Büyük takımlar, şampiyonluğu birbirleriyle değil de çok alakasız takımlarla oynadıkları maçlarda kaybettikleri puanlarla verirler.

Galatasaray güzel bir oyundan sonra Juventus’u yendi hem de üç farklı. Okan’ın elinde de geniş bir kadro var. O maçta 11’de oynayan 6 kişiyle bu maça başlamadı.

Osimhen varsa G.Saray çok farklı. Osimhen yoksa zorlanıyorlar. Tamam Osimhen iyi futbolcu hem kendisi iştahlı oynuyor hem de takımını iştahlandırıyor. Ama koca bir Galatasaray da Osimhen’in sırtına binmemeli.

Okan’ın kadro genişliği var. Yani “Kulübem yok” bahanesi de ortadan kalktı. İcardi iyi değildi ama arkadaşları da İcardi’ye top getiremediler ceza sahasına. Ve half time’da Okan Hoca, İcardi’yi oyundan aldı. O zaman şu oldu: Osimhen yok, İcardi yok.

Fenerbahçe o uzun zamandır santrforsuz oynuyor. Okan Hoca da herhalde Fener’den kopya çekti ki o da santrforsuz oynadı ikinci yarı.

Galatasaray’ın iptal edilen bir golü var ofsayttan, sabaha kadar tartışılır. Ama Konya’nın attığı iki gol tartışılmaz. Hem Uğurcan hem defansı büyük pozisyon hataları yaptılar.

Hakem için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Futbolu çok bilmiyor bu çocuk. Bacak arası yiyen futbolcu rakibine faul yapıyor, faulü vermiyor. Zaten o pozisyonları çözemezsen hakem olamazsın; bunlar futbolun temel pozisyonlarıdır.