Avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu, tam 15 yıldır Yüksek Seçim Kurulu’nda CHP temsilcisi olarak görev yapıyor. Çok sıkıntılı, çok zor günler geçirdi. Açıklayamayacağı konular oldu, sanki o olayların sorumlusuymuş gibi hakkında ağır eleştirilerde bulunuldu. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 17. maddesine göre son milletvekili seçiminde en çok oyu alan dört siyasi parti ile Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bir asil, bir yedek üye atayabiliyor. YSK’da CHP’yi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, AKP’yi Recep Özel, MHP’yi Kürşat Türker Ercan, İYİ Parti’yi Mustafa Tolga Öztürk, DEM Parti’yi Mehmet Rüştü Tiryaki temsil ediyordu. Meclis’te grubu bulunan Yeni Yol Grubu ise hakkı olmasına rağmen bugüne kadar temsilci bildirmedi. Temsilciler, YSK toplantılarına katılıyor ancak oy verme yetkisi bulunmuyor. YSK’da siyasi parti temsilcilerinden en kıdemlisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ydu. YSK’ya parti temsilcisi atama kararının uygulamaya konulduğu 2011 yılından bu yana hiç değişmeyen kişi CHP Temsilcisi Yakupoğlu’ydu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Dairesi’nin CHP’nin 38. Kurultayı ile ilgili “mutlak butlan” kararı verilmesi üzerine, Yakupoğlu, konuyu YSK’ya taşıdı ve mahkeme kararının iptalini istedi. YSK’nın toplantısı devam ederken, Yakupoğlu’na, “Görevden alındınız” yazısı ulaştırıldı. Yakupoğlu, bu belge ile görevden alındı. TARİHİNDE OLMAYAN KARAR YSK’ya yaptığı başvurularla, partisiyle ilgili geçmişte önemli kararların alınmasını sağlayan Mehmet Hadimi Yakupoğlu, görevden alınmasının şokunu yaşıyor. Görevden alınışı değil, 15 yıl sonra böyle bir muameleyle karşılaştığına ülkemiz adına üzülüyor. O üzüntü içinde “Butlanın ilk kurbanı” Mehmet Hadimi Yakupoğlu, sorularımı şöyle cevaplandırdı: “YSK, Başkan Serdar Mutta başkanlığında saat 11.00 de toplandı. Kurulun önünde başka başvurular da gelmişti. Onlar görüşüldü, CHP adına yaptığımız mutlak butlanla ilgili başvurumuz öğleden sonra ele alındı. İlk defa bir mahkeme, YSK’nın yedi kararını iptal etti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmamış, 1950 yılından beri Yüksek Seçim Kurulu tarihinde olmamış bir karar verildi. ‘MAHKEME HAKLIDIR’ DEDİ CHP’nin İstanbul olağanüstü, olağan il kongreleri, üç tane Ankara il kongresi, kurultaylarla birlikte 7 tane karar var. Bu kararların hepsi için YSK ‘Evet yapabilirsin, devam edebilirsin, olağanüstü kurultay da yaparsın, kongre de yaparsın, onu da yaparsın, bunu da yaparsın’ demiş. Şimdi, bir Asliye Mahkemesi, ‘Ben bunları iptal ettim. Seçilmiş, olmuş, olacak hepsini iptal ettim” diyor. Bunu nasıl infaz edeceksiniz? Yok böyle bir dünya. Şimdi seçilmişlikleri iptal mi edildi bunların? Oysa seçilmişliği iptal kararını sadece YSK verebilir. YSK böyle bir karar verdi mi? Vermedi? Mahkemenin müzekkeresinde karar iade edildi. Yani saçma sapan bir durum. YSK, ‘Mahkeme haklıdır’ dedi. Halbuki görev YSK’dadır. YSK, ‘Benim kararım yerleşik karar’ diyor. Ben de sizin kadar biliyorum. Anayasamızın 138. maddesine göre mahkeme kararlarına, ihtiyati tedbir kararına uyulur. Ama bugüne kadar hiçbir mahkeme böyle bir karar verdi mi? Karar, oy birliğiyle alındı. YSK, Bölge Adliye Mahkemesinin kararını aynen kabul etti. Özü bu. Çünkü hukuki bir yanı yok ki konuşayım yani? Konuşacak bir şey yok ki.” Mehmet Yakupoğlu GÖRÜŞMEYİ BEKLERKEN YAZI GELDİ YSK’daki CHP Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’na, butlan kararına yaptığı itirazın görüşülmesinin öğleden sonraya kaldığı söylendi. Yakupoğlu, toplantının başlamasını beklerken, kendisine verilen zarfı açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzalı 22 Mayıs 2026 tarihli yazıda şöyle deniliyordu: “Yüksek Seçim Kurulu nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi olarak önceden yapılmış olan atama ve görevlendirilme işleminiz sonlandırılmıştır. Bilgilerinize rica olunur.” Görüşmeye başladığında Yakupoğlu’nun ruh halini merak ediyorsunuz. Ben de sordum. Şunları söyledi: “Ruh halim için ne diyebilirim? Bir de herkes sanıyor ki ben Özgür Özel’in adamıyım da onun için görevden alındım. Hayır, ben 2011 yılında beri YSK’da CHP’nin en eski ve o tarihten bu yana hiç değişmemiş temsilcisiyim. AKP Temsilcisi Recep Özel bile partisinin dördüncü temsilcisi. Ben, CHP’de türünün ilk ve tek örneğiyim. Şimdi gelecek olan temsilci ikinci temsilci olacak. YSK Başkan ve üyeleri sağ olsun görevden alındığımı bilmelerine rağmen, karar verilmesine yer olmadığını yazdı. Eğer benim görevimin düştüğünü kabul etselerdi o kararda benim adımı ve görevimi CHP YSK temsilcisi diye yazmazlardı. İsteseydiler benim temsilciliğimi düşürüp beni dışarıda tutabilirlerdi. YSK’nın kısa kararı okuduktan sonra benim temsilciliğim resmen düştü.” Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK’da 15 yılını tamamlayıp 16 yılına girdiğinde, temsilcisi olduğu CHP’nin karışması sonucu görevden alındı. Üzüldü mü? “Yok” dese de çok üzüntülü olduğunu sesinden anlıyorsunuz.