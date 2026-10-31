Sevgili okurlarım, bu dünya üzerinde yerleşik 190 dolaylarında ülke var. Bazılarının ismini bilmeyiz, nerede olduklarından haberimiz bile yoktur.

Bu ülkeler arasında bazıları çok önemlidir. Dünya devi olmayı yüzyıllar önce bileklerinin hakkıyla başarmışlardır. Onları hepimiz biliriz zaten.

Buna ek olarak bir ülkeler grubu daha vardır ki, onların da bütün amacı dünya devi olabilmektir. Bazıları bu amaçla bir sürü atraksiyon yapıp listede yer kapmaya çalışır, “Herkesin haberi olsun, biz de artık dünya devi olduk” falan diye bağırıp çağırır. Oysa bu işin belli kuralları vardır, bu kavram uzaydan paraşütle inmez, sokak siyasetine alet edilirse bütün dünya bir yeriyle güler!

Cumhuriyet Türkiye’si olarak son yıllara kadar biz çok sıradan ve önemsiz bir ülke idik! Ne zaman ki bundan 25 yıl önce bu iktidar başımıza geldi, işte o zaman bu unvanı kazanmayı hak ettik!

Tabii bu işin belli kuralları var. Her şeyden önce başınızda dört dörtlük, dünya çapında bir lideriniz olacak! Allah’a şükürler olsun ki biz o lidere sahibiz. Cumhuriyet falan deyip uykuya dalmış olan bizlere sahip çıktı, adam etti ve kendimize getirdi.

Memleketimiz şimdi artık bütün dünyada en son dünya devi olarak tanımlanıyor! Herkes bizi hayranlıkla izliyor.

Peki ama siz bunun farkında mısınız?

Evet, farkındasınız ama söylemeye çekiniyorsunuz.

Eğer değilseniz uyanın artık, öteki çurçur ülkelerin bizden nasıl korktuğunu, nasıl saygı duyduğunu falan anlamaya çalışın lütfen.

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Tarihin akışı içerisinde belli olaylar vardır ki, bu durumu bütün dünyaya öğretir zaten. Yüz milyonlarca insanı “Helal olsun bu Türkiye’ye, valla bunun da üstesinden geldi” diye bağırtır.

Ama bu yükseliş öyle kendiliğinden olmaz. Lideriniz ve ekibi öyle işler yapacak ki, yüksele yüksele başınız dönecek.

Nitekim büyük liderimiz şimdi açıklamaya başladı. “2027 yılı başlarında ay’a gideceğiz” diyor artık! Bu büyük işleri kotarmanın belli koruları vardır.

İlk kural: Memlekette muhalif partilerin özgür seçimlerle elde ettiği ne kadar belediye varsa hepsinin başkanlarını tutuklayıp içeri atacaksın. Ölmek var dönmek yok. İşte size son örnek... Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş bir sürü yolsuzluk yaptığı ve rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandı. Sonracığıma sıra geldi belediye meclisinde yeni başkanı seçmeye.

Oylama öncesinde bir sürü abidik gubidik oyunuyla meclisin CHP’li üyeleri korkutuldu ve AKP’nin adayına oy vermeleri sağlandı. Böylece yerine bir AKP’li seçilmiş oldu!

Böylesine parlak bir zekaya sahip olmak gerçekten muhteşemdi!

Görevden alınan Dedetaş önceki gün mahkeme tarafından tahliye edildi.

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İkinci kural: Dünya devi olabilmenin kuralları zaten bellidir. Başka ülkelerin iç işlerine ya karışmayacaksın ya da bu işi çaktırmadan yapacaksın. Örneğin Azerbaycan devleti bir karar aldı ve okullarında türban takmayı yasakladı.

Bizimkiler derhal harekete geçti ve saçma sapan bu kararı kınadı! Bizim kucağımızda oturan Azeriler çok bozuldu. Aliyev dahil hepsi Türkiye’ye ağır laflar etti. “Size ne bundan, bu konu bizim iç işimizdir ve egemenlik hakkımızdır. Bizim işlerimize burnunuzu sokmayın” dediler.

İşin ciddiye gittiğini gören bizimkiler telaşlandı. Aliyev’den neredeyse özür dileyeceklerdi. Ancak bu ucuz numaraları yemeyen Aliyev önceki gün Türk devletleri toplantısı için Ankara’ya gelmedi. Bizimkiler çok bozuldu ama bir şey söylemeleri mümkün olmadı. Çünkü Aliyev’in gelmeme gerekçesi önemliydi. Bakü’de yapılan 15 yaş altı çocuklar futbol turnuvasında kupa törenine katılacağı açıklandı.

Dünya lideri olmak işte budur. Bu ufaklık devletlere fazla yüz vermeyeceksin ama anlayışla karşılayacaksın.. Gerekirse üzerlerine bir miktar gidip korkutacaksın falan filan yani!

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Üçüncü kural: Zorda kalan dost ülkelere gerekli her türlü yardımı sağlayacaksın. O hükümetler aleyhine çapulcular tarafından düzenlenen sokak yürüyüşlerinin üstesinden gelebilmek için elinden geleni yapacaksın.

Fransa, İtalya, Sırbistan gibi ülkelerde protestolar yaygınlaşmıştı. Sırbistan dayanamadı, hükümet yeni seçim kararı alıp istifa etmek zorunda kaldı. Aynı gösteriler Arnavutluk’ta da oluyordu. Bizimkiler ya Arnavutluk da düşerse diye telaşlandılar. Arnavutluk bizim sınır komşumuz değildi ki yardımları karayoluyla gönderelim.

Büyük liderimiz o zaman karar verdi.... Bu ülkeye Türk polisine ait TOMA’lar gönderilecekti. (Toplumsal olaylara müdahale aracı.) Medyada bunların Arnavutluk gösterilerinde fotoğrafları çıktı. Bu TOMA’lar Kayseri’den özel nakliye uçaklarıyla Arnavutluk’a gönderilmiş. Orada herhalde işe yaramıştır.

Bunları ancak bir dünya devi yapabilirdi ve biz yaptık işte.

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Dördüncü kural: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas iki gün önce Kıbrıs Rum Yönetimini ziyaret etti. Bu Müslümanların ilginç bir huyu var. Onlara o kadar yardım ediyoruz, bizim dünya liderimiz her gün onlardan övgüyle söz ediyor ama bu herifler bizim KKTC’yi değil inadına Rum tarafını tanıyor. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi “Türk” devletleri, her biri ayrı yolda.

Bizim dünya devi hükümetimizle birlikte dünya liderimiz de bu konuda şimdilik çaresiz. Ama liderimizin tepesi iyice atmış durumda. Sen bütün dünya ile baş edeceksin, vurmak gerekirse vuracaksın ama birkaç sözüm ona Türk devletine söz geçirmen mümkün olmayacak!

Beşinci kural: Bunlara şimdilik ses çıkarmayacaksın ama bu tavırları devam ederse tepelerine bineceksin. Yani bu gibi konularda Trump size örnek olacak.

Liderimiz şu aralar epeyce sıkışık. Bir sürü işleri var. Rahatladığı anda gösterecek onlara günlerini...

Yani dünya devi olmak, dünya lideri olmak zor iş.

Allah liderimize kolaylık versin. Amin!