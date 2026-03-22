Anadolu’da bazı belediye başkanlarının örnek çalışmaları oluyor. Onların neler yaptığını bazen o ilçe halkından, ya da başkanlarla konuştuğumuzda öğreniyoruz. Bugün iki tıp doktoru belediye başkanından söz edeceğim. Ankara-Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, diğeri Konya Cihanbeyli Belediye Başkanı Dr. Fırat Kızılkaya.

Konya’nın Cihanbeyli ilçesi bir uçtan bir uca 160 kilometre. Yüzölçümü 4.448 kilometrekare ile büyük ilçelerimizden. Cihanbeyli’nin yazın nüfusu 110 bine çıkıyor. Yaklaşık 50 bin Cihanbeylili Danimarka, İsveç ve Almanya’da çalışıyor. Memleket sevgisiyle dolu bu insanlar, bulundukları ülkelerde gördükleri villaların benzerlerini ilçelerinde, köylerinde yapıyor ve tatillerini burada geçiriyor. Emekli olanlar ise daha uzun süre kalıyor.

İSTEYEN İNCELEYEBİLİR

Cihanbeyli’nin CHP’li Belediye Başkanı Dr. Fırat Kızılkaya, göreve geldiğinde 8 teknik eleman dışında yeni personel almadı. 249 personeli var. Yeni eleman alınmadığı için maaş ve sigortadan büyük tasarruf sağlanıyor. Bankada bulunan paranın faiziyle yeni işler yapıyor.

24 aylık başkanlık görevinde Dr. Fırat Kızılkaya, başkanlık makamı için tek kuruşluk harcama yapmadığı için fatura bulunmuyor. Her türlü harcamayı kendisi ya da arkadaşları karşılıyor. “İsteyen, bilgileri muhasebe birimimizden talep edebilir” diyor.

Ekonomik ömürlerini doldurmuş bu yüzden yılda 15-16 milyon lira tamirat masrafı olan 19 aracı 2.5 milyon liraya satan başkan, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 74 milyon 404 bin liraya 21 adet araç almış. Asfalt plenti kurulmuş, yakında güneş enerji sisteminin kuruluşu tamamlanacak.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Halk ekmek fabrikasının yapımına başlanmış. İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla başlattıkları mutfak gıda yardımları kapsamında, her iki ayda bir 524 aileye yardım ulaştırılıyor. Engelli, öğrenci, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara maddi yardım yapılıyor. Rmazan Bayramı’nda hayırseverlerin de desteğiyle 300 çocuğumuzun giyim ihtiyacını karşılayarak, mutluluklarını paylaştı. Belediye çalışanları sendikal güvenceye kavuşturuldu. Maaşları iyileştirildi.

Başkan Fırat Kızılkaya, “Tüm bu hizmetleri tek bir kuruş kredi almadan, belediyemize ait hiçbir arsa, dükkân ya da gayrimenkulü satmadan yaptık. İller Bankası’ndan aldığımız bilgilere göre, hizmetlerimiz, yatırımlarımız ve borçsuz mali yapımızla İç Anadolu Bölgesi’nde birinci sıradayız” diyor.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Dr. Fırat Kızılkaya (sağda), yazarımız Saygı Öztürk’e konuştu.

Turistik ilçe Beypazarı Çinli turist bekliyor

Ankara’nın Beypazarı ilçesinin adı Mansur Yavaş’ın bu ilçenin belediye başkanlığı döneminde duyulmaya başlanmıştı. Eski konakları aslına uygun bir biçimde yaptırıyor, bu durumdan hem konak sahipleri hem de tüm ilçe kazançlı çıkıyordu. Beypazarı’na gelen mutlaka “Taş Mektep”e gidiyor, orada yöreye özgü yemekleri yiyordu.

Mansur Yavaş’tan sonra gelen AKP’li başkanlar döneminde ilçenin havası değişti. Nüfus arttı artmasına, apartmanlar yapıldı yapılmasına ama ilçenin gideni-geleni hayli azaldı. İlçenin eski halini bilenler, gittiklerinde hayal kırıklığına uğradı. Temizlik hizmeti yapılmıyor, parklarda, caddelerde çöp yığınlar yükseliyordu.

İMAM, BELEDİYEYE TESLİM ETTİ

Mansur Yavaş’ın isteğiyle Dr. Özer Kasap, CHP’den aday gösterildi. Seçimi kazandı. Kasap kısa sürede halkın güvenini kazandı. Vatandaş, yerini bulması için fitre-zekatlarını imamlara teslim etti. İmamlar, güven duydukları için kendilerine teslim edilen parayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için belediye başkanına verdi. Bu güvenin sonucudur.

Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi olanları biliyor. Kendilerine teslim edilen paranın kime verildiğini, bu kişilerin durumlarını da tek tek yazıp imam aracılığıyla hayır yapanlara ulaştırıyor.

TEMİZLİK SORUNUNU ÇÖZDÜ

Dr. Özer Kasap, göreve başladığında belediyenin temizlik hizmetlerinde sadece 8 işçi görev yapıyordu. 8 işçi ne yapabilir? Başkan Kasap, bu sorunu çözdü. Cezaevinde yatan 50 mahkûmu çalıştırmak için ilgili makamlarla görüştü, anlaştı. Bunların başında bir Ceza İnfaz Memuru bulunuyor. Yatacak ve yemek ihtiyaçları belediye tarafından karşılanıyor.

Temizlik işi de olsa bu görevde mahkumlar severek çalışıyor. Çünkü, çalıştığı bir gün, mahkumiyetinde iki gün sayılıyor. Dahası az da olsa kendilerine ücret veriliyor. Kamu kuruluşlarında personel açığı, mahkûm çalıştırılarak karşılanıyor. Mahkumların parası, Adalet Bakanlığı’nın hesabına yatırılıyor ve para çalışan mahkumlara veriliyor.

ÇİNLİ TURİST BEKLİYOR

Ankara’ya gelen yabancılar sıralamasında Çinliler üçüncü sırada yer alıyor. Havaalanına iner inmez ilk sordukları dondurma oluyor. Çin’de açılan Türk lokantaları da, yemeklerimizin, kebaplarımızın sevilmesinde, Çinlilerin Türkiye’ye gelmesinde de etkili oluyor.

Uygurların Türkiye’de açtığı lokantaların sayısı da artıyor. Dün de Ankara-Bahçelievler’de Uygur yemekleri yapan yeni bir lokanta daha açıldı. Çin’de Türk lokanta ve kafeler zinciri bulunan Bayram Sezer, Türkiye’ye gelen Çinlilerin bir kısmının tarihi yerleri görmek, bazılarının da Türk yemekleri ve kültürü için geldiğini söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Çinlileri ilçesine çekmek için Çin Büyükelçiliği yetkilileriyle görüştü, Çinli konuklara ilçelerinin yemeklerini ikram etmek, tarihi binaları, hanları tanıtmak istediklerini söyledi. Büyükelçilik yetkilileri bu davetten memnun oldu. Yakında, Beypazarı’nda Türk vatandaşlarından çok Çinlileri görürsek şaşırmayalım.