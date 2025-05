Galatasaray’ın Yenikapı şampiyonluk kutlamaları son dönemin görüp görebileceğiniz en berbat organizasyonuydu.

Herhalde bu geceyi Fenerbahçeli birileri baltalamak için yapsa bu kadarını beceremezdi.

Yenikapı fikri fena değil. 5. yıldızın geldiği bu seneyi çok daha büyük bir kitle ile kutlama fikri mantıklı ama işi hangi firmaya verdilerse eline yüzüne bulaştırdı. Aksaklık diyerek geçiştirilemeyecek kadar amatör yönetilen geceyi neresinden tutsan elinde kalıyor;

Özensiz seçilmiş, ünlü olmasını anlamlandıramadığım gereksiz kalabalık bir sanatçı ordusu.

Sakız gibi uzatılan sahne, şarkı işleriyle boşa geçirilen saatler.

Alanda kimin nerede olacağına dair en ufak bir düzen, tertip yok. Basın bölümünü işgal eden insanlar var.

* * *

Yağmur yağacağını bilmeyen yoktu. Buna rağmen kupanın havaya kalktığı o 10 saniyelik anı izlemeye gelen insanları saatlerce ıslatıp gecenin bir körü kupa töreni yaptılar.

Havanın iyi olduğu saati öldürüp sonra yağmura bahane buldular. Plus+Premium üyelikler lafta kaldı. Hiç kimse bir şey göremeden evine dönmeye mecbur bırakıldı.

Ekonomik olarak zorlanan, imkanlarını zorlayıp orada olan insanlara çok büyük ayıp edildi. Ben onların tarafında olarak yazıyorum; Galatasaray yönetimi bu işi telafi etmek zorundadır.

* * *

250 milyon TL'den fazla gelir kazanılan gecenin ardından o insanların mağduriyetini giderecek bir telafi yapılmazsa kulübe de yuh olsun!

Dün gece GSYİAD'ın şampiyonluk kutlaması vardı. Four Seasons Hotel'teki davetliler oldukça şatafatlı, gösterişli bir etkinlikle sosyal medya hesaplarından hava attı. MC Livinho, GSYİAD'ın özel davetiyle Brezilya'dan özel uçakla getirildi. Göztepeli Zeynep Bastık ile 'Şinanay' söylendi.



Drone şov ile gecenin çileğini koydular. Tüm masrafı da Galatasaraylı iş adamları karşıladı elbette. Her şampiyonlukta olduğu gibi Galatasaray'a yakışır bir kutlama yaptılar.



Yenikapı'ya koşup Four Seasons'ta olamayanlar kutlamanın hasını yine uzaktan izledi.

Şampiyonluğun cefasını taraftar çekti, sefasını başkaları sürdü.