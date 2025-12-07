Gerek yermerkezli gerekse güneşmerkezli olarak baktığımızda, zorlu açıların bir araya geleceği bir haftaya ilerlediğimizi görüyoruz. Astrolojide “kötücüller” olarak nitelendirilen ve problemleri, stresleri işaret eden Satürn ve Mars arasındaki dik açıyı deneyimleyeceğiz. Etkileri bir müddet öncesinden devreye giren bu açı 9 Aralık’ta kesinleşiyor ve birkaç gün sonrasına kadar da çok etkili olacak. Aşağıda haritasını görmektesiniz.

GÜNEŞMERKEZLİ AÇI DA AYNI GÜNDE!

İlginç olarak, güneşmerkezli olarak da Mars-Satürn karesi 9 Aralık’ta gerçekleşecek. Yani, her iki bakış açısıyla da aynı açının kesinleşmesi aynı güne denk geliyor. Bu her zaman olan bir şey değil. Ama mademki böyle, dikkatimizi çekmeli! Üstelik güneşmerkezli olarak Mars-Neptün karesi de 9 Aralık’a denk geliyor. Yermerkezli olarak bu açının kesinleşmesi ise biraz daha zaman alacak, 14 Aralık’ta kesinleşecek. Güneşmerkezli gezegen açıları, özellikle önemli dünya olaylarını ve ekonomik değişimleri tespit etmek açısından çok yararlı olur. Satürn ve Mars arasındaki uyumsuz açılar, ekonomik streslere

9-11 ARALIK TARİHLERİ ARASINA DİKKAT!

Güneşmerkezli ve yermerkezli bakışla 9 Aralık’ta kesinleşecek Mars-Satürn karesine ilaveten, 10 Aralık’ta Merkür-Uranüs karşıtlığı da kesinleşecek ve Venüs’ün Ay Düğümleriyle dik açıları da 11 Aralık’ta kesinleşecek. Güneşmerkezli bakışla Koç burcunun ilk derecesinde Satürn-Neptün kavuşumu 11 Aralık’ta kesinleşecek. Öyleyse 9-11 Aralık tarihleri arasına özellikle dikkat etmek gerekiyor. İletişim ve haberleşmede, internette bazı kesintiler olabilir. Buna bağlı olarak piyasalar sarsılabilir. Belirsizlik yüzünden kaos çıkabilir.

SAVAŞ KIZIŞIYOR!

Uğursuzlar ya da kötücüller olarak tanımlanan Satürn ve Mars arasındaki zorlu açılar gözü kara rekabet, kavga, şiddet, terör, savaş göstergesidir. Kare açıda karşılıklı restleşmeler, tehditler artar. Otoriteye karşı duruş, isyan, ayaklanmalar vardır. Darbeler görülür. Askeri ve polisiye olaylar artar. Sınır dışında (hareket eden Mars Yay burcunda olduğundan, uluslararası tartışmalar alevlenecektir. Satürn Balık burcunda olduğundan, denizlerde dalaşma, savaş atmosferi yaratacak gelişmeler olasıdır. Donanmalar hareketlidir. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi, denizden saldırılar, gemilere saldırılar devam edebilir. Rusya-Ukrayna savaşını daha da tetikleyecek gelişmeler yaşanabilir.

HANGİ BÖLGELER

Mars ve Satürn arasındaki dik açının kesinleşme anı haritasını dünya atlası üzerine yansıttığımızda, Güney Amerika civarına iz düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla hemen aklımıza topun ağzında olan Venezuela ve ABD’nin kara veya hava saldırısı olasılığı geliyor. Ayrıca Kolombiya da tabii ki. Ve mültecilerle ilgili gelişmeler yüzünden Meksika sınırında ipler gerilebilir. Avrupa tarafına baktığımızda ise, Mars-Satürn karesinin çakıştığı bölgenin İngiltere Fransa, İspanya gibi ülkelere yakın iz düştüğünü görüyoruz. Neptün/DSC hattının iz düştüğü Marmara ve Ege bölgesinde deprem olasılığı daha fazla, temkinli olmakta fayda var. Mars/Satürn karesinin hattı da buraya yakın düşüyor ve askeri açıdan da denizlerde tansiyonun yükseleceğini düşündürüyor. Dikkat çeken bölgeler: Baltık denizi, Akdeniz olarak görülüyor. Karadeniz’e ve Ege’ye de nispeten yakın bu hatlar, bu bölgelerde de denizden saldırıların devam etmesi ihtimalini düşündürüyor.

