10 Temmuz’da 18 derece 50 dakika Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunay iş dünyası, kurumlar, resmi organizasyonlar, devletle ilgili işler açısından stresli bir zaman dilimine işaret ediyor. Dünya Astrolojisi branşında Oğlak burcu saydığımız bu konularla, çalışan kesimle, memurlarla, resmi dairelerle, devlet daireleriyle alakalıdır. Dolunay esnasında Güneş’in yer aldığı derece 18 Yengeç 50 dakikadır. Çok yakın yerleştiği 19 derece Yengeç finansal astrolojide kritik bir derecedir. Finansal krizlerle, borsa çöküşleriyle bağlantılıdır. Ay’ın maksimum güney deklinasyonda olması, doğal afetler, savaşlar veya finansal anlamda kritik gelişmeler gibi önemli dünya olaylarının bir işaretçisi olabilir.

OKÇUNUN SAĞLAM DURUŞU

Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunay Rukbat yıldızıyla hizalanıyor. Ookçunun duruşunun sembol niteliği açısından metanet ve güçle ilişkilendirilen bu yıldız (Brady) sabitlik, durağanlık, katılık ve kıpırdamaz durusuyla dayanıklılık, büyük güç ve katı bir inatçılığa sebep olabilir. Okçunun sağlam duruşuyla ilişkilendirilir. Sembolik açıdan ve Mars ile uyumlu açıdaki dolunay tarafından bakarak ele alırsak, inatla kuyruğu dik tutan ve mücadele eden liderler görebiliriz. Oğlak burcunda yeniaylar, dolunaylar, tutulmalar hükümetlerle ilgili değişimler ve önemli olayların işaretçisidir. Oğlak burcu kapsamına giren yerler arasında Hindistan da var. İran’ın bazı bölgeleri de Oğlak burcu kapsamına girer. Oğlak burcunun ikinci dekanı eski alimler tarafından “askerlerin ayaklanması, komşu ülkelere yapılan saldırılar, baskınlar, soygunlar, esaret ve yağmalama olaylarıyla ilişkilendirilmiş. (Referans: İngiliz astrologlar Lilly ve Raphael)

İRAN ÜZERİNE İZ DÜŞÜYOR!

10 Temmuz’da Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunayın meridyen ile çakıştığı eksen İran üzerine iz düşüyor. Dolayısıyla o bölgede yönetim, yöneticilerle ilgili konularda önemli gelişmelere, kararlara işaret ediyor. Mars ile açılar yapan dolunay derecesi, savaş atmosferini yeniden tetikleyecek gelişmelere işaret ediyor olabilir. Tabii dünya piyasaları açısından bunun bazı olumsuz yansımaları da olabilir.

FİNANSAL PİYASALARA DİKKAT!

Oğlak dolunayı FED astroloji haritasını, New York Borsası astroloji haritasını tetikliyor. Haliyle, finansal piyasalarda çalkantıya işaret ediyor olabilir. Altın astroloji haritası üzerinde de etkili olacağına göre, altın fiyatlarında yeniden bir yükselişe de işaret ediyor olabilir. Uranüs’ün İkizler burcuna geçişi esnasında Ay ve Venüs’ün karşıt açıda olması da finansal anlamda değişimlerin işaretçisi olarak görülebilir.

YENİ BİR DEVİR BAŞLIYOR!

7 Temmuz’da büyük değişimlerin, yeniliklerin gezegeni Uranüs İkizler burcuna geçiyor! Değişimin gezegeni olarak nitelendirdiğimiz Uranüs, açı yaptığı gezegeni adeta elektriklendirir, sarsar ve değişime iter. Bu gezegenin doğal nitelikleriyle ilgili algıda değişikliklere sebep olur. Eskiye ait olan algıları sarsar. Sürprizler, devrimler, isyanlar, teknolojik gelişmelerle ilişkilendirilen Uranüs 7 Temmuz-8 Kasım tarihleri arasında İkizler burcunda seyredecek. Uranüs’ün Zodyak Burçlar Kuşağı’ndaki bir turu yaklaşık 84 yıl alır. Bu süreçte Uranüs’ün her bir burca uğraması 84 yılda bir olur ve bu burçta yaklaşık 7 yıl kalır. 2025 yılında 7 Temmuz-8 Kasım arasındaki tarihlerde İkizler burcunda seyredecek Uranüs, 2026 yılının 26 Nisan’ında tamamen İkizler burcuna geçecek ve takip eden yaklaşık yedi yıl boyunca bu burçta seyredecek.

