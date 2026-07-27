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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde karşılaştığı Brezilya'yı 3-1'lik skorla devirerek bir kez daha kupanın sahibi oldu.

23-25'lik ilk seti kaybetsek de mücadeleyi bir an olsun bile bırakmadık. Ardından da zaten 25-23, 26-24 ve 25-21'lik setlerle fişi çektik. Skor 3-1 olsa da mücadele hep başa baştı. Ne zaman farkı açacak olsak Brezilya tutup çekti ve izleyenler için ortaya bir voleybol şöleni çıkmış oldu.

Milli takımın tartışmasız en büyük silahı olan Melissa Vargas 4 sette adeta ateş ederken özlenen günlerine döndü. Zaman zaman eleştirilirse de Hande Baladın finalde kendini iyiden iyiye bularak 19 sayıya ulaştı. Turnuva boyunca tutarlı bir performans sergileyen İlkin Aydın da 15 sayıyla iyi bir katkı verdi.

Santarelli, turnuvanın başından bu yana rotasyonu iyi kullandı. İlk ayakta fazla oynama şansı bulamayan oyuncularımıza kendini gösterme fırsatı verirken, turnuvanın devamında da kadroyu oldukça verimli kullandı İtalyan teknik adam.

DEVAMLILIK VE SABIR

Türkiye'de voleybol sevilen bir spor elbette. Ancak, örneğin futbol kadar göz önünde olmadığından (Milli maç dönemleri hariç) devamlılık ve sabır da daha ulaşılabilir oluyor.

Hoş Daniele Santarelli'nin 2023 yılında göreve gelmesinin ardından kupa ve madalyalara oldukça alıştık ancak bugüne gelene kadar şampiyonluk dışında alınan diğer sonuçlar başarılı başantrenörün varlığını dahi tartışmaya açtı.

Bunu yapanlar da dönemlik olarak voleybol tutkunu olanlardı büyük çoğunlukla elbet.

Velhasıl kelam, boş hamaset, 'adamcılık', takımcılık olmayınca başarı da geliyor bir şekilde. Sabır ve sürekliliğin önemini yine yeni yeniden gördük.

Milletler Ligi, sonunda şampiyonlukla birlikte, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası için bir hayli güzel antrenman oldu.