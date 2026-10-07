Sevgili okurlarım, Türkiye olarak belli konulara odaklandık. Başka konuların üzerine yeterince gidemiyoruz. Bu bizim, yani gazetecilerin hatası değil çünkü hangi memleket olduğu hiç fark etmez, sonuç böyle olurdu. Yolsuzluklar, vurgunlar, muhalif kesimlere yapılan baskılar, hukuksuzluk, adaletin yok edilmesi, cinayetler, belediye baskınları, haksız tutuklamalar, siyasi kavgalar, iktidar yalakalığı, ne ararsanız bizde bol miktarda var! Her sabah uyandığımızda karşımıza bunlar çıkıyor. Her sabah birbirimize endişeyle soruyoruz neler olduğunu. Bugün biraz da başka konulardan söz edeyim dedim. ★★★ Ankara’da yeni bir stadyum yapıldı ve bitmek üzere. Bizim geçmişten bu yana bir stadımız vardı. Adı 19 Mayıs Stadı. Eskimişti, başkent Ankara’ya layık bir yer değildi. Bunlar doğru. Günün birinde karar aldılar ve yenisini yapmaya giriştiler. Eskisi yıkıldı, yenisi bitmek üzere. Biliyorsunuz, bu iktidar çeşitli yerlerden Atatürk ve onunla bağlantılı sözcükleri yok etmenin ustasıdır ve bu konuda sabıkalıdır. Örneğin İstanbul’da koskoca Atatürk Havalimanı’nı baştan sona yıktılar ve başka bir yerde yenisini yaptılar. Amaçları belliydi. Dünyanın en önemli havalimanlarından biri sadece ve sadece Atatürk adını silmek için yıktılar ve yeni yapılanın adını İstanbul olarak değiştirdiler... Ve bunu gerçekleştirmek için bu memleketin yüz milyarlarca dolarını harcamaktan utanmadılar. Sadece o değil, çeşitli yerlerde yapılan spor tesislerinde de aynı marifeti sergilediler. Örneğin Eskişehir’deki Atatürk stadının adını Fethi Heper yaptılar. Şimdi son gelen haberlere göre yeniden yapılan 19 Mayıs stadının adı da değişecek ve bu iktidarın hoşuna gidecek bir isim konulacakmış. Recep Tayyip Erdoğan stadı gibi... 15 Temmuz stadı gibi! Yapsınlar bakalım eğer yapabilirlerse! VE TÜİK Türkiye’de enflasyon rakamlarını belirlemekte yükümlü olan bir kuruluş var, adı TÜİK... Milletin anasını ağlatan enflasyon rakamları resmi olarak bu TÜİK tarafından belirlenip açıklanır. Ama gelin görün ki gerçekler ortaya çıkmasın diye TÜİK bu konuda şike yapar. Örneğin aylık enflasyon rakamı yüksektir ama TÜİK ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifet yöntemiyle düşük gösterir. Amaç halkın gazını biraz olsun almaktır! Bunu yapmak bir devlet kuruluşuna yakışır mı? Ama bu iktidarın artık gözü dönmüş durumda. Yalanı dolanı görmeleri asla mümkün değil. Bizi kandırdıklarını zannederler ama aslında kendilerini kandırdıklarını bile bilmezler. PİJAMALI KADIN Yer Mersin... Diğer belediyelerde olduğu gibi Mersin’de de bir polis operasyonu yapılıyor. Savcılık Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’le birlikte bazı belediye yetkilileri için gözaltı kararı vermiş. Normal koşullarda bu durumda ne olur? Eğer aradığınız kişi bir kanun kaçağı falan değilse adresine tebligat gönderirsiniz. Eğer gelmezse o zaman evini basarsınız. Mersin’deki son görüntü şöyle... Polisler şafak vakti bir belediye yetkilisinin evine gidip kapıyı çalıyor. Hikayemiz işte bu aşamada başlıyor. Kapıyı gecenin o saatinde uykusundan fırlayan bir kadın açıyor. Kadın pijamalı. Görebildiğim kadarıyla üzerinde şort var. Polislerle konuşuyor ama biz işin sonrasını bilmiyoruz... Ve çok daha önemlisi, özel yaşama ait bu görüntüler kayda alınıyor hemen ardından medyaya servis ediliyor. Olacak iş değil yani... Basılan ev kimindi, kapıyı polislere açan kadın kimdi, bilemiyoruz. Devlet bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı, biraz ayıp oldu galiba! O DA ROZET TAKACAKMIŞ! CHP’den ezici bir çoğunlukla seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tıp doktoru ama gerçek bir dönek. Bir süreden beri ortalıkta sallanıp duruyor. Bu iktidara karşı zamanında en ağır sözlerle karşı çıktı, sonra CHP’den istifa etti, Recep Tayyip’in huzuruna kabul edildi! AKP rozetini yakasına Recep Tayyip takacakmış. Bu şahıs bir süre önce Ankara’da bizim gazeteye gelmişti. Saygı Öztürk’le birlikte kendisini biraz yoklamıştık! Ona sordum... “Sizden önceki başkan Tunç Soyer şimdi hapiste. Onu ziyaret ettiniz mi?” Yanıtı ilginçti: “Beni kabul etmiyor ki ziyaret edeyim!..” Şaşırmıştık. Bu şahıs hakkında bilimsel raporu tıp otoriteleri versin, benim dileğim AKP’ye hayırlı olmasıdır. İzmir gibi bir yerde mutlaka olur yani! Allah beterinden korusun. Amin.