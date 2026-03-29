Bir millet bu kadar mı ezilir?

Fahiş oranda arttırılan “trafik cezaları” millete feleğini şaşırttı!

Hem de öyle bir artırıldı ki, insaf ve hakkaniyet ölçülerini çok aştı!

280.000 (İki yüz seksen bin) lirayı bulan ağır cezalar var.

Bir ay içinde 800’den fazla araç sahibine “standart dışı plaka” nedeniyle toplam 100 milyon lirayı aşan para cezaları kesildi.

İnsaf bunun neresinde?

O cezaları hazırlayanlar hesap-kitap bilmiyor! Çünkü bu kaldırılacak bir yük değil!

Vuruyorlar vatandaşa!

★★★

Cezaların gerçek amacının kazaları önlemekten çok devletin bütçe açığını kapatmak olduğu apaçık belli!

Alınan ağır vergiler bile tasarrufa yanaşmayan devletin aşırı harcamalarına yetmiyor, cezalar anormal boyutlara taşınarak vatandaşlar yolundukça yolunuyor!

Her geçen gün belimiz biraz daha bükülmekte!

★★★

Hadi bütün bunlara “Eyvallah” diyelim. Boynumuz kıldan incedir, ödeyeceğiz tabii ki... Fakat...

Bu acımasız yasayı çıkartan milletvekillerinin, tüm trafik cezalarının dışında tutulmasına ne demeli?

Yalnız şimdiki milletvekilleri değil, emekli milletvekilleri de trafik cezası ödemeyecek!

Onlar hız da yapabilir, kırmızı ışıkta da geçebilir, drift de atabilir, her türlü trafik suçunu işleyebilir ama ceza almazlar!

Neden? Ayrıcalıkları ne onların? Daha üstün vatandaşlar mı? Suç işleme özgürlükleri mi var? Nedir bu çifte standart?

★★★

Oysa, bütün vatandaşların yasalar karşısında eşit olduğunu belirten Anayasa’nın 10’uncu maddesi bakınız ne diyor?

“Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”

Eski ve yeni milletvekillerinin trafik cezalarının dışında tutulması hakkaniyete ve vicdana karşı olduğu gibi, “Anayasa’nın eşitlik ilkesine” de aykırıdır.

Anayasa’ya göre kanun önünde herkes eşittir ama milletvekilleri daha da eşit!

Bunlar imtiyazlı sınıf! Hem vatandaştan 20 misli daha fazla maaş alırlar, hem de cezaları kendilerine uygulatmazlar!

Ülkemizde adalet böyle bir şey işte!

Millet olacağına milletin vekili ol, paşa paşa yaşa!

★★★

Bu konuda en büyük günah, yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nindir... Neden? Çünkü uygulama kararını o imzaladı da ondan!

Tam bir “çifte standart” zihniyeti!

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın reddettiği bu uygulamayı, yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kabul edip imzalayarak Anayasa’nın eşitlik ilkesini çiğnedi, milletvekillerini imtiyazlı sınıf haline getirdi.

Yasa hükümleri sadece gariban vatandaşlar için geçerli demek ki? Nasıl bir adalet anlayışıdır bu?

İngiltere gibi uygar ülkelerde, milletvekilleri ve bakanlar değil “Başbakanlar bile” trafik cezalarından muaf değildir!

Bizdeki vekillerin ayrıcalığı nedir? Neden trafik cezalardan muaf tutuluyorlar? Şeylerinde boncuk mu var?

★★★

Tüm Batı ülkelerinde trafik kuralları ve cezalar can güvenliğini sağlamak için uygulanır. Türkiye’de ise iktidarın bütçe açığını kapatmak için bir araç olarak kullanılıyor.

Zaten her alanda en ağır vergileri ödüyoruz... Bu vergilere çok ağır para cezaları da eklendi!

Bir millet bu kadar mı ezilir?

TEBESSÜM

Nerede çalışmak istiyor?

Bir gazetedeki iş ilanını gören Temel hemen koşup gitmiş... Müdür beyin odasına çıkartmışlar.

Adam, gözlüklerinin üzerinden bakarak onu tepeden tırnağa dikkatle süzdükten sonra sormuş:

“İş tecrübeniz var mı? Daha önce nerede çalıştınız?”

“Efendim, halen çalışıyorum zaten...”

“O halde ne diye iş arıyorsunuz?”

“Artık maaş alabileceğim bir işte çalışmak istiyorum!”

GÜNÜN SÖZÜ

Yağmur için dua ederken, sel ve çamuru da düşünmeli!