13-14 ARALIK’A KADAR UZANIYOR

Güneşmerkezli bakışla Merkür’ün Satürn-Neptün kavuşumunun tetikleneceği tarih ise 13 Ağustos olacak. Yermerkezli bakışla Mars-Neptün karesinin kesinleşmesi 14 Aralık’ta olacak. Bu tarih civarında piyasalarda türbülansa, manipülasyona, yanılgılara, yanıltılmaya, ayrıca hecklenmeye, soygunlara, dolandırıcılıklara daha fazla açık olacağız. Temkinli olalım! Alışverişlerde dikkat edelim.

NELERE DİKLAT ETMELİYİZ?

Tüm bu açıların aynı döneme toplanması bize önümüzdeki haftanın çalkantılı olacağını gösteriyor. Politik belirsizlikler, yönetici figürlerinin alacağı yanlış kararlar ya da istikrarsız hareketler, zaten bir müddettir olumsuz etkilenen piyasalarda daha da fazla karmaşaya sebep olabilir. Doğal afetler açısından da dikkat çekici, yıkıcı depremlere açık bir zaman dilimindeyiz. Farkında olalım!

DOĞAL AFETLER

Özellikle depremler açısından dikkat çekici, stresli bir zaman dilimindeyiz. Gerek yermerkezli gerekse güneşmerkezli dik açıları ve karşıt açıların yoğun olduğu ve depremle ilişkilendirilen gezegenlerin bu açıları yaptığı zamanlardayız. 5 Aralık’ta gerçekleşecek dolunay esnasında yermerkezli Merkür-Uranüs karşıtlığı da aktif iken, güneşmerkezli Merkür-Uranüs karesi de etkili olacak. Uyarıcı, tetikleyici olabilir. 8 Aralık’tan 14 Aralık’a kadar uzanan süreçte büyük depremler olasıdır. 8 Aralık’ta Güneşmerkezli Venüs-Uranüs karşıtlığı etkili sismik aktivite veya deprem fırtınası işaretçisi olabilir. 9 Aralık’ta kesinleşecek Mars ve Satürn arasındaki güneşmerkezli kavuşum, kare, karşıt açılar etkili depremlerle ilişkili gözükmektedir. 10 Aralık’ta Neptün’ün direkt harekete dönmek üzere durağanlaşması da aldığı açılar da işin içerisine katılırsa, deniz depremleri veya kıyı bölgelerinde depremler yaşanması olasılığı artıyor. Bulunduğumuz bölgede Marmara ve Ege dikkat çekiyor, zira 5 Aralık dolunayının coğrafi haritasında Neptün/DSC hattı bu bölgelerden geçiyor. Ve takip eden iki hafta boyunca bu harita geçerli olacak. Güneşmerkezli astrolojide Merkür tetikleyici gezegendir. Satürn ve Neptün’ü tetikleyeceği 13 Aralık civarında deniz depremleri veya su altı yanardağları tetiklenebilir. 14 Aralık’ta yermerkezli Mars-Neptün karesi kesinleşecek.

MANEVİYAT YÜKSELİYOR

11 Aralık Perşembe günü gökyüzünde olumlu bir açı da kesinleşiyor. Merkür-Neptün arasındaki uyumlu üçgen açı manevi konularla çalışmalar yapmak, başkalarına zaman ayırmak, yardım elini uzatmak, duygulara dokunan konuşmalar yapmak açısından da gayet uygun gözüküyor. Zihni boşaltacak çalışmalar yapabilir ya da en azından sakin bir yerlerde biraz vakit geçirerek rahatlayabiliriz. Değerlendirebiliriz.

ETKİLİ KONUŞMALAR İÇİN

Merkür ve Plüton arasındaki olumlu açının kesinleşeceği 13 Aralık Cumartesi gününü başkaları üzerinde etki yaratmasını istediğimiz konuşmaları yapmak için kullanabiliriz. Örneğin önemli konuşmaları bugüne koyabiliriz.

KENDİNİZİ ŞİFALANDIRIN!

Bir taraftan Mars ve Neptün arasındaki karmaşık Mars-Neptün karesi kesinleşirken, Güneş ve Kiron arasındaki olumlu üçgen açının etkili olacağı 14 Aralık Pazar günü kendimizi şifalandırmak için güzel bir fırsat sunuyor.