BÜYÜK GELİŞMELER GÖRECEĞİZ

Uranüs yeniliklerle, keşif ve icatlarla, teknolojiyle, elektronikle, televizyon ve radyo yayınlarıyla, internet, kablosuz iletişim, yüksek frekanslı iletişimle alakalıdır. Programcılık, iletişimcilik, yazarlık, ofis yöneticiliği ve seyahat acenteliği, web tasarımcılığı ve internet üzerinden satış, pazarlamacılık ve reklamcılık gibi işler, muhabirlik, gazetecilik, bilgi danışmanlığı, medya ve iletişimle, taşımacılıkla ilgili işler İkizler burcuyla ilintilidir. Tanıtım ve pazarlama, eğitim, taşımacılık, iletişim, komşu ülkelerle ilişkiler bu burcun kapsamına girer. Radyo ve televizyon programları, dergiler, kitaplar, seyahatle ilgili kurumlar örneğin seyahat acenteleri, iç turizm, dil okulları, öğretmenler, öğrenciler, yazarlar, seyahat acenteleri İkizler burcu yönetimindedir. Dolayısıyla saydığımız bu alanlarda önemli gelişmeler 2025 yılında başlayacak, 2033 yılına kadar artarak devam edecek.

Uranüs’ün geçiş yapacağı İkizler burcu iletişim kurmak, konuşmak, yazmakla, entelektüel ve zihinsel faaliyetlerle alakalıdır. Yazılı belgeler, kitaplar, mesajlar, medya ve sosyal medya İkizler burcu kapsamındadır. Böylesi dönemlerde zihinsel faaliyetlerde arış görülür.

BÖLGESEL SINIRLAR DEĞİŞECEK!

Uranüs toplum kurallarını hiçe sayan kişilerle, radikal gruplarla, isyancı gruplarla, aşırı uçlarla, anarşistlerle, ayaklanmalarla, ihtilallerle ilişkilendirilir. İkizler burcu yakın çevre ve komşularla alakalıdır. Uranüs İkizler burcunda seyrederken daha ziyade bölgesel savaşlar, komşular arası savaşlar, iç savaşlar ve kargaşalar görülmüş. İçinde bulunduğumuz dönemde bölgesel sınırların değişimine şahit olabiliriz

1. DÜNYA SAVAŞI’NDA İKİZLER BURCUNDAYDI

Uranüs’ün İkizler burcundan son geçişi 1942-1949 yılları arasında olmuştu. II. Dünya Savaşı’nın yaşandığı zamana denk gelen o dönemde dünya yeni bölgelere ve topraklara bölünmüştü. 1945’te savaşın sona ermesiyle birlikte, yeni dünya düzeni oluşuyordu. Avrupa’da sınırların değişmesi dönemiydi. Almanya ve Avusturya bölgelere ayrılmıştı. O dönemde Sovyet Rusya, Avrupa ülkeleri için tehdit oluşturuyordu. 1947 yılının ilk yarısında Amerika, Sovyet tehdidine maruz kalan ülkeleri destekleme ve güçlendirme kararı alarak Truman Doktrini’ni ve Marshall Planı’nı ortaya atmıştı. Amerika’nın Truman Doktrinine ve Marshall Planına karşı Sovyet Rusya, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya’nın yanı sıra, Fransa ve İtalya’nın komünist partilerinin liderleri 5 Ekim 1947’de Komünist informasyon bürosunu kurmuştu. 16 Nisan 1948’de 16 Avrupa ülkesi Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı’nı kurmuştu.

