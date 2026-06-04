AKP iktidarında, eğitim her yıl sistematik artışla geriletildi. 3 yıl önce Yusuf Tekin’in, Milli (!) Eğitim Bakanı atanmasıyla eğitimdeki gerileme, yeni bir boyut kazandı. Devlet okullarını oyun alanına çeviren tarikat ve cemaatlerin önünü açan düzenlemeler yapılması yetmez gibi, şimdi de özel eğitim sektörü tarikat ve cemaatlere açıldı. Bakan Tekin’in, ‘Sizin tarikat bizim STK dediğimiz yapılar’ diyerek, ‘Sivil Toplum Kuruluşu’ adı altında meşrulaştırmaya çalıştığı tarikatlar ve cemaatlere ait vakıf ve dernekler son birkaç yıldır özel okulculuğa soyundu. Nakşibendiler, Menzilciler derken, tarikatlar sağlıktan sonra özel eğitim sektörünü hedeflerine aldı. Türkiye’deki, 14 bin 700 özel okulun 1/3’i yani 4 bin 900’ü artık tarikat ve cemaatlerin eline geçti. Anayasa ve MEB Temel Kanunu’na aykırı eğitim verilen bu okulları, MEB bilerek görmezden gelerek, tarikatların kitlesel güçlerine maddi güç devşiriyor. ★★★ Yusuf Tekin, bakanlık koltuğuna oturur oturmaz karma eğitimi boşu boşuna tartışmaya açmadı. Karma eğitim şimdilik sürse de, iktidar desteğiyle güçlenen tarikat kolejleri artık harem-selamlık eğitime başladı. Kız-erkek öğrenciler ayrı sınıf, ayrı kat hatta ayrı binalarda, Atatürk ve cumhuriyet karşıtı şeri eğitime alınıyor. Tarikat kolejleri özellikle okul öncesi 3-5 yaş arası çocukları hedef seçti. Öyle reziller ki, kız ve erkek ayrı kattaki çocuklar, es kaza katlarını şaşırıp, ötekilerin (!) katına çıksa, çocuğun ailesi çağrılıp, öğrenci kaydının alınması dahi isteniyor. Kız öğrencilere başörtüsü, kara çarşaf, erkek öğrencilere okullarda takke, cübbe, şalvar giydirecek kadar radikalleştiler. MEB’in devlet okullarında okul öncesi 3-5 yaşa sınıf açmayarak, okullaşma oranını yüzde 48’e sabitleme ısrarı, tarikat kolejlerini besliyor. MEB, bu tutumuyla bebek yaştaki çocukları gerici yapıların önüne attı. ★★★ Servetlerinin kaynağı tartışma ve araştırmaya kapalı (!) tarikatlar, MEB’in aleni destekleriyle artık kolejler zinciri kurdu. Dindar kesime, çocuklarını imam hatiplere göndermesini önerip, kendi torun torbasını İngiliz Montessori Koleji’ne gönderenler, şimdi gözlerini Atatürkçü, laik kesimin çocuklarına dikti. Ekonomik kriz nedeniyle çalışmak zorundaki anne-babaların çaresizliği fırsata çevrilip, indirimler yapılıp, çocukları tarikat kolejlerine kayıt ediliyor. ‘Atatürkçülük’ maskeli bu yapılar, bir yandan Atatürkçü ve cumhuriyetçi ailelerin çocuklarına rejim karşıtlığı aşılarken, diğer yandan ‘düşman’ gördükleri Atatürkçü ve laik kesimin parasıyla kasalarını doldurup, madden palazlanıyorlar. Elbette ki, ‘zincir okulların tamamı tarikatçı’ denilemez. Çocuğunuzu kaydettireceğiniz okulun sahipleri ve bağlı olduğu STK (!)’ları çok iyi araştırın. Laik, demokratik ve bilimsel eğitime ömür adayan devlet ya da özel ama illa ki köklü okullar önceliğiniz olmalıdır. Devlet okullarında hızla artan şeri eğitimden çocuğunuzu korumak isterken, üste bir de para vererek çocuğunuzu tarikat kolejlerine kaptırmayın!