BAĞIŞIKLIĞINIZI YÜKSELTİN!

Mars-Neptün karesinin etkili olacağı haftanın genelinde bağışıklığımızı düşürecek yiyecek ve içeceklerden ve faaliyetlerden uzak durmamız yerinde olur. Salgın hastalıklara yakalanma riskimiz daha fazla olabilir, farkında olalım!

GÜNEŞTE NELER OLUYOR?

1 Aralık Pazartesi Güneş lekesi kompleksi 4294-4296, X sınıfı güneş parlamaları için enerji barındıran bir ‘beta-gama-delta’ manyetik alanına sahip. 3 Aralık’ta 177 olan güneş lekesi sayısı 4 Aralık itibariyle 227’ye çıktı. www.spaceweather.com Hızlı yükselişler beraberinde hızlı gelişen dünya olaylarını da getiriyor. Bu bazen sismik aktiviteye, bazen uluslararası ilişkilere, bezen de finansal piyasalara yansıyor.

8 Aralık Pazartesi gününe geçişte henüz Yengeç burcunda ilerleyen Ay, Uranüs ve Neptün’le uyumlu açısının ardından çok kısa bir müddet boşluğa giriyor ve saat 05.47’de Aslan burcuna geçiyor. Kendimizi göstermemiz ve yönetme becerimizi ortaya koymamız gereken bir günde olacağız. Ay-Plüton karşıtlığının etkili olduğu sabah saatlerinde güç ve ego çekişmelerine açık olabiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde Ay-Venüs arasındaki uyumlu açının etkileri devreye girecek, dolayısıyla ilişkiler anlamında daha verimli bir zaman diliminde olacağız. Öte yandan, Mars ve Satürn arasındaki dik açı bugünden itibaren çok etkili ve yarın kesinleşiyor. Bu, özellikle para piyasalarına dikkat çekerken, savaşla ilgili atmosferin daha da gerginleşebileceğini ve askeri konulardaki risklerin artmaya başlayacağını gösteriyor.

9 Aralık Salı günü boyunca Ay Aslan burcunda ilerliyor. Yöneticilerle ilgili konular ön planda. Ay ve Güneş arasındaki uyumlu açının etkili olduğu günün ilk yarısı, yönetme becerimizi daha aktif bir şekilde ortaya koyabileceğimizi gösteriyor. Ay ve Kiron arasındaki uyumlu üçgen açının etkili olduğu günün ikinci yarısında, sağlık ve şifayla ilgili girişimler yapabiliriz. Öte yandan, bu haftanın en zorlu açısı, uğursuzlar olarak tanımlanan Mars ve Satürn arasındaki dik açı bugün kesinleşiyor. Dolayısıyla pek çok iş ve girişim açısından riskli bir zaman dilimindeyiz. Sakarlıklara, kazalara açık olabiliriz. Kavgalı gürültülü ortamlardan uzak durmamızda ve mümkün mertebe belalı şeylere bulaşmamamızda fayda var. Öte yandan yine para piyasalarıyla ilgili dikkatli olmamız gereken bir zaman dilimindeyiz.

10 Aralık Çarşamba gününün ilk yarısında, henüz Aslan burcunda ilerleyen Ay’ın, Mars’la uyumlu açısının ardından Merkür ve Uranüs’le dik açıların etkileri devreye giriyor. Dolayısıyla haftanın çok kritik bir günündeyiz, zira bugün Merkür-Uranüs arasındaki karşıt açı da kesinleşiyor. İletişim kesintileri, internetle ilgili sorunlar, ulaşım ile ilgili sıkıntılar, alışverişler ve ticaretle ilgili sorunlar olasıdır. Kripto paralara dikkat! Piyasada çalkantı oluşabilir. Ve aynı zamanda sismik açıdan da risklerin devrede olduğu bir zaman dilimindeyiz. 07.56 ile 10.19 saatleri arasında Ay boşlukta ilerliyor ve 10:19’da Başak burcuna geçiyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplamak gereken ve dikkatli hareket etmek gereken bir gündeyiz. Neptün bugün durağanlaşıyor ve direkt harekete geçmeye hazırlanıyor. Neptün Balık burcunda bu hareketini son derecesinde yaptığı için anaretik ve kritik bir derecede olduğundan dolayı, bu da sıkıntılara işaret edebilir, özellikle denizler ve deniz depremleriyle ilgili konularda risklerin devreye girebileceği bir zaman dilimi.