İKİ KUTUPLU DÜNYA

Tüm bunlar, İkinci Dünya Savaşı’nın “gerçek galipleri” sayılabilecek ABD ve SSCB’nin liderliğinde, biri “Batı Bloku”, diğeri “Doğu Bloku” olmak üzere iki kampa ayrılmış, temel özelliği ideolojik ayrılığa dayalı olan iki kutuplu dünyanın oluşumunu beraberinde getiriyordu. Uranüs’ün seyrettiği İkizler burcu çift vücutlu burçlardan biridir ve ikiliği temsil eder. 1941-1948 yılları arasındaki Uranüs İkizler geçişinde oluşan bu iki kutuplu dünya, içinde bulunduğumuz dönemde de devam etmektedir aslında. 2025-2033 yılları arasındaki dönemde Doğu ve Batı arasındaki iplerin daha da gerilmesi, daha büyük bir savaş patlak vermesi en kötü senaryo olarak karşımızda durmaktadır.

İSRAİL’E DİKKAT!

Yörüngesi en uzak olan Plüton’un Kova burcunda olduğu bazı dönemlerde Uranüs’ün İkizler burcunda ve Neptün’ün Koç burcunda seyrettiğini görüyoruz. Zamanımızda da böyle olacağı ve benzetmeler yoluyla daha isabetli öngörüler yapabileceğimiz için, bahsettiğimiz bu tarihlere dikkat kesiliyoruz. Plüton’un Kova, Neptün’ün Koç, Uranüs’ün İkizler burcunda seyrettiği dönemleri araştırdığımızda, MÖ 1406-1403 arasına denk geldiğini görüyoruz. İsraillilerin Kenan’a geçtiği gün olarak MÖ 28 Nisan 1406 tarihini belirlenmiştir (Yeşu 4:19). Dar anlamda Lübnan, Filistin ve İsrail ile sınırlandırılabilen Levant, Osmanlı dönemindeki karşılığıyla Bilâdü’ş-Şâm, yani Şam Vilayeti’dir, bu da Şam kenti ve yakın Akdeniz kıyısındaki beldeleri içerir. İçinden geçmekte olduğumuz süreçte İsrail’in Orta Doğu’daki emelleri yönünde hareket ettiğini ve ABD’den de destek aldığını görüyoruz. Geçmişin tekrarlarını tahmin etmek için yararlandığımız astroloji haritaları İsrail konusunda bizi uyarmakta. Önümüzdeki yakın dönemin neler getireceğini hep birlikte göreceğiz. Ama yakın süreçte gerçekleşecek gezegen geçişleri bize dini inançlarla bağlantılı, din savaşlarına atıfta bulunan aksiyonlarla dolu olacak bir sürece doğru ilerlediğimizi düşündürmektedir.

URANÜS İKİZLER BURCUNDAYKEN DOĞACAK ÇOCUKLAR

Uranüs İkizler burcundayken doğacak çocukların sıra dışı fikirlere sahip olması ve yeni iletişim metotları ile ilgilenmeleri beklenir. Soyut düşüncelere eğilimleri fazla olabilir ve bu yüzden yaşamın pratik gereksinimleri ile baş etmekte zorluk yaşayabilirler. Fakat, Uranüs’ün İkizler burcunda güçlü bir konumda olması zekiliği, yaratıcı yetenekleri, makine ve elektronik aparatların tasarımını kavrama becerisi verir. Bazı kişiler devrimsel fikirlerle ve yaşama yeni yaklaşımlarda bulunmayla da güçlü bir ilgi gösterirler. Yeni iletişim biçimlerine odaklanabilirler. Orijinal ve yaratıcı fikirlerle adlarından söz ettirebilirler. Öğrenme, düşünme ve iletişim kurma tarzı kendine özgü ve sıra dışı olacaktır. Geleneksel iletişim tarzlarından hoşlanmaz. Olumsuz açıdan; fikirleri ütopik ve tuhaf olabilir, uygulanabilir olmayabilir. Olumlu açıdan; tüm öğretilere ve iletişim tarzlarına karşı objektif ve hümanist bir yaklaşım içinde olacaktır.

