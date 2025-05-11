Haftaya Uranüs ile hizalanan Akrep burcundaki dolunay ile başlıyoruz. Uranüs ile hizalanan 12 Mayıs dolunayı, tam bir detoks zamanına işaret ediyor. Kilo vermek, detoks yapmak veya beslenme sistemini değiştirmek üzere girişim yapmak için bu dolunay sonrasını, yani 12 Mayıs 19:55 sonrasını tercih edebiliriz. Önümüzdeki iki hafta boyunca Ay küçülmeye devam edecek. Bizim için de bedenen küçülme fırsatı verecek. Bedenimizdeki fazlalıklar gibi, hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulmak için de detoks yapabiliriz. Bizi zehirleyen ilişkileri hayatımızdan temizleyebiliriz. Dolunayın haritasını aşağıda görmektesiniz.

BEKLENMEYENİ BEKLEYİN!

Astrolojide Uranüs ani gelişen, beklenmedik olaylarla ilişkilendirilir. 12 Mayıs’ta gerçekleşecek bu dolunayın öncesinde ve sonrasında, Uranüsyen diyebileceğimiz Uranüs doğasında gelişmeler etrafımızda dönenecek. Beklenmeyeni bekleyin diyebileceğimiz bugünlerde sürprizlere, şaşırtıcı gelişmelere kendimizi hazırlamamız gerekecek. Uranüs yenilikler ve değişikliklerle alakalıdır. Büyük değişimler ve yenilikler kapımızda olabilir. Esnek olmamız, adapte olmaya çalışmamız önemli, zira anlaşılan o ki bazı şeyler eskisi gibi kalmayacak...

KARŞITLIKLAR

Ana yapısında karşıtlık ilkesi olan dolunaylar karşılıklı diyalogları da beraberinde getirir. Tabii bu karşıtlıklardan bazen uzlaşma da çıkabilir. Ama bunu sağlayacak olan şey, dolunay esnasındaki diğer gezegenlerin açılarıdır. Bu dolunay Uranüs ile hizalanıyor. Dolayısıyla karşılıklı görüş alışverişi yapılan veya uzlaşmak için masaya oturulan durumlarla ilgili stabil, kalıcı, devamlılığı olan bir sonuç almayı zorlaştırıyor. Kaldı ki iletişim gezegeni Merkür de bu dolunay civarındaki günlerde stresli açıları olacağından, iletişimde ve karşılıklı diyaloglara uzlaşmak hayli zor olacak.

UZLAŞMA YAKALAMAK ZOR!

Merkür’ün Plüton ve Mars ile dik açılarının maksimumda etkili olacağı günlerdeyiz. Bu açının ardından Merkür’ün Mars ile dik açısına doğru ilerleyeceğiz. Kare açının ana yapısında meydan okuma vardır. Bu açıyla birbirine bağlanan gezegenlerin hangileri olduğuna göre yorum yapılır. Plüton ve Mars zaten meydan okuma ve kavgaya tutuşma potansiyelini taşır. Bu ikili arasında her ikisiyle de kare açı yapan Merkür de iletişimle alakalıdır. Dolayısıyla meydan okuma ve kafa tutmaya yönelik sözler, karşılıklı sert atışmalara şahit olabiliriz. Önemli toplantılarda ve yazışmalarda bir uzlaşma yakalamak zor olacak.

DEĞİŞİM RÜZGARI

Astrolojide Uranüs isyankâr bir enerji akışını temsil eder. Özgürleşme arzusu had safhadadır. Arap Baharı döneminde Uranüs enerjisi çok yüksekti ve o dönemde yakın seyreden Jüpiter tarafından da tetikleniyordu. Şimdilerde astrolojik açıdan aynı şey söz konusu değil, ama Plüton Kova burcunda ilerliyor. Mars da bu dönemde Plüton’u tetiklemeye devam ediyor. Tüm bunlar özgürleşme arzusunu, otoriteye karşı duruşu tetikliyor. Değişim yaratma arzusunu tetikleyen reformist bir rüzgar esiyor...

ORTADOĞU

Donald Trump’ın Ortadoğu gezisi çok konuşuluyor. Bu konuda uzlaşma sağlayabilir mi konusunda pek çok spekülasyon yapılıyor. Donald Trump’ın haritasındaki Mars derecesini tetikleyen Uranüs ile hizalanan Akrep dolunayı, Trump için kolay olmayan, riskli, tehditlerle ve meydan okumalarla dolu bir zaman dilimine ilerlemekte olduğunu işaret ediyor. Böylesi etkiler alırken, Orta Doğu’ya yapacağı gezi sonrasında ne denli uzlaşma sağlayabilir, orası tartışılır, ama Orta Doğu’da iplerin daha da gerilebileceği ihtimali hiç de az değil!

