Sevgili okurlarım, geçtiğimiz Pazar günü kadın voleybol milli takımımız Brezilya ile final maçını oynayacak. Bütün Türkiye merakla bekliyor. Öncekiler gibi bu maçın da TRT-1’de canlı yayınlanacağı günler öncesinden açıklanmıştı. Ben bu konuda ‘dersimi’ haftalar önce aldığım için kuşkuluydum. Nedenine gelince... Dünya futbol kupası maçlarını da TRT-1 yayınlayacaktı ama pek de öyle olmadı. Çünkü bir sürü evde bu kanal maçlar başlarken ‘şifre’ istiyor ve açık yayına anında son veriyordu. TRT-1 ve şifre!.. Akıl almaz bir şeydi. Bunu bazı yayınlarda niçin uyguladıklarını bilen yoktu. Dolayısıyla bizim gibiler hiçbir maçı canlı izleyemedik. TRT’yi defalarca aradık ama karşımızda muhatap yoktu. Telefona çıkan ilgisiz ve yetkisiz kişiler ise şöyle diyordu: “Evet, bu konuda çok şikayet alıyoruz ama bizim yapacağımız bir şey yok. Siz bir tamirci çağırın da o baksın!” ★★★ Birkaç gün sonra kadınlarımızın voleybol maçları vardı. Acaba TRT o maçları canlı verecek miydi, yoksa yine kazık mı atacaktı! Özellikle de Pazar günü Brezilya ile oynayacağımız final maçında... Ekran başına geçtik. Sansür yoktu. Çok sevindik. Artık maçın başlamasını bekliyorduk... İnanılır gibi değil ama maç başladığı anda TRT-1 yine şifreli yayına geçti. Devletin herkese açık olması gereken kanalı hiç utanmadan ve hiç sıkılmadın, ulusal bir konuda bile şifreli yayın yapıyordu. Nitekim maç bittiği anda yeniden normal yayına geçmişler! TRT bu utanmazlığın hesabını elbette veremez. ★★★ Futbol tantanasından, futbol palavralarından artık bıktık... Ve bıkmanın ötesinde fazlasıyla kanıksadık. Şimdi Türkiye’de özellikle kadınlarda voleybol coşkusunu yaşıyoruz. Ancak bu konuda karşımıza ilginç bir durum çıkarıldı. Birileri onlara “filenin sultanları’ adını taktı ve bu isim ne yazık ki yerleşti. Artık her görüşten medyamız onlardan öyle söz ediyor. Çok yanlış bir tanımlamadır. Adına sultan denilen kavram Osmanlı döneminde vardı. Onlar Saray’ın gözdeleri olan kadınlardı. Sonra çoğu yurt dışına gitti ve yaşamlarını büyük bir refah içerisinde oralarda sürdürdü. Türkiye Cumhuriyeti artık sultan barındırmıyor. Türkiye’de hiçbir sultan yok. Atatürk devrimleri onları piyasadan sildi. Sultan olmadığı gibi, padişah, halife, şehzade, veliaht vesaire gibi bütün kavramlar da tarihe karıştı ve yok olup gitti. ★★★ Ne demek yani filenin sultanları! Olimpiyatlara gitmeyi yeniden garantilemiş, dünya şampiyonu olmuş sporcularımız... Elimizde artık Türk kadınlarından oluşan muhteşem bir spor ekibi var. Demek ki işi ciddiye alınca biz bunu da başarıyoruz. Dünkü bütün gazetelere bakmanız mümkün olursa görün, bu başarı istisnasız bütün gazetelerin manşetlerini süslüyordu... Bir teki hariç!.. Sözüm ona dinci, şeriatçı bir paçavra! Ama bizim gazete dahil hemen hepsi sporcularımızdan ‘filenin sultanları’ diye söz ediyordu! Hayır efendim onlar ‘sultan’ falan değil... Mustafa Kemal Atatürk’ün kızlarıdır. Onlar O’nun sayesinde varlar, onun sayesinde daha nice zaferler kazanacaklar. Bize düşen görev ise onların her birine, federasyonlarına, kulüplerine, hocalarına, yöneticilerine ve sporcularına ayrı ayrı teşekkür etmektir. KK’nın kiralık amigoları Türkiye’de pek bilmediğimiz ve karşımıza sık çıkmayan yeni bir kavram oluştu. Cast ajanslar! Bunların görevi, isteyenlere sanatçı, oyuncu, figüran vesaire bulmak. İlgili kişi ve kuruluşlar personel eksiği olunca o ajanslara başvurup eleman istiyorlar. Örneğin film çeviriyorsunuz. Bir sahnede size 50 adet figüran gerekiyor. Bu durumda cast ajanslara başvurup personel açığınızı o yolla kapatıyorsunuz. Elbette parası karşılığında. Ajanslar örneğin sizden kelle başına 100 lira alıyor ve gönderdiği kişilere 70 lira ödeyip bu yolla para kazanıyor. ★★★ Dün gündeme ilginç bir haber düştü. BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik iyi bir haber yakalamış. CHP’nin şimdiki başkanı butlancı KK Pazar günü İstanbul’da bir kapalı salon toplantısı yapıp birilerine rozet takacak. Salonun boş kalacağını görmüşler ve çareyi bulmuşlar. Cast ajanslardan parası karşılığında üç saatliğine ‘alkışçı, tezahüratçı, şakşakçı, goygoycu’ elemanlar kiralamak. Gelen elemanlara kelle başına 950 lira ödenecek. Ajans bunlara eleman gönderiyor. Bu arkadaşlar rozet takma töreni boyunca alkışlıyor, bir çeşit amigoluk yapıyorlar. KK yönetimi onlara sık sık ‘daha hızlı bağırın’ diye uyarılarda bulunuyor. Haydi bakalım, Allah KK ve partisine daha nice başarılar ihsan etsin! Amin.