Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik sıkıntısını yaşıyor. Halkın büyük çoğunluğu yoksullukla boğuşurken, her sabah iç karartan gündemlere uyanmaya devam ediyoruz. Artık sokak da iktidarın ne yapıp edip önümüzdeki seçimi kazanıp iktidar olmaktan başka birşeye odaklanmadığının farkında. İktidar, halkta karşılığı kalmadığı için, yargıyı kullanarak kemiksiz et misali, bir muhalefet yaratma gayesinde. Yapılması gereken de, ana muhalefet partisi CHP’yi parçalamak. Nasıl parçalanacak? Butlan diriltilip, aportta bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu’nu görevlendirmek. İktidar bundan çok umutluydu ama içtenlikle söylemeliyim ki bu iş tutmadı ve ellerinde patladı !!!

İktidar, devamlı yükselen enflasyon tehdidini ve Ortadoğu’da kaynayan kazanı geride bırakıp ,45 milyon kişinin katili Öcalan için ne yapalım da bir statü verip serbest bırakalımın peşinde. TBMM tatile girmeden acilen yasa çıkarma uğraşındalar.

Ülkemi yönetenler, bu uğraşlar emperyal oyunlara gelmekten başka bir şey değildir. Ne olur anlayalım artık.

Sayın Bahçeli’nin, MHP Genel Başkanı olduğundan (39 yıl) bu güne, siyasi bir parti olarak iktidar olalım dediğini duyan var mı?

Geçmişte gel Başbakan ol dediler kabul etti mi?

Bir gün olsun ülkenin sıkıntılarını mesele edip anlattı mı?

Şu anda iktidar ortağı olarak bir sorumluluğu var mı?

Seçimlerde siyasi propaganda için son yıllarda birkaç meydan konuşması dışında herhangi bir toplantı yaptı mı?

Ne yaptı? Türkiye’de bu konuyu en son gündeme getirecek kişi olarak “Önder Apo’ya” statü verelim dedi. “ Kan dursun analar ağlamasın”. Soru şu; Madem bunu söyliyorsun da, sormazlar mı 30 yıldır neredeydin diye? Bugun mü aklınıza geldi?

Bu ülkede hiç kimse terörün bitmesinin karşısında durmaz. Herkes, gönülden anaların ağlaması bitsin ister. Ancak, bebek, kadın, yaşlı demeden öldürme emrini veren bir katile bu serbestlik verilmesininin şehit analarına hesabını veremezsiniz. Bu çıkarılacak kanun, gelecekte Türkiye’nin başına daha büyük belalar açacaktır. Başlangıçta neydi, “silahlar bırakılcaktı”. Bırakıldı mı, hayır. Terör bitecek, hiçbir koşul ileri sürülmeyecekti. Ne oldu? Her gün yeni yeni istekler sıralanıyor.

Kürt sorunu, Kürt sorunu diye ortaya çıkıp yaygara yapanların şu an da tek istekleri “Öcalan özgür olsun.” Kürtlerin sorunları umurlarında bile değil. Ayrıca Kürt sorunu diye bir sorun var demek abesle iştigal.

Bir Kürt kökenli yurttaş, bana bir yazı göndermiş. Lütfen bunu sayfanızda yazın, ben size gönderdiğim yazıyı sosyal medyaya da paylaşacağım, diyor.

Mektubun sahibi Kürt kökenli yurttaş , kimliğim yok diyen Sayın Ahmet Türk’e soruyor !!

Kimliğim yok diyen Sayın Türk, ülkenin yurttaşı olarak binlerce dönüm araziniz var,

Kimliğiniz olduğu için elinizde tapu var,

Kimliğiniz olduğu için milletvekilliği yaptınız,

Kimliğiniz olduğu için emekli oldunuz,

Kimliğiniz olduğu için emekli milletvekili maaşı alıyorsunuz,

Kimliğiniz olduğu için diplomatik pasaportunuz var,

Kimliğiniz olduğu için oy kullanıyorsunuz,

Kimliğiniz olduğu için seçme seçilme hakıkınız var,

Kimliğiniz olduğu için Belediye Başkanlığı yaptınız,

Kimliğiniz olduğu için, komşu Suriye’de Beşar Esad döneminde Kürt kökenli yurttaşlarının nüfus kağıdı bile yoktu ve yurtdışı çıkışları yasaktı.

Kimliğiniz olduğu için TC’nin tüm hastanelerinde tedavi olabiliyorsunuz,

Kimliğiniz olduğu için Ankara’da veya başka bir ilde serbestçe dolaşıyorsunuz.

Kürtçe yayın yapan bir TV kanalı var,

Kürt kökenli yurttaş olarak benim şu anda arkamda bayrağım ve devletim olduğu için Katil Siyonistler Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmişken, Allah’a şükür vatanımda güvendeyim ve bana dokunamıyorlar. Ben, Türk kökenli kardeşlerimin sahip olduğu tüm haklara sahibim. Devletin Türk yurttaşlara verdiği tüm imkanları ben de kullanabiliyorum.

Birlikte kan akıtıp bedel ödediğimiz devletimizin değerini bilip Allah’a şükredelim.

Sayın Ahmet Türk, Kürt sorunu benim diyorsunuz da, yanlış anlamayın Kürt kökenli bir yuttaş olarak da benim sorunum sen ve senin gibi düşünenlerdir.

Sayın Ahmet Türk; şimdi soruyorum “ NEYİMİZ EKSİK”.alıntı

SON SÖZ: Önce Irak’ı işgal edecekler, sonra Suriye’ye yerleşecekler, ardından İran’a saldıracaklar, asıl hedef Türkiye’dir. NECMETTİN ERBAKAN