6 VE 7 TEMMUZ’U KULLANIN!

İlişkiler gezegeni Venüs’ün Satürn, Neptün ve Plüton ile uyumlu açılarının olumlu etkilerini deneyimleyeceğimiz 5-7 Temmuz tarihleri arasında özel ilişkilerimizde güzel gelişmeler kaydedebiliriz. Sosyalleşmek açısından da değerlendirebileceğimiz, tanışacağımız veya zaten tanıdığımız kişiler vesilesiyle yeni birtakım iş fırsatları da yakalayabileceğimiz bu zaman dilimini iyi kullanalım.

UZUN VADELİ PLANLAR

Sorumluluklar gezegeni Satürn 13 Temmuz’da gerilemesine başlıyor (Retro). Plüton ve Neptün’den sonra Satürn’ün de gerilemeye başlayacak olması, uzun vadeli planlarımızı bir müddet için ertelemek durumunda kalacağımızı gösteriyor. Özellikle de haritamızda Koç burcunun denk düştüğü evin konularında yavaşlamamız, hatta geri adım atmamız, bazı şeyleri ertelememiz gerekebilir.

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneşmerkezli gezegen geometrisine baktığımızda 8 Temmuz’a kadarki süreçte ilginç gezegen açılarına şahit oluyoruz. Merkür-Uranüs karşıtlığının çok etkili olacağı önümüzdeki günler jeomanyetik alanda önemli çalkantılara, sismik aktivitede artışa, büyük depremlere işaret ediyor olabilir. Merkür-Uranüs karşıtlığı 7 Temmuz’da kesinleşirken, kavuşuma ilerleyen Venüs ve Satürn’ün tam hizalanacağı 9 Temmuz civarında da denizler, sularla ilgili afetlere, deniz depremlerine şahit olabiliriz.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi günü yenilik ve değişim gezegeni Uranüs İkizler burcuna geçiyor. Yeni bir devir başlıyor! İlişkiler açısından verimli bir zaman dilimindeyiz. Başkaları üzerinde güçlü etkiler yaratabilir, ilişkilerde güzel gelişmeler kaydedebiliriz. Kişisel bakım ve alışverişler açısından da bugünü kullanabiliriz.

Salı günü kadersel yön değişikliklerine açık olacağız. Gün boyunca Ay’ın herhangi bir gezegenle kesinleşecek bir temel açısı olmayacağından, boşlukta olacak. Bir şeyleri netleştirmek ve karara bağlamak zor olabilir bugün.

Çarşamba gününün ilk yarısında bazı şeyleri netleştirmekte zorlanabiliriz. Dağılma ve çözülme, toparlanmakta zorlanma gibi durumlar devrede olacak. Para piyasaları, alışverişler, iş dünyası ve kurumlar açısından hayli stresli bir günde olacağımızı söyleyebiliriz.

Perşembe gününün ilk yarısında güç ve efor gerektiren işlere girişebiliriz. Cesaretimizi dengeli ve doğru bir şekilde ortaya koyarsak, içinde bulunduğumuz işlerde yönlendirici olabiliriz. Liderlik edebiliriz. Dolunayın zirve noktasına vardığımız akşam saatleri zıtlaşmalara, iddialaşmalara açık gözüküyor.

Cuma günü para ve finans piyasasında, iş camiası ve kurumsal hayatla ilgili konularda belirsizliklerle ya da stresli gelişmelerle karşılaşabiliriz. Akşam saatlerinde ise günün stresini atmak için biraz rutin dışına çıkabiliriz. Hayatımıza renk katacak farklı mekanlarda bulunabilir, sosyal ilişkilerde güzel gelişmeler kaydedebiliriz.

Cumartesi gününün ilk yarısı ilişkiler açısından çok verimli, değerlendirebiliriz. Kişisel bakım, güzelleştirme, dekorasyon işlerine girişebiliriz. Akşam saatlerinde ise uzlaşmazlıklara, tartışmalara açık bir zaman dilimindeyiz, farkında olalım!

Pazar günü sorumluluklar ve organize etmemiz gereken işleri temsil eden Satürn Koç burcunda gerilemeye başlıyor. Uzun dönemli projelerimizde bazı ertelemeler olabilir. Planlarımızı gözden geçirmek ve üzerinden bir daha geçmek durumunda kalabiliriz.