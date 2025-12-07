Fenerbahçe’de bence santrfor bölgesinde eksik var. Oyuna tempolu, presli başlayabilirsiniz ve o anlarda merkezde topla buluşabilecek usta bir ayağa ihtiyacınız olur. İstediği topları alırsa da golleri atar.

Tam tersini düşünelim. Kötü başladınız, baskı yiyorsunuz ve çok sıkışmış durumdasınız oyunda. Yine çabuk atağa çıktığınızda ya da serbest vuruşlarda golü hisseden bir santrforunuz varsa problemi bitirirsiniz.

Hücum bölgesindeki John Duran ve durmadan kendisine servis bekleyen En Nesyri Fenerbahçe’nin ilacı olacak santrforlar değiller. Dün Başakşehir maçının ilk devresinde isabetli şut atamadı Fenerbahçe.

Semedo’nun sakatlanması sanki saha içi organizasyonu da etkilemişti. Kerem, 4-4-2 anlayışında etkili olabilecek bir oyuncu değil. Alvarez, İsmail ve Asensio üçlüsü orta sahada geçtiğimiz maçlarda sağlam duruyorlardı. Bu isimleri Başakşehir maçında değiştirmek orta sahanın verimliliğini düşürdü. Hücumda etkili olamayan Fenerbahçe, Asensio’nun usta ayağından çıkan korner sonrası Skriniar’ın kafa golüyle öne geçti.

Fred oyunda kaldığı süre boyunca idare etti. Fenerbahçe, ‘Ben bu maçı kazanırım’ derken, Ederson ve savunmanın hatasıyla Bertuğ beraberliği sağladı. Tedesco’nun değişiklikleri hiçbir işe yaramadı. Mesela Talisca kötü bile olsa skoru her an değiştirecek bir isim, bence çıkmamalıydı. Zirve yolunda bu puan kaybı Fenerbahçe adına üzücü oldu.