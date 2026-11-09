Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Roma maçının ardından yakaladığı kabuk değiştirme fırsatını basit bir inat yüzünden kaybetmişti. Hatayı hata ile örtme alışkanlığı Emre Belözoğlu hamlesi ile bir bakıma rafa kalktı.

İsmail Kartal ile yollar ayrılmışken yabancı bir teknik adama yönelmek, içinden çıkılmayacak bir durumun temelini atmak anlamına gelecekti. Gelecek yabancı teknik adam, muhtemel 7-8 aylık süreç için milyon eurolar harcatacak ve olası bir tazminatın kapısını açık bırakacaktı. İmza atılacakken çıkan pürüz Fenerbahçe için şansın kapıyı çaldığı an oldu.

Emre Belözoğlu'nun göreve geliş zamanlaması kendisi için ne kadar doğru orası tartışılır ama Fenerbahçe için uygun bir zaman. Çok değil, geçen hafta freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı giden bir kulüp vardı. Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı önünde öne geçip puan vermiş, üzerine derbi kaybetmiş ve bunlar yetmezmiş gibi yine taraftarı önünde öne geçtiği maçı kaybetmiş bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Böyle kırılma anlarından sonra toparlamak çok kolay değil. Hele ki bu kadar kırılgan bir camiada durum daha da vahim olabiliyor.

Ama bir haftada yaşanan değişim okullarda ders olacak nitelikte. Emre Belözoğlu'nun göreve geleceği açıklandı ve ertesi gün Kuyt yönetiminde Liverpool karşısına çıkıldı. Bir değil, iki kere geriye düşse de 18 yıl sonra Devler Ligi'nde 3 puan almayı bilen, pes etmeyen genlerini hatırlayan Fenerbahçe'yi gördük. 'Demek ki bu oyuncu grubu istedikleri zaman yapabiliyor' dedirten bir maç oldu. Hemen ardından Süper Lig'in yeni ve çetin yüzlerinden Çorum FK deplasmanı oynandı. Emre Belözoğlu'nun da 5.5 yıl sonra sarı-lacivertli camiadaki ilk sınavıydı. Yapılan dokunuşlar hemen kendini belli etti. '5-6 günde hemen nasıl etki eder' diyecekler vardır elbet. Oyunu ve yetenek paleti belli bir takımda doğru değişiklikler yaparsanız bu çok net hissedilir. Son iki maçta bunu net bir şekilde gördük. Özellikle orta alan ve hücum opsiyonlarındaki değişiklikler Fenerbahçe'nin yavuz yüzünü göstermesine vesile oldu.

Camiaya gelen yeni hava, Emre Belözoğlu ile kısıtlı kalmadı. Yeterliliği ile sıkça tartışılan teknik heyet de baştan sona yenilendi. Samandıra'ya yapılacak her olumlu dokunuş uzun vadede sahaya da yansıyacaktır. İşin bir de futbol aklı bölümü var. Fenerbahçe'nin sezon başındaki futbol yapılanmasının mimarı Oğuz Çetin'di. Ama doğruyu konuşmak gerekirse kadro planlamasının hali ortada. Devre arasında nokta atış isteniyorsa tıpkı kulübede olduğu gibi futbol aklının yönetim kısmında da vizyon değişikliği şart.

Emre Belözoğlu'nun gelişi, değişimin tamamı değil de ilk tuğlası olarak kalırsa Fenerbahçe üzerindeki ölü toprağını atıp, benliğini hatırlama fırsatını yakalayabilir. Yoksa sadece isimler değişir, netice aynı kalır.