11 Aralık Perşembe günü boyunca Ay Başak burcunda ilerliyor. Venüs’ün Ay Düğümleriyle zorlu açısı sabah saatlerinde Ay tarafından da tetikleniyor. İlişkiler açısından çok dikkatli olmak gereken bir zaman dilimindeyiz ve barışı bozan bazı gelişmelere de açık olabiliriz. Yani bölgesel anlamda savaş gibi risklerin çok daha fazla artabileceği açıklamaların bu yönde olabileceği bir gündeyiz. Zira Güneş merkezli olarak Satürn ve Neptün Koç burcunun 0 derecesinde bugün tam olarak kavuşuyorlar. Piyasalarda kaosa işaret edebilir, internet yayıncılık alanında sıkıntılara, çözülmelere işaret edebilir. Sabah saatlerinde özellikle dedikodudan, gıybetten uzak durmamızda fayda var. Akşam saatlerinde yine ilişkiler açısından gergin bir zaman diliminde olacağız, ama bugünün tek olumlu açısı, Merkür ve Neptün arasındaki uyumlu üçgen açı. En azından zihnimizi rahatlatacak çalışmalar yapmak ve karşılıklı birbirimizi anlayacağımız kişilerle, onların duygularına dokunan konuşmalar yapmak, aynı zamanda manevi, ruhsal çalışmalar yapmak için uygun bir günde olduğumuzu gösteriyor.

12 Aralık Cuma gününün büyük çoğunluğunda Ay Başak burcunda ilerliyor ve sabah saatlerinde Jüpiter’le uyumlu açısı etkili, erken saatleri değerlendirebiliriz. Ama sabahın ilerleyen saatlerinden itibaren Ay’ın Mars ve Satürn arasındaki dik açıyı çalıştırdığı zaman diliminde, özellikle öğle öncesinde, hayli gergin bir atmosfer var. Para piyasalarına dikkat! Askeri konular, polisiye konular öne çıkabilir. Stresler devrede olabilir. Bu açının ardından Ay Uranüs’le uyumlu açı yapsa da Neptün’le karşıt açıya ilerliyor. Dolayısıyla kaotik, karmaşık bir atmosfer oluşabilir. Dolandırıcılara ve yanıltılmaya dikkat! 17.50’de boşluğa giren Ay, 19.03’te Terazi burcuna geçiyor. Ay’ın Merkür ve Plüton’la uyumlu açılarının etkili olacağı akşam saatleri, ikna edici konuşmalar yapmak, sevdiğimiz insanlarla bir araya gelmek, iletişimsel anlamda daha aktif olmak, eğitim, ulaşım ile ilgili konular açısından daha uygun gözüküyor.

13 Aralık Cumartesi günü boyunca Ay Terazi burcunda ilerliyor. Haftanın en verimli günündeyiz diyebiliriz. Bugün Ay’ın kesinleşen bir açısı yok. Ama akşam saatlerinde Ay-Venüs arasındaki uyumlu açı, sosyalleşmek, sevdiğimiz insanlarla bir araya gelmek için uygun bir zaman dilimine işaret ediyor. Gün genelinde etkili olan Merkür ve Plüton arasındaki uyumlu açı, etki yaratmak istediğimiz konuşmaları yapmak için uygun bir günde olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla toplantıları, sosyalleşmeyi bugüne alabiliriz.

14 Aralık Pazar günü boyunca Ay Terazi burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde henüz Ay-Venüs arasındaki uyumlu açı etkili. Güne ilişkiler açısından verimli başlayabiliriz ve Güneş ve Kiron arasındaki uyumlu açı da etkili olduğundan dolayı hem kendimizi hem de etrafımızdaki insanları şifalandırmak için güzel bir enerji atmosferi oluşmuş oluyor. Ay’ın Güneş’le uyumlu açısının etkili olduğu özellikle öğleden sonraki saatlerde bu daha da baskın bir şekilde devrede olacak. İlişkiler açısından öğleden sonraki saatler daha verimli. Ama Ay ve Jüpiter arasında dik açının etkili olduğu akşam saatleri ve sonrasında gereksiz harcamalardan, müsriflikten ve abartılı duygusal çıkışlardan uzak durmamızda fayda var.