Siyasette bazı illerin durumu ve özelliği farklıdır. Bir zamanlar dört milletvekilinden ikisini çıkaran CHP’nin, o günleri kaybolmuş. Gözden çıkarılan ilde seçim dönemlerinde bile miting yapmaya gerek duyulmadı. Tam 14 yıldır miting yapılmayan bir il olur mu? Var. Orası, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’den bile fazla oy aldığı bir ilimiz. O ilde 14 Haziran Cumartesi günü CHP miting düzenleyeceği için tatlı bir heyecan var.

Bayburt’tan söz ediyorum. Bir zamanlar Gümüşhane’ye bağlı 110 bin nüfuslu ilçeyken, 1987 yılında il yapıldı. Nüfusu artar, il gelişir diye beklenirken günümüzde nüfusu köyleriyle birlikte 76 bine düştü. Bayburt’un merkez ilçe nüfusu 30 binlere indi. Ekonomik zorluklara rağmen hiçbir dönemde AKP’den vazgeçmedi, hep AKP’ye destek oldu.

“GENEL BAŞKANI ARADIM”

Türkiye’nin 80 ilinde Gezi eylemleri yapıldığında bir tek Bayburt’ta eylem yapılmamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto amacıyla 78 ilde eylemler yapıldı. Eylem yapılmayan üç ilden birisi yine Bayburt’tu. Diğer il ise bir zamanlar bağlı olduğu Gümüşhane idi. Açıkçası Gümüşhaneli, Bayburtlu CHP’den çok uzaklaşmış, Türkiye genelindeki protesto eylemlerinin hep dışında kalmış.

Yozgat, yıllardır AKP’ye en güçlü destek veren illerin arasında. Ama hiçbir zaman Bayburt’u geçemedi. 2023 milletvekili seçiminde Bayburt’ta ittifaklarla CHP 8 bin 40 oy alırken, AKP 40 bin 400 oy almıştı. İkinci kez il başkanlığına seçilen Haktan Yücel, Yozgat’ta CHP mitingine katılımın yüksek oluşunu, heyecanlı bir kitleyi gördükten sonra, Genel Başkan Özgür Özel’i telefonla aradı.“Sayın Genel Başkanım, Yozgat’ta bu kadar coşkulu miting yapıldığına göre biz de yapalım” önerisinde bulundu. Açıkçası bu öneri karşısında Özgür Bey de heyecanlandı, miting tarihi 14 Haziran olarak belirlendi.

4 MİLLETVEKİLİNDEN 2’Sİ CHP’Lİ OLURDU

Bayburt’un da bir dönem bağlı olduğu Gümüşhane’de, 1950’den kalma güçlü bir CHP damarı bulunuyordu. Toplam dört milletvekili çıkarılan ilde iki milletvekilliğini CHP çıkarırdı. Siyasetin duayenlerinden CHP eski Genel sekreter Yardımcısı Bayburtlu Erol Tuncer’e sordum. Şunları söyledi:

“1977 yılında Gümüşhane milletvekili seçildim. Bakanlar Kurulu’na alındım. İmar ve İskan Bakanı olarak görev yaptım. Bizim orası tutucu bir yöredir. Ancak yine de güçlü bir CHP alt yapısı vardı. Gümüşhane, 1950’den, 1977’ye kadar her seçimde iki milletvekili çıkarırdı. 1973’te biraz düştük. Çünkü Aydın Doğan’ın abisi de seçime bağımsız katılmış yüksek oy almıştı. 1977’de Gümüşhane’nin milletvekili sayısı üçe, CHP’nin milletvekili sayısı da bire indi. Bayburt il olduktan sonra CHP’den hiç milletvekili çıkaramadı. Bayburt’ta olduğu gibi Gümüşhane’den de bir daha milletvekili çıkaramadık. 12 Eylül’den sonra 10 yıl yasaklı kaldım. O dönemde partimizde önemli bir kadro tasfiyesi oldu. Dolayısıyla parti sahipsiz kalmıştı. Yaşanan olumsuzluklarda bunların da etkisi var. ”

MANSUR YAVAŞ’A DAVET

CHP İl Başkanı Haktan Yücel, miting yapacakları için çok heyecanlı. Bayburt’un iki ilçesi, var. Aydıntepe Belediye Başkanı MHP’li, Demirözü Belediye Başkanı ise AKP’li. Bayburt Belediye Başkanı ise AKP’den seçilmişti. 180 pare köyü olan Bayburt’ta, şimdi köylere gidiliyor, 14 Haziran’da yapılacak miting için çağrılar yapılıyor. CHP’den yıllardır miting çağrısı almayan vatandaşlar şaşırıyor. Bayram sonrası CHP milletvekilleri de dolaşmaya başlayacak. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Bayburtlu. Ona da mitingin kalabalık olması için büyük görev düşüyor.

36 yaşındaki İl Başkanı Haktan Yücel, mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı da davet ettiklerini söyledi. İl Başkanı, “Göreceksiniz 14 Haziran’da Bayburt meydanını gümbür gümbür inleteceğiz. Vatandaşlarımıza duyurumuzu yapıyoruz, dernekler, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşüyoruz. Parti ayrımı olmadan mitinge katılmaları için davet ediyoruz. Bayburt’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığı döneminde son olarak 2011 yılında miting yapılmış. 14 yıl sonra miting yapacağımız için biz de heyecanlıyız. Vatandaşlarımızı mitinge davet ettiğimizde onlar da şaşırdılar. Bayburt tarihine siyasette önemli bir iz bırakacağız” diyor.

BİR DÖNEM KAPANIYOR

Bayburt’ta akrabalık ilişkileri kuvvetli. Özellikle kırsal kesimde herkesin birbiriyle bağı var. Yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen bir şekilde insanlar kendilerini idare ediyor. O yüzden siyasal tepkiler olmuyor. Ancak son belediye seçimlerinde oyların dağılımı, AKP’den ve MHP’den kopmalar olduğunu ortaya koydu. Belediye Başkanlığı son seçimde MHP’den AKP’ye geçti.

Devamlı göç veren Bayburt’ta iki olan milletvekili sayısı da gelecek seçimden itibaren bire indi. Ekonomik nedenler, yatırım yapılmaması, sanayinin olmaması, işsizliğin giderek artması insanları göçe zorlamış. Teknoloji geliştikçe dünyaya farklı bakılmaya başlandı. İl yapıldığından bu yana Bayburt’tan CHP hiçbir milletvekili, belediye başkanı çıkaramadı.

Bakalım, Bayburtlu seçmen, 1989 yılından bu yana değiştirmediği alışkanlıklarından vazgeçecek mi? Bekleyeyim, görelim.