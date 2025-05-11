Okur, inceden inceye dalgasını geçerek ve eğlenerek acı gerçeği foto-grafik-vinyet ile anlatıyor. Bir besili dana fotoğrafı yapıştırmış. Yanına da bir kilo dana kuşbaşı et fotoğrafı koymuş. Dananın altına: AKP’den önce dananın kendisi 700 TL... Kuşbaşı etin altına: AKP iktidarıyla 1 kilo dana eti 700 TL...

Daha ne yazsın!

★★★

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, aldığı milletvekili maaşı “anasının ak sütü” gibi ona helal olsun. Gece gündüz demeden tarlanın-bostanın- bahçenin-ahırın- çiftçinin- meranın- çobanın- ırgatın-marabanın birikmiş sorunlarına ışık tutuyor. Tarlaya, bahçeye, ahıra, sebze haline, ürün işleyen fabrikaya bizzat giderek, sorunu kaynağında inceleyip üreticiyi traktörünün başında dinleyerek ses ve ışık oluyor. Çözüm bulunsun diye Meclis’e, bakana, Cumhurbaşkanı’na, basına taşıyor.

★★★

Başka niyet aramayın.

Ömer Fethi Gürer’i parlatan, koltuklayan yazı olsun diye yazmıyorum. Onu hiç tanımam. Yüz yüze gelmişliğimiz, oturup bir bardak çay içmişliğimiz yoktur. Telefon numarasını bile bilmem. Her gün tarımın ve hayvancılığın bir önemli sorunuyla ilgili kaynağından toplanmış bilgiyi benim gibi 100’den fazla gazete yazarı ile TV yayımcısına geçiyor ve bizden tarımın sorunlarını siz okurlara anlatmamızı istiyor.

★★★

Ömer Fethi Gürer, dün yeni e- mektup gönderdi ve Cumhurbaşkanı imzasıyla “22 yıl sonra Tarım Sayımı Kararı alındığını” bildirdi. İlk tarım sayımı 1927 yılında yapıldı. 1950, 1963, 1970, 1980, 1991 ve 2001 yıllarında

tekrarlandı.

2002 yılı oldu.

AKP iktidara geldi.

Tarım sayımı yaptırmak ve bu sayım sonuçlarına göre yeni çözümler üretmek rafa kaldırıldı.

★★★

Dana ithal edildi.

Dananın yediği yem.

O da ithal edildi.

Öküz ithal edildi.

Öküzün yemi.

O da ithal edildi.

★★★

Böyle, böyle 2010 yılından 2024’e kadar 10 milyon dana, inek, öküz ithal edildi. Milyonlarca dolar döviz başka ülke çiftçisine gitti. Danayı, ineği, öküzü ithal eden firmaların adı ve sahiplerinin kimliği “Ticari Sırdır” diye gizli tutuldu. Böylece “öküz tüccarlığı milli sır” oldu. Milli sır, yurt dışından kilosu 53 TL’den aldığı eti, devletin Et ve Balık Kurumu’na kilosu 193 TL’den kökledi. Kesimhane kilo fiyatı ise 439 TL’ye dayandı. Dandini dandini dana düzenine böyle gelindi.

(NOT: Dandini, bebekleri uyuturken söylenen; “dandini dandini destana, danalar girmiş bostana” ninnisinden gelir.)

★★★

Daha neler!

Türkiye’nin tarlaları, ovaları, yaylaları, bağları, bostanları dar geldi, yetmedi; Sudan’da 99 yıllığına 780 hektar arazi kiralandı. Tarım Projesi yapıldı. Milyon dolarlar aktarıldı; “Sudan’dan domates, hıyar, çilek gelecek biz o çileği, hıyarı ucuz ucuz yiyeceğiz” propagandası ile oylar istendi, oylar alındı. Sudan’dan çilek, hıyar, domates 35 günde geliyor, hiç hesap edilmedi. Sonunda tek bir tane çilek bile yetiştirip yiyemeden Sudan Tarım Projesi’nden vazgeçildi, milyon dolarlar Sudan’a gömüldü, birileri sebeplendi, dandini dandini ülkeye geri dönüldü.

★★★

Ömer Fethi Gürer anlatıyor: Soğan tarlada 3 TL. Kentte manavda, markette 30 TL. Her üründe üreten değil aracı kazanıyor. Tarım geliri çiftçiyi toprağında tutamadı, gençler kente aktı. Köylerde sadece yaşlı nüfus kaldı. 23 yıl böyle geçti. Tarım çöktü. Çiftçi altında kaldı ve “Tarım sayımı yapmak” akla geldi.

CHP’ye akın var!

Rüzgar iyice döndü; AKP’den istifalar çoğaldı ve CHP’ye katılmalar arttı. Eski Cumhurbaşkanı yardımcısı, şimdiki AKP Milletvekili Fuat Oktay’ın eski eşi, ziraat mühendisi Bedirye Şahinbaş CHP’ye katıldı. Parti rozetini Genel Başkan Özgür Özel taktı. Fuat Oktay, AKP milletvekili olmadan önce Türk Telekom’un Lübnanlı tüccara satılması sırasında “kilit rolü olan” bir görevdeydi. Lübnanlı Hariri, Türkiye’ye tek kuruş döviz getirmeden, tersine Türkiye’nin bankalarından 4.7 milyar dolar kredi çekerek; 164 yıllık pırlanta şirketimiz Türk Telekom’u satın almıştı. Böylece “Türk’ün taşı ile Türk’ün kuşunu vurma” fırsatı ona sunulmuştu. Fuat Oktay, o sırada Türk Telekom’un “Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi” yapılmıştı. Telekom yeni sahibinin elinde kötü yönetiliyorsa, kârlılıktan zarara dönüyorsa, bankalardan aldığı kredileri iyi kullanamıyorsa, şirketin içini boşaltıyorsa, kârı-kazancı hızlı bir şekilde Lübnan’a aktarıyorsa uyarsın, müdahale etsin, Türk Telekom’u göz göre göre soydurmasın diye bağımsız üye yapılmıştı. Fakat Lübnanlı, Türk Telekom’un içini boşalttı, zarara sürükledi ve hisse senetlerini Türk bankalarından aldığı borcun karşılığı bırakıp çekip gitti. Fuat Oktay da önce Türkiye’nin 2. adamı; Cumhurbaşkanı yardımcısı ve sonra da AKP milletvekili oldu. Şimdi CHP’ye katılan eski eşi biliyorsa açıklasın; Türkiye’yi kandıran kim oldu?