün ki herkese mavi boncuk dağıtıp günü kurtarma yoluna gitsin ama günün sonunda sorunlar büyüyüp içinden çıkılamaz hale gelsin.

Bir başkan düşünün ki Galatasaray’ı spor kulübü gibi değil inşaat şirketi, kafe işletmecisi, arsa spekülatörü gibi konumlandırıp asıl misyonundan uzaklaştırsın.

Bir başkan düşünün ki görev süresince Galatasaray alt yapısından A takım seviyesine oyuncu gelmesin.

Bir başkan düşünün ki Galatasaray’da futbol dışındaki branşlara üvey evlat muamelesi yapsın ve onları adeta nadasa bıraksın.

Bir başkan düşünün ki döneminde Galatasaray’a sponsor olan şirketlerin çoğu aynı yönetim kurulu üye tercihlerinde olduğu gibi sorunlu hatta kriminal olsun.

Bir başkan düşünün ki sevgi iklimi söylemiyle iş başına gelsin ama günün sonunda Galatasaray’da sevgisizlik, saygısızlık hakim olsun.

Bir başkan düşünün ki başkanı olduğu kulübün şampiyonluk kupaları üzerine haciz konmuş olsun fakat o bunu vakayi adliyeden kabul edip yoluna hiçbir şey olmamış gibi devam etsin.

Bir başkan düşünün ki kendisine verilmeyen harcama yetkisini kullanıp Genel Kurul üyelerini yanıltmak pahasına Florya’dan gelen ve gelecek paraları mirasyedi gibi fütursuzca harcamaya devam etsin.

Bir başkan düşünün ki benden sonra tufan anlayışı ile Galatasaray’ın 2030 yılına kadar olan tüm gelirlerini şimdiden harcamış olsun.

Bir başkan düşünün ki Galatasaray 4 sezon üst üste şampiyon olduğu halde gerçek anlamda faaliyetlerinden kar edememiş hatta bugün itibariyle tüm varlıklarını satsa dahi borcunu karşılayamaz durumda olsun.

Bir başkan düşünün ki kendi seçtiği yönetim kurulu üyeleri arasında yaşananlar neticesinde daha yolun başında ayrılıklar olsun ama bu yönetim yoluna devam edebilsin.

Sevgili Galatasaraylılar,

Hepinizin zaten bildiği, şahit olduğu Dursun Özbek döneminde hakim olan yönetim anlayışının satır başlarını sizlere bir kez daha kısaca hatırlatmak istedim. Gelinen noktada benim sizlere tavsiyem net…İyi niyetli uyarılarımıza rağmen Dursun Özbek madem bir seçim kararı alıp hatalı kurduğu gün gibi ortada olan yönetimini yenilemekten imtina ediyor, O zaman geriye yapacak tek şey kalıyor. Bence siz yol yakınken ‘bir başkan düşünün’.