Trajikomik sözcüğü, zıt duygular içeren, hem acıklı, hem gülünç yanları olan, güldürücü ama bir o kadar da üzücü ve düşündürücü durum demektir. Butlan Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinde durumlar TRAJİKOMİK. 103 yıllık tarihi olan koca CHP’yi işte bu hale getirdiler! CHP’nin Kılıçdaroğlu’nu dinletmek için “paralı figüranlar” tuttuğu haberleri, partinin azalan prestijini de yerle bir etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, Atatürk’ün kurduğu muhteşem partiyi bu duruma düşürdükleri için “Biz ne yaptık? Biz ne halt ettik böyle?” diye kendilerini sorgulamaları lâzım! ★★★ Son yaşanan hazin durum şu: Mahkemenin “Mutlak butlan” kararıyla CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı “Üye Katılım Töreni”nde salon dolsun diye parayla yüzlerce figüran tutulmuş... Öyle olmasa törende salon boş kalacakmış! Dizi, sinema, reklam ve moda etkinlikleri için oyuncu, figüran veya model temin eden “cast Ajansları”dan sağlanan yüzlerce figüranın her birine 950 lira yevmiye ödenerek salon doldurulmuş. ★★★ BirGün Gazetesi muhabiri Ebru Çelik’in, figüranlar arasında dolaşarak hazırladığı habere göre, 3 farklı Cast Ajansı’ndan servis araçlarıyla İstanbul Sarıyer’deki kültür merkezine yüzlerce insan taşınmış. İşsiz kalan, iş arayan, emekli olan, oyuncu olma ümidiyle cast ajanslarında çalışan figüranların büyük bir kısmı, CHP’nin salon toplantısına değil, dizi film ya da reklam setine gittiklerini zannetmiş. Her biri 950 lira alarak geldikleri Sarıyer Kültür Merkezi’nin arka bahçesinde toplanan figüranlara: “Halkın umudu Kılıçdaroğlu!” “Hak, hukuk, adalet” “Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu!” “Kahraman Kemal” sloganları ve hep birlikte alkış tutmaları söylenerek prova yaptırılmış. ★★★ Provalardan sonra salona getirilen figüranlar arasında yaklaşık 50 kadar erkek figürana “CHP Gençlik Kolları yelekleri” giydirilmiş, CHP ve Türk Bayrakları sallamaları gerektiği söylenmiş. Figüranları yöneten Cast Direktörü el işaretleriyle, Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in konuşmaları sırasında daha güçlü tezahürat yapmalarını, daha çok alkış tutmalarını, slogan atıp bayrak sallamalarını sağlamış. Figüranlar rollerini gayet güzel başarmışlar! Gürsel Tekin “CHP’ye yoğun iştirak” olduğunu iddia ederek “Partiye katılan kişilerin geçmişlerini, araştırma imkânımız olmadı” demiş. ★★★ Yaşanan bu hazin duruma güler misiniz, ağlar mısınız? 103 yıllık tarihe tanık olan partiyi ne hale düşürdüler! Seçmenlerinin Yeni Parti’ye kaydığı görülen CHP’nin çaresizlik içinde olduğu görülüyor. CHP’nin Kayyum İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in “Kiralık figüran olayı” için “Bütün bu olanlar FETÖ’vari tuzaklardır!” demesine inanan olur mu, bilmiyoruz! Gerçek olan şu ki, koca parti, daha önceleri “halim-selim, çelebi” olan, fakat “Butlan Kararı” ile kimlik değiştirip başka bir siyasetçiye dönüşen Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuk ihtirasına kurban edildi! Yazık değil mi? TEBESSÜM Atatürk ne yaptı? Bir toplantıda, cumhuriyetçilik, devrimcilik gibi kavramlar tartışılıyormuş... Söylemlerinden Atatürk karşıtı olduğu anlaşılan adamın biri cumhuriyetçiliği ve devrimciliği eleştirerek tarikat ve cemaatçiliği yüceltmiş, bol bol gericilik propagandası yaptıktan sonra etrafındakilere küçümser bir bakış fırlatıp: “Hep Atatürk diyorsunuz... Söyleyin bana Atatürk ne yaptı?” diye sormuş. Onu dinleyenlerin arasından aksakallı bir adam çıkmış ve karşısındakine sadece şunu söylemiş. “Ne yapmadı ki?” GÜNÜN SÖZÜ Bazı siyasetçilere Tanrı “Utanma duygusu” vermemiş!