Dolunayın gezegen izdüşümlerini tekrar hatırlatmak gerekirse... Bizim bulunduğumuz bölgeden de geçiyor. Karadeniz, Orta Anadolu, Akdeniz üzerinden Afrika’ya iniyor. Marmara ve Ege bölgesine de çok uzak değil, Doğu Anadolu bölgesine de. Sismik aktivite artışı akla ilk gelen şey oluyor. Tabii ikinci akla gelen şey de kitle hareketleri... Aşağıda coğrafi haritayı görmektesiniz.

İNTİKAMCI DÜŞÜNCELER

Merkür ve Plüton arasındaki dik açının kendini göstereceği 12 Mayıs günü, Akrep burcunda dolunay gerçekleşiyor. Ardından Merkür’ün Mars ile dik açıya ilerleyeceği bir sürece giriyoruz. Tüm bunlar intikam düşüncesinin zihinlerde öne çıkacağını düşündürüyor. Bu yüzden, bu düşüncelerden arınmak, zihnimizi başka yöne çevirmeye yönelik çalışmalar yapmak veya odağımızı değiştirecek başka konularla ilgilenmek isabetli olabilir. Tabii uluslararasındaki intikam düşünceleri tetiklenir ve ok yaydan çıkarsa, savaş atmosferini tetikleyecek büyük hareketler görebiliriz. Umarım böyle olmaz...

ETNİK VE KÜLTÜREL KONULAR

Dini konular ve inançlarla ilişkilendirilen Jüpiter gezegeninin Ay Düğümleriyle stresli açılarının etkili olduğu günlerdeyiz. Bu zorlu açılar, konularda streslere ve kadersel denilebilecek durum değişikliklerine işaret eder. Önümüzdeki hafta çok etkili olacak ve açılar 18 Mayıs Pazar günü kesinleşecek. Ülkeler arasındaki ilişkilerde dini konular, inançlar, kültürel farklılıklar üzerinden stresler olasıdır.

ŞOK EDEN AÇIKLAMALAR

Güneş-Uranüs kavuşumuna doğru ilerliyoruz. Uranüs beklenmedik, ani ve sarsıcı olanı gösterir. Güneş ile hizalanma dönemlerinde dünyada ani gelişen stresli olaylar görülebiliyor. Çünkü Güneş kolektif olanla alakalıdır. Hizalandığı gezegen, o günlerde toplumların, insanların nelerle ilişkili olacağını gösterir. Güneş-Uranüs kavuşumu otorite figürleriyle ilgili şaşırtıcı, hatta şok edici gelişmeleri, haberleri beraberinde getirebiliyor.

SARSICI BİR ENERJİ ATMOSFERİ

Güneş’in Uranüs ile hizalanması, Dünya ile de hizalanması anlamına geliyor. Böylesi zaman diliminde bir yeniay veya dolunay varsa, bu enerjinin dışa vurumu daha da belirgin olabiliyor. İncelediğim 25 büyük deprem haritasından 5 tanesinde rastladığım şeylerden bir tanesi Uranüs ile hizalanan yeniay ve dolunay dönemlerden hemen önce veya birkaç gün sonra meydana geldikleriydi. 6 Şubat depremlerinden bir gün önce yine Uranüs ile hizalanan bir dolunay vardı. O zaman deprem riskini dile getirmiştim. Şimdi yine temkinli olmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Her seferinde aynı şey olmadığını da eklemek isterim. Uranüs ile hizalanan ama büyük deprem gerçekleşmeyen pek çok yeniay ve dolunay da var. Ama ülkemizin de bulunduğu bölgeye iz düşen gezegen hatları ne olur ne olmaz, biz tedbirli olalım dedirtiyor...

ELEKTRİK VE İLETİŞİM KESİNTİLERİ

Yermerkezli ve özellikle de Güneşmerkezli gezegen geometrisi ve muhtemel güneş rüzgarları elektrik ve iletişim kesintilerine davetiye çıkarabilir. Tabii bu komplo teorisyenlerinin tabiriyle KÜRESEL SIFIRLAMA arzusunda olan ve bunun için fırsat bekleyen bazı güç odaklarının işine de gelebilir.

TEDARİKLİ OLMAKTA FAYDA VAR

Önümüzdeki haftayı pek çok komplo teorisi konusu olan olaylar için riskli görüyorum. Bu fiziksel güvence, finansal güvence unsurları açısından dikkat çekici zaman diliminde bir şeylere karşı uyanık olmak gerekiyor. Her koşulda biraz nakit para ve yiyecek ya da önemli bir kesintide işimize yarayacak alet ve araçlar açısından tedarikli olmakta fayda var.

İLİŞKİLER AÇISINDAN VERİMLİ GÜNLER?

Hayli stresli bir haftaya giriyoruz. Böylesi bir zaman diliminde önemli iş ve girişimler, ilişkiler yönünde atılacak adımlar açısından uygun zaman belirtmek hayli zor oluyor. 13 Mayıs Çarşamba gününün ikinci yarısı kullanılabilir. 14 Mayıs Çarşamba günü Ay’ın Venüs ve Mars ile uyumlu açılarının etkili olduğu bir gün olarak dikkatimizi çekiyor. İlişkilerle ilgili önemli adımlar atabiliriz. Kişisel bakımla ilgili girişimler için de kullanabiliriz, ama unutmayalım ki beklenmeyeni bekleyin dedirten bir dolunay ve Güneş-Uranüs kavuşumunun etkili olduğu bir haftadayız. Nasıl sonuçlar alacağımız konusunda sürprizlere açık olacağız.

İYİLİK YAP, İYİLİK BUL!

Jüpiter ve Kiron altmışlığının da etkili olacağı hafta genelinde şifa enerjisi de aktif olacak. Bu olumlu açı haftanın ikinci yarısında daha etkili olacak, 18 Mayıs Pazar günü kesinleşecek. Başkalarına yardım elimizi uzatmamız, bizim de yardım alabileceğimiz anlamına gelebilir. Yani, şifa bulmak istiyorsanız, siz de başkalarına yardım ederek yaralarını sarmalarını, şifa bulmalarını sağlayabilirsiniz. İyilik yap, iyilik bul ilkesinin kendini göstereceği bir haftaya giriyoruz diyebiliriz.

GEZEGEN GEOMETRİSİ

Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi, güneş aktivitesinin artacağı dikkat çekici bir zaman dilimine giriyoruz. Aşağıdaki gezegen açıları 16 Mayıs 2025 tarihin ait. Görüldüğü üzere çok sayıda gezegenin birbirleriyle 90 derece ve 180 derecelik açıları ve kavuşumları var. Bunlar, çok önemli dünya olaylarına işaret ediyor olabilir. Finansal piyasalarda çalkantı, kızışan savaş atmosferi de buna dahil. Güneşte olan, yeryüzünde olanı etkiliyor. 9-10 Mayıs; 15-16 Mayıs, önümüzdeki en dikkat çeken günler olarak görülüyor. Yandaki gök günlüğünde sarı ile taralı açı tablosu, 9-18 Mayıs arasına dikkat dedirtiyor. Önümüzdeki günler büyük depremlere gebe olabilir. Birbirine yakın zamanda pek çok yanardağ patlaması olabilir. Detaylı bilgi verdiğim videoyu linkten izleyebilirsiniz https://www.youtube.com/watch?v=Lit8zQBIH7Y&t=210s&ab_channel=AstrolojiTelevizyonu

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi günü duygularımızı kontrol etmekte, sakin ve huzurlu kalmakta zorlanabiliriz. 19:55’te Akrep burcunda dolunay Uranüs ile dizilimde gerçekleşeceğinden, beklenmedik ve sarsıcı, ortaya çıkarıcı gelişmelere açık bir sürece işaret ediyor.

Salı sabah saatlerinde ani ve beklenmedik, sarsıcı gelişmelere de açık olabiliriz. Öğle sonrasındaki saatlerde karşılıklı anlayış ve gayret ile bir uzlaşma ortamı yaratabilir, biraz daha rahat ilerleyebiliriz. Akşam saatlerinde kendimizi daha güçlü ve net ifade edebiliriz.

Çarşamba günü uluslararası konular, seyahatler, inançlarla ilgili temalar öne çıkabilir. İlişkiler açısından güzel gelişmeler yakalayabiliriz. Kişisel bakım ve alışverişler açısından da bugünü kullanabiliriz.

Perşembe sabah saatlerinden itibaren abartılı ve yüksek dozda gelişmelere açık olabiliriz. Bazı şeylerin fiyatları beklenenden yüksek seyredebilir. Öğle saatleri civarında enerji şifalı akıyor. Gece saatlerinde kafa karıştırıcı gelişmelere şahit olabiliriz.

Cuma gününü bir şeyleri düzene sokmak için kullanabiliriz. Otorite figürleriyle ilgili kadersel gelişmelere açık, beklenmedik, ani, sürpriz ve şaşırtıcı durumlarla karşılaşabiliriz. Günün ikinci yarısı önemli toplantılar ve yazışmalar açısından uygun olabilir. Gece saatlerinde ise ilişkiler açısından türbülanslı bir zaman diliminde olacağız.

Cumartesi günü sağlık konularında dikkatli olmamızda fayda var. Akşam saatleri sürpriz ve beklenmedik, heyecanlandırıcı ve değişim yaratma, özgürleşme arzusunun da tetikleneceği bir zaman dilimi olabilir.

Pazar sabah saatlerinde yenilenme arzusu zihnimizde önemli yer tutmaya başlıyor. Özgürleşme yolunda adımlar atabilir, önemli değişiklikler yapabiliriz. Başkaları için fayda üretebilir, bu yolla şifa verebiliriz. Tabii biz de şifa bulabiliriz. Din, inançlar, kültürel ve etnik konularla ilgili stresler olasıdır.